Три ситуации, которые могут случиться в отпуске: больничный, отзыв, увольнение

Заканчиваются последние летние теплые деньки. Кто-то уже успел побывать в отпуске этим летом, а кто-то собирается отдохнуть в ближайшее время, ведь впереди еще бархатный сезон и бабье лето.

У кого-то отпуск прошел по запланированному сценарию, а кому-то пришлось поменять свои отпускные планы из-за болезни или досрочного выхода на работу.

Этот пост нашего блога посвятим разным проблемным отпускным ситуациям.

Ситуация № 1. Больничный в отпуске

К сожалению, иногда отпуск омрачается таким событием как временная нетрудоспособность. Согласно статье 124 ТК в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.

Заболел отпускник

Если заболел сам сотрудник, то полученный им больничный лист подлежит оплате. Что касается отпускных дат, то тут могут быть два варианта.

В первом случае сотрудник, предупредив работодателя, может выйти на работу позже изначальной даты окончания отпуска. То есть его отпуск будет продлен. Такая норма заложена в статье 124 ТК РФ. Срок возвращения из отпуска удлиняется на соответствующее количество дней больничного, работник сообщает работодателю о своем желании именно пролонгировать отпуск, а не перенести. Работодатель обязан выполнить пожелание сотрудника.

При таком варианте продления отпуска, бухгалтер должен рассчитать оплату по больничному листу, а перерасчет отпускных можно не производить.

Во втором случае сотрудник может использовать оставшиеся дни отпуска когда-нибудь потом, согласовав новую дату отпуска с работодателем.

В такой ситуации производится перерасчет отпускных, и излишне выплаченная сумма зачитывается в счет других выплат, причитающихся работнику.

Заболел ребенок

А как быть, если отпуск сотрудницы сорвался из-за болезни ребенка? Женщина приносит на работу больничный лист, но увы, оплате он не подлежит. Отпуск на дни такого больничного тоже не продлевается.

Об этом, в частности, говорится в письме Роструда № ПГ/4629-6-1 от 01.06.2012 и недавнем письме Минтруда от 17.06.20 № 14-2/ООГ-8522.

Дело в том, что заболевание ребенка или другого члена семьи, в соответствии со статьей 124 ТК, не является основанием для продления ежегодного оплачиваемого отпуска, несмотря на наличие выданного работнику листка нетрудоспособности.

Некоторые работники о таком нюансе не знают, и считают, что работодатель их обманывает. Но Роструд на своем портале регулярно поясняет, что продление отпуска на время болезни ребенка не является обязанностью работодателя.

Выдан карантинный больничный

В этом году многим гражданам был оформлен больничный лист с кодом 03 — по карантину из-за коронавируса. И довольно часто на карантин отправлялись именно отпускники, вернувшиеся из мест отдыха.

С вопросом продления отпуска в этом случае вышел конфуз. Дело в том, что сначала Роструд давал разъяснения о легитимности продления отпуска в такой ситуации. Но позже появились разъяснения Минтруда (письмо от 09.04.2020 № 14-2/В-393) и Роструд был вынужден согласиться с вышестоящим органом и поменять свою точку зрения.

Таким образом, полученный во время отпуска «карантинный» больничный оплате не подлежит и отпуск на эти дни не продлевается.

Отметим, что после смены позиции по этому вопросу на Роструд обрушился шквал возмущения граждан. В частности, трудинспекторов обвиняли в некомпетентности и отсутствии здравого смысла, на что Роструд ответил извинениями за введение в заблуждение.

Ситуация № 2. Отзыв из отпуска

На основании статьи 125 ТК работодатель вправе отозвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска при условии, что работник на это согласится.

Однако не стоит забывать, что некоторые категории работников отзывать из отпуска даже при наличии их согласия не допускается ни при каких обстоятельствах:

несовершеннолетние сотрудники;

беременные женщины;

работники, занятые на работах с вредными и/или опасными условиями труда.

С момента досрочного выхода на работу сотруднику должна начисляться заработная плата за фактически отработанное время. Отпускные придется пересчитать. Их сумма уменьшится, но с учетом начисленной зарплаты рано или поздно «красное сальдо» уйдет с 70-го счета.

Кроме того, работник вправе вернуть лишние отпускные работодателю.

Добавим, что распорядиться оставшимися днями прерванного отпуска сотрудник может разными способами:

догулять в любое удобное время в течение текущего рабочего года;

присоединить к отпуску за следующий рабочий год.

Ситуация № 3. Увольнение в отпуске

Сотрудник оформил отпуск, планировал отдохнуть, но неожиданно подвернулось лучшее место работы и пришлось срочно увольняться. Увольнение в период отпуска не противоречит нормам ТК.

Конечно бухгалтеров такие маневры не радуют, ведь приходится пересчитывать отпускные.

Причем вариантов развития событий может быть несколько. Все зависит от даты окончания рабочего года сотрудника, то есть от того, взят отпуск за уже отработанный период, или работник гуляет «вперед».

В первом случае, когда рабочий год уже отработан, проблем у бухгалтера будет меньше. Производится перерасчет отпускных, их сумма уменьшается, так как уменьшается количество дней отпуска. Однако появляются неотгулянные дни отпуска, за которые положена компенсация. В итоге, с учетом уже выплаченных отпускных, сотруднику на руки причитается еще энная сумма, которую надо выплатить в день увольнения.

Во втором случае, когда отпуск оформлен «вперед», все более сложно. После перерасчета отпускных образуется переплата. И снова возможны два варианта:

Когда никаких других начислений в адрес сотрудника не предвидится, удержать эту сумму в автоматическом режиме не получится. Работодатель предложит сотруднику вернуть деньги добровольно, но вот пойдет ли на это сотрудник — вопрос. Если работник отказывается возвращать деньги, работодатель может обратиться в суд, ну или простить сотруднику этот долг.

При этом НДФЛ, удержанный при выплате отпускных нужно отражать в отчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ с некоторыми оговорками.

По правилам, изначально требовалось отразить его как НДФЛ с отпускных и значит срок перечисления в бюджет — последний день месяца. Но ведь сумма, которая переплачена сотруднику — это уже не отпускные и на нее распространяются обычные правила. Срок перечисления — не позднее следующего за выплатой дня.

В этом случае следует показать в отчетах уже пересчитанную сумму отпускных отдельно и отдельно оставшийся «лишний» доход (в справке 2-НДФЛ с кодом 4800 как прочий).

Вернуть налог сотруднику потребуется только если он вернет излишне полученные деньги. В противном случае НДФЛ уплачен верно (ведь работник получил доход).

Аналогичной позиции следует придерживаться, если сотруднику положены еще какие-то выплаты (например, компенсация неиспользованного отпуска, зарплата, премия и т.д.), но их недостаточно для перекрытия излишне выплаченных отпускных или они не вписываются в лимит (читайте далее).