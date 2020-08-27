Совместительство. Трудовые функции и условия труда

Для начала давайте разберёмся, что же такое совместительство. Если посмотреть на определение, то это выполнение сотрудником, в свободное от основной работы время, другой оплачиваемой работы.

Здесь важно всё. И наличие у человека основного места работы, т.е. той организации, где у него лежит трудовая книжка. И то, что работа оплачивается, потому как неоплачиваемая работа называется волонтёрством. И то, что она выполняется в свободное от работы время, т.е. не вредит основной работе и основному работодателю.

Совместитель может быть внутренним и внешним.

Внутреннее совместительство — совмещение основной работы и дополнительной у одного работодателя.

Внешнее совместительство — совмещение основной работы и дополнительной у разных работодателей.

Для сотрудников-совместителей (внешних и внутренних) предполагается, что выполнять свои трудовые функции они будут в свободное от основной работы время, и для работы необходимо заключать дополнительные трудовые договоры.

Статьи Трудового кодекса регламентируют условия приёма совместителей:

заключение отдельного трудового договора, обязательно указать — «Работа выполняется на условиях совместительства» (ст.282 ТК);

оплата пропорционально отработанному или рабочему времени, или за фактически выполненный объём работы при повременной оплате и установлении нормированных заданий (ст.285 ТК);

продолжительность рабочего времени не более 4-х часов в день (исключения составляют дни, когда совместитель не исполняет трудовые обязанности основного работодателя) (ст. 284 ТК);

неограниченное количество трудовых договоров, которые могут заключать внешние и внутренние совместители (ст.282 ТК).

Какой график работы будет у внешнего совместителя?

В повседневной жизни, чаще всего, внешний совместитель сможет выполнять дополнительную работу в свободное от основной работы время. Поэтому график работы может быть разным. По согласованию с директором можно определить отдельный график работы и ознакомить внешнего совместителя под роспись.

При заполнении пункта условий труда в трудовом договоре отметить, что режим работы внешнего совместителя устанавливается согласно графику, утверждённому директором.

Табель рабочего времени внутреннего совместителя

Внутренний совместитель работает по двум трудовым договорам, значит, при заполнении табеля учёта рабочего времени, сотрудник будет двумя строчками (основное место работы и внутреннее совместительство).

По Трудовому кодексу РФ — нормы времени для основного места работы — не более 40 часов в неделю, а для совместителей — не более 20 часов в неделю.

При превышении нормы времени по каждому трудовому договору, в табеле учёта отмечаем буквенным обозначением вида времени «С». Учитывать и оплачивать сверхурочные, соблюдая требования ст. 99 и ст. 259 ТК РФ (с письменного согласия работника).

Положен ли отпуск совместителям?

Опираться будем на ст. 286 ТК РФ:

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в одно и то же время с отпуском по основному месту работы;

бывают случаи, когда при работе сотрудника по совместительству, период ежегодного отпуска меньше, чем период отпуска по основному месту работы, тогда работодатель должен предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы на этот период , а сотрудник написать соответствующее заявление;

при работе по совместительству, сотрудник имеет право на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, не менее 28 календарных дней (ст. 114 — 127);

в статье ТК № 122 сказано, что если сотрудник не отработал весь календарный год, то ему можно авансом предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск;

при определении среднего заработка совместителю, учитываем все начисления сотрудника и рассчитываем по правилам статьи 139 ТК.

Кто может быть совместителем?

В ч. 1 ст. 60.1 ТК РФ сказано, что работник может вместе с основной работой выполнять ещё и дополнительную, но для этого нужно заключить трудовые договоры на выполнение этих работ (услуг). Такая дополнительная работа, будет называться совместительство (внутреннее или внешнее).

Но не все работники могут быть совместителями, и есть некоторые ограничения:

работник-совместитель обязательно должен быть совершеннолетним (не менее 18 лет);

при работе совместителем на вредных или тяжёлых условиях труда, основная работа не должна быть с условиями вредности;

часто принимают в организацию руководителя-совместителя на внешнее совместительство. При этом должно быть разрешение юридического лица или собственника организации (с основного места работы) (ч. 1 ст. 276 ТК РФ);

если совместитель спортсмен или тренер, то внешним совместителем можно его принимать только при наличии разрешения от работодателя основного места работы (ч. 1 ст. 348.7 ТК РФ);

для некоторых категорий работников (педагоги, медики и фармацевты), можно принимать на работу совместителем только при соблюдении условий, описанных не только в Трудовом кодексе РФ, но и с учётом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ч. 6 ст. 282 ТК РФ).

Подведём итоги

Сотрудники, которые помимо основной работы выполняют дополнительную оплачиваемую работу — внешние и внутренние совместители. Их оплата труда приравнена к штатным сотрудникам, они также имеют право на все виды установленных доплат, поощрений, стимулирующих выплат.

Если в регионах установлены специальные надбавки и районные коэффициенты, то они также начисляются к заработной плате. Внешние совместители имеют право на отпуск одновременно с отпуском по основному месту работы.

При заключении трудового договора нужно помнить о правах и обязанностях совместителя, а также об ограничениях согласно Трудовому кодексу.

Автор Екатерина Бархатова