Привлечение специалистов по договору ГПХ

Для выполнения определённого объёма работы за определённый срок, в организации нередко возникает необходимость привлечь специалиста. Можно конечно заключить с таким специалистом срочный трудовой договор, но работодатели заключают Гражданско-правовой договор о выполнении работ (оказании услуг) с физическим лицом, который не является предпринимателем. Его ещё называют договор ГПХ — договор гражданско-правового характера. Данный договор регламентируется нормами Гражданского кодекса РФ.

Договор гражданско-правового характера — это документальное соглашение, в котором две стороны договариваются о правах и обязанностях. Обычно одна сторона выполняет работы (услуги), а другая оплачивает этот труд.

По договору ГПХ можно оформить разовые услуги, на которые позже будет заполнен акт выполненных работ и подписан двумя сторонами. Работы (услуги) могут выполнять внештатные специалисты: бухгалтеры, аудиторы, художники, фотографы, писатели, агенты по недвижимости, строители, отделочники, перевозчики и другие.

При большой разновидности договоров ГПХ: подряда, возмездного оказания услуг, хранения, перевозки и т.д., работники и заказчики, чаще используют договор подряда и договор возмездного оказания услуг.

Договор подряда часто заключают на выполнение ремонтных работ, изготовление мебели. При этом заказчик и работник договариваются о выполненной работе и оплате результата. Работник выполняет работы в оговоренный срок, а заказчик оплачивает их, после подписания акта выполненных работ.

Для оказания услуг (консультации юриста, методиста, аудиторские проверки), заключают договор возмездного оказания услуг.

Ещё есть договор авторского заказа. Его заключают, если нужно написать произведение, автобиографию, картину или, например, провести научное исследование.

Современные предприниматели стали чаще применять договоры подряда в обычной жизни. С одной стороны, молодые специалисты, не хотят проводить весь день в душных офисах, а предпочитают выполнять определённый объём работы за оговоренную плату и не придерживаться графика работы. А для предпринимателя не нужно увеличивать штат работников, арендовать помещения и т.д.

Формируя такой порядок работы, предприниматели получают экономию, уменьшают численность штата и не делают кадровые изменения, а наёмные работники, как говорится сами себе хозяева и свободны в планировании своего времени, в том числе и рабочего.

При заключении договора гражданско-правового характера организация привлекает специалиста, как физическое лицо, для выполнения работ или оказания услуг без оформления его в штат организации. Чаще всего, физическое лицо выполняет какие-либо работы, которые обязательно должны иметь результат. Это договор подряда. Второй по распространённости — договор возмездного оказания услуг. Когда физическое лицо выполняет поручения, консультации, результат которых может не иметь вещественной формы.

Гражданско-правовой договор в сравнении с трудовым договором

Каждый предприниматель желает хоть немного сэкономить и рассматривает договор подряда, как более выгодный вариант для замены трудового договора. Между договором ГПХ и трудовым договором имеется очень тонкая грань и нередко такое ошибочное мнение, приводит к одной из самых серьезных и распространенных ошибок. Чтобы не возникало сомнений при заключении договора подряда, давайте рассмотрим различия между этими договорами.

При заключении договора ГПХ следует обязательно указать: место составления договора, дату начала действия и дату окончания действия договора, предмет договора, с четкой формулировкой результата выполнения работ, сумму вознаграждения за выполненную работу, а также реквизиты сторон.

В трудовом договоре стороны именуются, как работодатель и работник.

В Гражданском кодексе есть понятие «подряд». Поэтому трудящийся называется не работником, а подрядчиком или исполнителем, а работодатель именуется заказчиком. А это значит, что человек теряет права на социальные гарантии (оплачиваемые больничные листы и очередные отпуска), повышенную оплату за сверхурочную работу или работу в выходные и праздничные дни, обустроенное рабочее место, компенсацию при ликвидации организации.

Трудовой договор подразумевает постоянную оплачиваемую работу, с определённым списком обязанностей, согласно должностной инструкции и распоряжений руководителя, определённым графиком работы и отдыха, графика отпусков и соблюдения внутреннего распорядка. Исполнитель/подрядчик договора ГПХ, будет выполнять сдельную, временную работу, заключённую на определенный срок.

Наёмный сотрудник, заключивший договор ГПХ, считается не подчинённым работодателя, а субъектом, который имеет свободу действий, при выполнении своей работы, и может сам определять условия и влиять на сроки и оплату труда. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения условий по договору. При свободном графике работы, договорник не обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. В его договоре нет должности, режима работы, времени отпуска и прочего.

Но также у договорников нет права на ежемесячную зарплату, хотя в договоре определен порядок выплаты вознаграждения в сроки удобные для всех участников договора. При этом можно не придерживаться правил, установленных ТК РФ, как при оплате труда работников трудового договора. То есть, работникам на ГПХ не нужно выплачивать зарплату строго за каждые полмесяца.

Заказчик может применять различные штрафные санкции к работнику — договорнику. Например, если работа выполнена с нарушением срока, оговоренного в ГПХ или выполнена некачественно. А для сотрудника по трудовому договору, это сделать непросто, т.к. в Трудовом кодексе очень мало оснований для прекращения трудового договора. И нет основания, напрямую связанного с качеством или сроками работы.

Специалиста-договорника увольнять не нужно. В соответствии со ст. 782 ГК РФ, можно в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг и без объяснений. Но, при этом, специалист на договоре ГПХ имеет такие же права, как и Заказчик, и также может расторгнуть договор в одностороннем порядке и без объяснений.

Как говорили ранее, предприниматели рассматривают возможность замены трудового договора на договор ГПХ, чтобы хоть немного сэкономить, но и налоговые инспекторы догадываются о подобных желаниях предпринимателя. Если налоговики обнаружат хоть малейшие признаки трудового договора, договор ГПХ переквалифицируют.

При этом все вознаграждения, перечисленные по таким договорам, будут рассмотрены как заработная плата, предпринимателю придется доначислить и перечислить страховые взносы, не говоря уже о пени и серьёзных штрафах, предусмотренных законодательством — до 100 000 рублей за каждый обнаруженный факт нарушения! Можно получить и постановление о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток. Такие неприятные последствия могут погубить предприятие и поставить под угрозу его существование.

Подведём итоги:

Заключать договор ГПХ нужно с физическим лицом, договор заключается добровольно обеими сторонами. Не стоит заключать договор ГПХ с тем же физическим лицом и на тех же условиях более одного раза за короткий промежуток времени.

Договор не должен иметь периодического характера, условия сделки регулируются Гражданским кодексом. На оказанные услуги нужно составить акт выполненных работ, оплата по договору производится однократно и только за результат, а не за процесс работы, исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения условий по договору.

Законодательство разрешает использовать договоры ГПХ при некоторых обстоятельствах, но для этого нужно обращать внимание на порядок заключения договора, его составляющие и обязательно соблюдать налоговые нормы, при расчёте налога на доходы физических лиц и при расчёте страховых взносов.

Екатерина Бархатова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более года.

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