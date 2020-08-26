Зарплата ниже МРОТ

После сдачи отчёта РСВ, налогоплательщики стали получать требования из налоговой с целью пояснений причин о выплатах меньше МРОТ. В этой статье мы рассмотрим, всегда ли налоговики правы, и в каких случаях зарплата действительно может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Примечание — на 2020 год МРОТ составляет 12 130 рублей.

Согласно статье 133 ТК РФ: «Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда».

Но есть случаи, когда заработная плата может быть меньше МРОТ на законных основаниях. Рассмотрим эти варианты.

Если сотрудник принят на неполный рабочий день/неделю, то и получает он за это пропорционально. В том числе его зарплата может быть меньше МРОТ, но не должна быть меньше половины от МРОТ. В этом случае работодатель ничего не нарушил, так как, в пересчёте на полную рабочую норму времени, заработная плата сотрудника станет не меньше минимального размера оплаты труда. Для подтверждения своей правоты можно приложить копии документов:

расчёт каждого сотрудника в пересчёте на полную норму рабочего времени и сравнение с МРОТ;

Приказ о приёме сотрудника на неполный рабочий день/неделю;

Штатное расписание.

Второй случай — больничный сотрудника. Раз он находился на больничном, то он не отработал норму рабочего времени, по причине болезни, следовательно, получил меньше. В этом случае можно предоставить больничный лист сотрудника.

Аналогично выплата меньше МРОТ может быть во всех случаях, когда сотрудник отработал неполный месяц. Например, взял отпуск за свой счёт, начал свою трудовую деятельность не с начала расчётного месяца или закончил до истечения месяца. На все эти случаи у вас наверняка есть подтверждающие документы: заявление, приказ о приёме или увольнении и т.п.

Так же меньше можно выплатить в том случае, если произошло лишение заработной платы из-за прогула сотрудника, работник допустил брак на производстве или не сдал установленную норму выработки. Конечно, все эти случаи должны быть подтверждены документально.

И последний случай, когда организация может выплатить сотруднику меньше МРОТ, если произошёл акт простоя на производстве из-за обстоятельств, не связанных с решением работодателя.

Обращаю ваше внимание, что в случае если ваши работники получают зарплату ниже средней по отрасли, сотрудники налоговой инспекции так же могут запросить разъяснения. Такие проверки начались с 01 января 2020 года. Уточнить, соответствует ли заработная плата среднему уровню по отраслям, можно на сайте Росстата.

Не стоит игнорировать такие запросы и затягивать с ответом. Если пояснения не направить вовремя, налоговики могут доначислять НДФЛ с разницы между реальной заработной платой и среднеотраслевой или МРОТ. ФНС может предположить, что вы выдаёте зарплату в конвертах. Более того, вслед за налоговиками, придут с проверками и фонды: раз есть база по НДФЛ, значит и база по взносам появилась.

Обязательно отвечайте на требования из налоговой. Иногда они носят только разъяснительный характер и бояться их не стоит. Задавайте ваши вопросы и подключайтесь к моему вебинару на эту тему.

Автор Анна Данькова