Диспансеризация: изменения в ТК РФ

Президент РФ Федеральным законом № 261-ФЗ от 31 июля 2020 г. утвердил изменения в 185.1 статье Трудового кодекса РФ, дополнив её новой второй частью. В этой части теперь прописано, что работники, достигшие возраста сорока лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Часть пятую дополнили такой фразой: «Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом». Если раньше прохождение диспансеризации было добровольным желанием работника, то теперь работодатель обязан предоставить день на прохождение диспансеризации, а работник принести справку из медицинской организации.

В условиях пандемии данное дополнение становится особо актуальным, и у большинства людей есть потребность проверить состояние своего здоровья. Проявление заботы о работниках, в том числе и в рамках гарантированного законодательства положительно влияет на имидж компании, а у бухгалтера появляется задача правильно отобразить и оплатить этот день.

Для прохождения обязательной диспансеризации работникам предоставляются дополнительные выходные:

сотрудникам, получающим пенсии по старости или за выслугу лет — 2 дня ежегодно;

работникам предпенсионного возраста — 2 дня ежегодно;

работникам, достигшим возраста 40 лет и до наступления предпенсионного возраста — 1 день раз в год;

остальным работающим — 1 день один раз в три года.

Для того, чтобы не создавать препятствий для работы организации, следует подготовить локальный нормативный акт, в котором устанавливается порядок предоставления выходных и определяются связанные с этим права и обязанности сотрудников и работодателя. В ТК РФ содержится только два обязательных требования: наличие письменного заявления сотрудника и необходимость согласования даты освобождения от работы сотрудником и работодателем.

Заявление работником подаётся в произвольной форме, с указанием даты освобождения от работы. Работодатель может отказать, назначив другую дату.

Оплачиваемый выходной день предоставляется на основании приказа руководителя. Законодательно не запрещено разбивать выходной на несколько частей общей продолжительностью не более одного или двух (для определённых категорий) рабочих дней. Это должно быть оговорено и согласовано в заявлении и утверждено в приказе.

Так как в перечне видов времени нет закреплённого обозначения для диспансеризации, его следует ввести самостоятельно и прописать в Учётной политике.

Если день для прохождения медицинского обследования разбит на части, следует проставить в одну дату — часы рабочие и часы выходного. Количество часов ставится по факту, обозначение выходного может быть другим. Можно сделать в табеле две строки для одного работника, в общей указать рабочие часы, а в дополнительной — часы отсутствия на работе в соответствии с приказом.

Обратите внимание, что теперь законодательно установлен порядок подтверждения сотрудником факта нахождения на обследовании во время дополнительного выходного. Значит, если сотрудник не предоставил подтверждения, то работодатель имеет право посчитать этот день как прогул. Если же сотрудник не успел пройти всех врачей или желает пройти дополнительное обследование, в соответствии с полученными рекомендациями, давать ещё один или несколько выходных работодатель уже не обязан.

Расчёт среднего заработка следует выполнить на основании Постановления Правительства 922 от 24.12.2007 года. В нём предусмотрено только два случая расчёта среднедневного заработка по календарным дням: ежегодный отпуск; компенсация за неиспользованные дни отпуска. В остальных ситуациях (в том числе за день диспансеризации) средний считается, исходя из фактически отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. Начисленная за этот период заработная плата делится на количество выходов. В состав начислений включаются суммы из перечня в п. 2 пп. 922. Периоды и суммы, названные в п.5 пп. 922, в расчёт не берутся.

Подведём итоги:

каждый работник имеет право на оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, в соответствии со своей возрастной категорией;

день для прохождения диспансеризации предоставляется на основании заявления работника и приказа руководителя;

обозначение дня диспансеризации в табеле учёта рабочего времени разрабатывается каждой организацией самостоятельно;

расчёт среднего заработка для оплаты выходного дня диспансеризации осуществляется, исходя из фактически отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний. Не стоит игнорировать заботу о своём здоровье. Ответственное отношение к себе, забота о состоянии здоровья, начиная с раннего возраста, позволяет сохранить качество жизни в долгосрочном периоде.

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Автор Виктория Курахтенкова