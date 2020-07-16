Варианты расторжения трудового договора с директором

Генеральный директор имеет в фирме высокий статус, кроме того он является исполнительным органом. Но и его работа в организации может подойти к концу.

Генеральный директор может уволиться сам или его могут уволить. Но нужно учитывать, что процесс увольнения такого сотрудника имеет ряд нюансов.

Давайте рассмотрим варианты увольнения директора:

Увольнение по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ).

Увольнение по инициатива работодателя (ст. 81 ТК РФ).

Увольнение по ст. 278 ТК РФ (с учётом позиции ВС РФ). А именно — по факту решения собственников.

Увольнение при ликвидации фирмы.

Увольнение по собственному желанию (здесь всё ясно, рассматривать не будем).

Соглашение сторон

Увольнение сотрудника по соглашению сторон является самым благоприятным основанием для прекращения трудового договора.

Как правило, такое увольнение является компромиссом и устраивает всех: и работодателя, и генерального директора. Здесь нет каких-либо особенностей. Всё оформляется так же, как с любым другим сотрудником. Зачастую, когда расторгают трудовой договор по соглашению сторон, бывшему директору выплачивают компенсацию. Но всё зависит от договоренностей.

Инициатива работодателя

Увольнение по инициативе работодателя на основании статьи 81 ТК РФ происходит, когда действия или бездействия директора привели к ущербу для предприятия или нанесён вред здоровью работникам.

По закону компенсационные выплаты в этом случае, конечно, не полагаются.

Но собственникам организации надо иметь в виду, что уволенный по этой статье директор вправе требовать в суде признать такое увольнение незаконным.

В этом случае собственник должен обоснованно доказать, что вред здоровью работников или ущерб для имущества организации причинён именно неоправданными действиями или бездействием генерального директора.

Решение собственника

А вот если собственник применяет положения статьи 278 ТК РФ, то директор получает компенсацию. По закону это три среднемесячных заработка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Поэтому рекомендуем директорам до занятия должности обсудить с собственниками свою компенсацию, на случай, если их работой инвестор останется недоволен.

Ликвидация

Увольнение директора при ликвидации организации ничем не отличается от увольнения любого другого сотрудника. Так же необходимо уведомить директора за 2 месяца, но работодатель может уволить директора при его согласии и раньше, не дожидаясь завершения этого срока.

Если увольнение происходит по причине ликвидации, то директор получает все виды компенсации, предусмотренные ТК РФ: компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие и прочие выплаты, предусмотренные при различных типовых увольнениях.

Но даже после своего увольнения, директор не сможет избежать ответственности за правонарушения, совершённые во время его работы в организации. Если правонарушение материального характера, то бывшему директору придётся возместить стоимость потерянного имущества или компенсировать издержки.

Если ущербом являются не вовремя выплаченные долги, бывшему директору придётся выплатить их из своего кармана. Также есть ответственность административная и уголовная, которые регулируются УК РФ.

Как оформить увольнение? Организация не может существовать без директора, учредители должны быть готовы к возникновению управленческих рисков. Чтобы избежать штрафа от 5 000-10 000 тысяч рублей, необходимо оформить нового директора и внести сведения в ЕГРЮЛ.

Какие документы должны быть оформлены

Заявление на увольнение от сотрудника

Протокол собрания учредителей о прекращении полномочий директора фирмы. Если собственник фирмы один, необходимо подготовить решение единственного учредителя

Приказ об увольнении

Запись в личную карточку директора и трудовую книжку;

Акт приёма-передачи дел новому директору;

Ведомость на выплату расчёта;

Уведомление в ИФНС о том, что в компании новый директор (форма Р140013), в течение трёх дней с момента вступления нового директора.

Автор: Анна Данькова

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