Иногда жизненные обстоятельства не позволяют работнику трудоустроиться, а работодателю предоставить работу на полный рабочий день. В этих случаях можно рассмотреть трудоустройство на 0,5 ставки. Что же это такое? Это оформление трудовых отношений между работником и работодателем на неполный рабочий день, что влияет на продолжительность времени работы и оплату труда.

Такие взаимоотношения регулируются статьями 93 и 256 Трудового кодекса РФ.

Оформление трудового договора на условиях работы неполного рабочего времени происходит по соглашению с работником или по его инициативе в момент приёма на работу, либо в порядке перехода на облегчённый режим после работы на полную ставку.

В ряде случаев работодатель обязан перевести сотрудника на неполный рабочий день, если ему поступило такое заявление:

от женщины в период беременности; от одного из родителей или опекуна, который имеет детей в возрасте до четырнадцати лет или ребёнка с инвалидностью до восемнадцати лет; от лица, которое осуществляет уход за родственником, с приложением медицинских справок.

При первоначальном приёме на 0,5 ставки заключается трудовой договор, в который обязательно должны быть включены следующие пункты:

Общие понятия трудового договора и работы по неполному рабочему дню;

Права и обязанности, которые необходимо выполнять сотруднику на рабочем месте;

Предмет трудового договора;

Режим, по которому будет работать и отдыхать сотрудник;

Условия, по которым будут оплачивать работу сотрудника. Также там необходимо указать систему оплаты труда;

Характеристика условий, в которых сотруднику придётся трудиться. Там же должен быть указан класс опасности рабочего места и то, какие вредные факторы будут влиять на здоровье человека;

Реквизиты сторон, которые заключали договор.

В случае необходимости, пункты договора могут быть добавлены в зависимости от особенностей трудоустройства. Важно, чтобы вносимые пункты не противоречили основным нормам гражданского и трудового законодательства.

Если сотрудник переходит с обычного режима работы на неполный рабочий день, то это фиксируется дополнительным соглашением к основному трудовому договору. В нём нужно отразить все изменения условий труда, в частности:

Обновлённые нормы рабочего времени;

Период работы на полставки;

Размер заработной платы и объём должностных обязанностей.

Заработная плата рассчитывается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объёма работ (ч. 3 ст. 93 ТК РФ). Зарплата в такой ситуации рассчитывается по принципу — если сотрудник работает на полставки, то предполагается, что он отрабатывает половину нормы рабочего времени. И размер зарплаты в этом случае может быть ниже МРОТ.

Сотрудник, осуществляющий работу на полставки, в своих правах не ограничивается. Он также может рассчитывать на ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого из-за уменьшения отработанного времени не изменится. Трудовой стаж исчисляется в обычном порядке. Иные трудовые права соблюдаются в полном объёме.

Возникновение заболевания, являющегося причиной временной нетрудоспособности, является основанием для оформления больничного листа даже при работе на неполную ставку.

Порядок оплаты таких больничных листов имеет некоторые особенности:

Расчёт больничного листа из МРОТ возможен в случаях, если трудовой стаж сотрудника менее полугода; отсутствия доходов за предыдущие 2 календарных года; фактический доход за 2 предшествующих календарных года менее МРОТ. В такой ситуации для расчёта больничного листа при неполном рабочем дне применяется коэффициент 0,5. Расчёт больничного листа из фактической заработной платы при наличии общего трудового стажа более полугода и доходов за предыдущие два календарных года. В этом случае коэффициент 0,5 применять не нужно.

Подведём итоги:

приём или перевод сотрудника на неполную ставку оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к нему;

неполная ставка влияет на продолжительность рабочего времени;

оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени или за выполненный объём работ;

сотрудник, принятый на неполную ставку, не ограничивается в правах, имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск, оплату больничного листа, исчисление трудового стажа в обычном порядке.

Сотрудник предприятия, работающий в режиме 0,5 ставки на неполный трудовой день, попадает под юрисдикцию всех законов ТК РФ, в том числе в отношении прав на отпуск, оплату больничного листа и прочих гарантий. Все законодательные нормы применяются к такому сотруднику с той же полнотой, что и к трудящемуся на полную ставку.

Виктория Курахтенкова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 2 лет.

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