Срочный трудовой договор: когда и по каким правилам его заключать

Работодатель может заключать различные виды трудовых договоров, в зависимости от особенностей трудоустройства или характера работы. При выборе типа договора важно соблюдать ряд правил, чтобы не оказаться в поле зрения трудовой или налоговой инспекций.
Виды трудовых договоров по сроку действия делятся на бессрочные — на неопределенный срок, и срочные — на определенный срок не более пяти лет.
Когда какой договор заключать
По общим правилам трудовой договор заключается на неопределенный срок. Этот вид документа подходит для всех категорий лиц, в том числе для несовершеннолетних, инвалидов, иностранных граждан.
Если документ не может быть заключен на неопределенный период, составляется срочный трудовой договор, в котором описываются условия работы, другие особенности взаимоотношений сторон.
В случае отсутствия законных оснований для установления периода действия договора, его могут признать незаконным, а организацию обязать заключить бессрочный трудовой договор. Выбирая вид договора по срокам, нужно учитывать, что нельзя обязать работника подписывать временный трудовой договор — любой договор заключается по соглашению сторон.
Срочный трудовой договор заключается при следующих обстоятельствах:
Обстоятельства, при которых данный вид договора заключается обязательно, например:
- для выполнения заранее определенной работы;
- для направления за границу;
- на время замены работника.
Обстоятельства, при которых работодатель имеет право заключить данный вид договора, например:
- с совместителями;
- с пенсионерами;
- с творческими работниками.
По соглашению сторон имеют право заключить срочный трудовой договор работодатели — субъекты малого предпринимательства (включая ИП), численность работников у которых не превышает 35 человек, а в сфере розничной торговли и бытового обслуживания — 20 человек.
По срочному трудовому договору работников могут нанимать компании, предприниматели, физлица, не имеющие статуса ИП. Срок срочного трудового договора не превышает пяти лет.
Что нужно включить в срочный трудовой договор
Унифицированная форма договора законодательно не утверждена, работодатель разрабатывает его самостоятельно.
В договор с работником включаются все важные условия взаимоотношений.
Обязательные сведения, которые должен содержать срочный трудовой договор:
- место работы;
- трудовые функции;
- дата начала работы;
- срок действия договора;
- основания заключения договора;
- условия, определяющие характер работы;
- условия труда на рабочем месте;
- оплата по срочному трудовому договору;
- режим труда и отдыха;
- если работа опасная или вредная — гарантии и компенсации;
- условия социального страхования работника.
Дополнительные условия, которые стоит включить в договор:
- длительность и условия испытания при приеме на работу;
- неразглашение коммерческой тайны.
Трудовой договор заключается письменно, в двух экземплярах. Каждый экземпляр собственноручно подписывается обеими сторонами, и у каждой стороны должен остаться экземпляр договора.
Отпуск при срочном трудовом договоре
Работая по срочному трудовому договору, работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск стандартной продолжительности — 28 календарных дней. Для работников, которые трудятся непродолжительное время, например, временные, сезонные работники, расчет отпуска имеет ряд особенностей:
- если работник трудился меньше половины месяца, то за этот месяц отпуск не предоставляется;
- если отработано больше половины месяца, то за этот месяц положено два дня отпуска;
- если к моменту увольнения работника отпуск не был израсходован, работодатель выплачивает ему денежную компенсацию;
- возможен вариант предоставления отпуска с последующим увольнением.
Больничный при срочном трудовом договоре
При срочном договоре больничный лист оплачивается, но с некоторыми особенностями:
- если договор заключен на срок не более полугода, оплачивается не более 75 дней болезни;
- работодатель не может уволить работника по своему желанию во время болезни. но истечение срока договора не является увольнением по желанию работодателя. Поэтому уволить работника, если истек срок договора, возможно и во время его болезни.
Срочный трудовой договор и договор подряда
Не надо путать срочный трудовой договор с договором подряда, они имеют существенные различия для обеих сторон — как для работодателя, так и для работника:
Трудовой договор, заключенный на определенный срок регулируется трудовым законодательством, которое гарантирует работнику получение всех социальных гарантий, отпусков, больничных. Отношения по договору подряда регулируются гражданско-правовым законодательством.
По срочному трудовому договору работник выполняет постоянную трудовую функцию, в то время как по договору ГПХ значение имеет достижение конкретного результата. По срочному трудовому договору работник получает оплату за труд на регулярной основе не реже двух раз в месяц, независимо от достижений тех или иных результатов. Работа по срочному трудовому договору является основанием для занесения сведений о работе в трудовую книжку и включается в трудовой стаж, тогда когда работа по ГПД не дает таких прав.
В некоторых случаях работодатели предпочитают заключить срочный трудовой договор, однако допускают ошибки, которые могут повлечь неблагоприятные последствия — штрафы, переквалификацию договора в бессрочный, судебные разбирательства с сотрудником.