НДФЛ и страховые взносы по договорам ГПХ

Как и любая трудовая деятельность, отношения гражданско-правового характера обязывают делиться с казной налогом на доход физического лица. Соответственно, заказчик обязан подавать отчётность об удержанном и перечисленном налоге своего исполнителя. НДФЛ нужно удержать с вознаграждения договорника — если резидент РФ, то 13%, а нерезидент — 30%. Затем сдать обязательную отчётность по налогу.

Налог нужно исчислить, удержать и перечислить в бюджет с каждой из выплат по договору. Для налога на доходы физического лица, не важно, подписан ли акт сдачи-приемки работ. В налоговом кодексе, для исполнителей-договорников, день выплаты дохода (вознаграждения) считается датой фактического получения дохода в виде вознаграждения. В Письме Минфина от 21.07.2017 N 03-04-06/46733 можно найти более подробные разъяснения.

Удержанный налог мы должны перечислить в бюджет в день выплаты/перечисления в банк или на следующий день после выплаты вознаграждения (п. 6 ст. 226 НК РФ).

При расчёте НДФЛ и определении налоговой базы, договорник, также, как и сотрудник, работающий по трудовому договору, имеет право на применение стандартных налоговых вычетов. Для этого он должен написать заявление в бухгалтерию компании, с которой заключил договор ГПХ, также должен предоставить документы, подтверждающие право на вычет, в т.ч. по доходу, полученному с начала года. Но, в отличие от сотрудника организации, исполнителю, работающему по договору ГПХ, организация не может применять имущественные и социальные вычеты. Чтобы получить имущественный и социальный вычет, работнику — договорнику, нужно обратиться в налоговую инспекцию с заполненной декларацией. (п. 8 ст. 220 и п. 2 ст. 219НК РФ).

В момент заключения договора подряда, необходимо помнить об обязательных взносах в ПФР и медицинских взносах. Отчисления должны быть перечислены по гражданско-правовым договорам так же, как и работнику, работающему по трудовому договору (п. 2 ст. 425 НК РФ). После исчисления и перечисления взносов суммы нужно отразить в отчётности по страховым взносам.

При этом, предпринимателю, работающему с работником, на условиях гражданско-правового договора, можно немножко сэкономить на страховых взносах. Потому что на выплаты по договору ГПХ не нужно уплачивать взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). Экономия конечно не такая большая, но всё же... Обычный тариф составит 2,9%. Но также на выплаты по договору ГПХ не нужно начислять взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. А вот размер экономии зависит уже от тарифа, который установлен для данной организации. В редких случаях такой тариф может составить более 8%. Чаще всего 1-2%.

Авансирование по договору ГПХ

При подписании договора ГПХ, заказчик и исполнитель могут договориться о промежуточных выплатах, выплатах аванса и включить этот пункт в условия договора. Бухгалтер должен будет рассчитать и перечислить налог, но страховые взносы уплачивать не нужно. Взносы рассчитаем только после подписания акта выполненных работ (услуг) при окончательной сдаче работ (услуг) или отдельных этапов. (п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 424, п. 1 и 3 ст. 431 НК РФ). В письме Минфина от 21.07.17 № 03-04-06/46733, даны разъяснения на эту тему.

Выплаты по договору ГПХ облагаются НДФЛ, пенсионными и медицинскими взносами. Но при этом порядок начисления налога и взносов разный (письмо Минфина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46733).

В процессе работы подрядчик выплачивает заказчику аванс, а после окончания этапа, подписывают акт выполненных работ и выплачивается вознаграждение, работодатель должен помнить, что НДФЛ нужно перечислить с каждой выплаты.

Для НДФЛ день, когда выплачен аванс/доход по услугам договора ГПХ, считается днём, когда исполнитель фактически получил доход. Даже если на этот момент нет подписанного акта приёмки выполненных работ (услуг). Это относится к оплате наличными через кассу и перечислению денег на счёт исполнителя в банке.

А условия уплаты страховых взносов немного другие. Для взносов — день подписания акта выполненных работ (услуг). И именно эта дата считается датой фактического получения дохода и затем подлежит налогообложению, после подписания акта выполненных работ. Подрядчику может быть выплачен аванс по договору ГПХ за всю выполненную работу или за её отдельные этапы. Отсюда следует, что взносы по обязательному страхованию необходимо рассчитывать на дату подписания акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). Акт может быть составлен после окончания работы и приёма результатов работы или после сдачи-приема отдельных этапов.

Сравнение трудового и ГПХ-договоров

Многие не хотят получать часть денег в течение месяца или, как сейчас, принято говорить, заработную плата за первую половину месяца. Работнику, работающему по трудовому договору и исполнителю-договорнику, приятнее один раз в месяц получить более крупную сумму и распределить по своему усмотрению, чем получать несколько раз.

Но если для работодателя, ежемесячная выплата аванса обязательна, то для заказчика — это пожелание исполнителя, с заранее внесенным пунктом в договор подряда. Заказчик тоже считает, что это отнимает много рабочего времени. Ведь нужен предварительный расчёт суммы к выплате, исчисление и удержание НДФЛ, формирование платёжной ведомости для перечисления налога в бюджет, нужно заказать и получить с расчётного счёта в банке наличные, сформировать ведомости и выплатить деньги из кассы...

При оплате труда своим сотрудникам, работающим на условиях трудового договора, работодатель, выступающий налоговым агентом, должен выдавать заработную плату за первую половину месяца. Именно эти выплаты есть в коллективном и трудовом договоре. При выплате аванса/заработной платы за первую половину месяца, определяется размер определенной части от установленной оплаты за полный месяц. А промежуточная выплата по договору гражданско-правового характера определена при подписании договора по соглашению сторон.

Датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который он начислен (п. 2 ст. 223 НК РФ). Получается, что дата аванса по зарплате (10, 15, 20 или любой другой день отчётного расчётного месяца, кроме последнего) не является днём получения дохода. Поэтому работодатель должен рассчитать налог на заработную плату в последний день месяца, в котором был начислен этот доход.

При выплате авансов по гражданско-правовому договору нужно каждый раз рассчитывать и удерживать НДФЛ. Затем перечислять удержанные суммы в бюджет.

Есть организации, которые принимают неверное решение, что не нужно исчислять и удерживать НДФЛ с выплат в середине месяца. Они считают, что пока не подписаны акты выполненных работ по договорам ГПХ, данная выплата не относится к вознаграждению и приравнивают эти выплаты к зарплатным авансам. Но в п. 2 ст. 223 НК РФ, говорится о выплатах работникам, работающим по трудовому договору, а не о выплатах договорникам.

Итак, при каждой выплате по договору гражданско-правового характера, в т.ч. с аванса, необходимо удержать и перечислить НДФЛ. Авансы, выплаченные в середине месяца, по трудовым договорам НДФЛ облагать не нужно, а по гражданско-правовым договорам — нужно.

Екатерина Бархатова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более года.

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