Считаем зарплату с начала года правильно

Учесть изменения законодательства в работе своевременно и правильно - ответственная задача бухгалтера. Поэтому, необходимо подойти к начислениям зарплат в наступившем 2021 году с учетом многочисленных изменений, которые насыпались как из рога изобилия .

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда - важный показатель, применяемый для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования (ст. 3 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда») тоже не остался без изменений.

МРОТ подразделяется на федеральным и региональным:

Федеральный МРОТ устанавливается одновременно на всей территории РФ. С 2021 года расчет федерального МРОТ будет производиться по новой методике - с учетом медианной зарплаты. Законодатели решили отказаться от устаревших методик и использовать международные стандарты. По новым правилам МРОТ будет привязан не к прожиточному минимуму, а к медианному доходу — доходу, относительно которого у половины населения нашей страны доходы выше этого показателя, а у другой половины — ниже. В результате применения «медианной» расчетной схемы МРОТ в 2021 году составит 12 792 руб.

Региональный МРОТ может быть принят в субъекте РФ и официально закреплен в региональном соглашении. Право субъектов РФ по установлению на своих территориях регионального МРОТ закреплено в ч. 1 ст. 133.1 ТК РФ. Региональный МРОТ не может быть ниже федерального и определяется с учетом социально-экономических условий и показателей в регионе.

Применяется региональный МРОТ работодателями, работающими на территории конкретного субъекта, кроме федеральных бюджетников (ч. 2 ст. 133.1 ТК РФ). Если в субъекте не установлен региональный МРОТ, применяется федеральный показатель. Узнать конкретный размер регионального МРОТ можно в соответствующем региональном соглашении, которое обычно размещается на сайте Правительства субъекта РФ, на сайтах объединений профсоюзов и работодателей, а также публикуется в официальных печатных изданиях.

Индексация заработной платы – обязанность работодателя

Работодателей обязали к проведению индексации заработных плат со следующего года. В противном случае речь будет идти о нарушении действующего в России трудового законодательства, предупредили в руководящем аппарате Роструда.

Подчеркнем, что повышение МРОТ на законодательном уровне под индексацией понимать не следует. Индексация должна быть обеспечена в независимости от роста МРОТ.

Зарплаты россиян должны увеличиться на уровень повышения потребительских цен на основании данных Росстата. Необходимость проведения индексации зарплат на величину темпов роста потребительских цен закреплена ст. 134 ТК РФ.

Государственные и муниципальные органы должны при этом руководствоваться трудовым законодательством и подзаконными нормативными актами, коммерческие предприятия – локальными документами (например приказ руководителя, положение об оплате труда или коллективный договор).

Это значит, что организации вне госсектора самостоятельно выбирают суммы повышения доходов работников (теоретически в 2021 году они не могут быть ниже прогнозного показателя инфляции 4%). Сроки повышения тоже будут отличаться, но в качестве рекомендованной даты можно считать 1 февраля 2021 года. С февраля Трудовая инспекция вправе проверять работодателей на предмет проведения индексации и отражения этого факта в документах.

Грамотное оформление всей документации – чрезвычайно важный момент. Работодатели, которые не проиндексируют зарплаты своему персоналу, столкнутся с серьезными штрафными санкциями.

За несоблюдение всех требований трудового законодательства, в том числе и о проведении обязательной индексации заработных плат сотрудников, работодатели и должностные лица организации несут административную ответственность.

Если положения об индексации не установлено в коллективном договоре и в локальных нормативно-правовых актах организации, то компании грозит штраф (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ): для должностных лиц — от 1000 до 5000 рублей; для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей.

Если работодатель установил порядок индексации, но при этом заработная плата сотрудников не пересматривалась, во время проверки инспекции он получит предписание полностью произвести доплату работникам не только той суммы, которая должна быть выплачена в результате индексации. Ему придется выплатить и проценты по сумме в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Оштрафуют и тех работодателей, которые самостоятельно установили индексацию заработной платы ниже, чем устанавливается отраслевым соглашением при условии, что оно на организацию распространяется.

Поскольку порядок индексации в законодательстве не определен, предлагаем работодателям действовать по следующему алгоритму.

Шаг 1. Проверка локальных актов.

Например внесение соответствующего пункта в положения об оплате труда или коллективный договор. Все положения об индексации должны быть закреплены в локальных актах.

Шаг 2. Подготовка приказа об индексации.

Локальные акты содержат правила индексации, но самого их наличия недостаточно. Бухгалтерии необходим организационно-распорядительный документ, который будет основанием для изменения начислений. В таком документе указывают рассчитанный коэффициент и дату повышения. Обычно это приказ руководителя организации о проведении индексации.

Шаг 3. Расчет новых начислений.

Бухгалтерия рассчитывает выплаты, которые подлежат увеличению, с учетом коэффициента индексации. Информацию о том, какие выплаты подлежат пересчету, а какие не подлежат, бухгалтер берет из локальных документов.

Шаг 4. Изменение штатного расписания.

Новые оклады и размеры других выплат необходимо указать в штатном расписании. Можно издать приказ о внесении изменений в штатное расписание или об утверждении штатного расписания в новой редакции.

Шаг 5. Дополнительные соглашения.

Положения об индексации зарплаты в трудовом договоре указывать необязательно. А вот размер заработной платы является обязательным условием трудового договора. Поскольку он меняется после индексации, то необходимо заключить дополнительное соглашение с каждым работником.

Новая налоговая ставка 15% по НДФЛ с 2021 года

Федеральным законом от 23.11.2020 № 372-ФЗ (далее - Закон № 372-ФЗ) с 2021 года введена прогрессивная шкала ставок при налогообложении НДФЛ. Для резидентов РФ установлены следующие ставки НДФЛ:

13 процентов – с суммы доходов в пределах 5 млн рублей за налоговый период (год),

15 процентов – с суммы доходов, превышающих 5 млн рублей за налоговый период (год).

Таким образом плательщиками НДФЛ по ставке 15% с 01.01.2021 года признаются физические лица, отвечающие следующим условиям:

Являются налоговыми резидентами РФ. Официально трудоустроены в России, либо получают иные вознаграждения по ставке 13%. Подпадают под обложение доходов по ставке 13%. Доход за календарный год превышает установленный предельный лимит в 5 миллионов рублей.

По задумке законодателя, увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15 % в отношении доходов граждан, превышающих 5 млн рублей за год, приведет к дополнительному поступлению налога в размере 60 млрд рублей в год. Зачисляться эти суммы будут в федеральный бюджет и по поручению Президента РФ от 08.07.2020 № Пр-1081 направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Расчет НДФЛ с начала 2021 года осуществляем так: пока сумма выплат в пользу сотрудника с начала года не превысит 5 млн руб., работодатель должен начислять НДФЛ в обычном порядке по ставке 13%. Если же годовой доход работника стал больше 5 млн руб., то НДФЛ нужно считать как сумму 650 тыс. руб. с 5 млн руб. и 15% с суммы превышения.

Предельная база для начисления взносов

С вы­плат ра­бот­ни­кам ра­бо­то­да­те­ли долж­ны упла­чи­вать стра­хо­вые взно­сы на ОПС, ОМС, ВНиМ и на трав­ма­тизм. При этом еже­год­но Пра­ви­тель­ство РФ уста­нав­ли­ва­ет раз­мер пре­дель­ной базы для на­чис­ле­ния стра­хо­вых взно­сов. Тариф взно­сов на обя­за­тель­ное пен­си­он­ное стра­хо­ва­ние за­ви­сит от того, пре­вы­сил ли доход ра­бот­ни­ка, ис­чис­ля­е­мый на­рас­та­ю­щим ито­гом с на­ча­ла года, пре­дель­ную базу для на­чис­ле­ния стра­хо­вых взно­сов или нет (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ):

с вы­плат, не пре­вы­ша­ю­щих пре­дель­ную базу, тариф со­ста­вит 22%;

с вы­плат, пре­вы­сив­ших уста­нов­лен­ный лимит, тариф будет 10%.

По об­ще­му пра­ви­лу тариф взно­сов на ВНиМ (страхование на случай временной нетрудоспособности и материнства) уста­нов­лен в раз­ме­ре 2,9% (пп. 2 п. 2 ст. 425 НК РФ). Так вот, если до­хо­ды ра­бот­ни­ка, рас­счи­тан­ные на­рас­та­ю­щим ито­гом с на­ча­ла года, не пре­вы­сят уста­нов­лен­ный лимит, то взно­сы с этих до­хо­дов ис­чис­ля­ют­ся по дан­ной став­ке. А с до­хо­дов, пре­вы­ша­ю­щих пре­дель­ную базу для на­чис­ле­ния взно­сов на ВНиМ, взно­сы по­про­сту не на­чис­ля­ют­ся.

Правительство РФ постановлением от 26.11.2020 № 1935 утвердило предельные величины базы для расчета пенсионных взносов и взносов на социальное страхование на случай ВНиМ.

Они составляют:

в отношении взносов на пенсионное страхование – 1 465 000 руб.;

в отношении взносов на социальное страхование – 966 000 руб.

Напомним, что в отношении взносов на обязательное медицинское страхование и взносов травматизму предельный размер базы законодательно не предусмотрен. Эти взносы рассчитываются со всей величины выплат в пользу физлица

Пониженные тарифы взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства

Организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), вправе платить взносы по пониженным тарифам. Такое право субъектам МСП предоставлено с 1 апреля 2020 года. Период, в течение которого субъекты МСП могут применять пониженные тарифы взносов, не ограничен временным интервалом. Право установлено бессрочно.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются следующие тарифы:

на ОПС - 10% (как для сумм не превышающих предельную величину базы для исчисления взносов, так и сверх установленных лимитов);

на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%;

на ОМС - 5%.

Пониженные тарифы взносов применяются к выплатам в части, превышающей МРОТ. Выплаты в части, равной МРОТ или менее МРОТ, облагаются по общим тарифам.

Применение пониженных тарифов взносов регулируется:

с 1 апреля по 31 декабря 2020 года – ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ;

с 1 января 2021 года – новыми пп. 17 п. 1, п. 2.1 ст. 427 НК РФ.

Работодатель может платить взносы по пониженным тарифам с 1-го месяца включения в реестр МСП, но не ранее 1 апреля 2020 года (письма ФНС России от 02.06.2020 № БС-4-11/9090@, от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@).

Пособия теперь можно получать только на карту «Мир»

Для получения бюджетных выплат в виде пенсий и пособий гражданам необходимо оформить карту "МИР" до 1 июля 2021 года. Об этом сказано в информационном письме Банка России от 18.12.2020 № ИН-04-45/175.

Речь идет о следующих выплатах (ч. 5.5 ст. 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, Перечень, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466):

государственные пособия на детей.

пенсии военнослужащим;

выплаты, положенные лицам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;

социальные выплаты безработным гражданам;

ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ребенком трех лет (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 606);

ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет (согласно Указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199).

Изначально было установлено, что названные суммы банки (иные кредитные организации) обязаны зачислять только на те счета, которые обслуживаются картой "МИР", с 1 июля 2020 года. Однако этот срок на основании постановления Правительства РФ продлили до 1 октября 2020 года, а затем (по решению Банка России) – до 31 декабря 2020 года.

И вот, очередной перенос для обязательного перехода на карту "МИР". В комментируемом письме Банк России отметил, что до 01.07.2021 к банкам не будут применять штрафные санкции за зачисление бюджетных выплат на счета любой другой платежной системы. Кроме того, до 01.07.2021 банки обязаны содействовать физлицам в получении карты "МИР" дистанционным способом. А если у гражданина, получающего пенсию, уже есть карта "МИР", но истек срок ее действия, банки должны продолжать зачислять пенсионные выплаты на такую карту и обеспечить возможность совершать операции по ней.

Официальный штраф за перечисление пособия на карту другой платежной системы, для работодателей не предусмотрен. Отвечать за это будут банки (ст. 74 Закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ, подп. 2 п. 5, п. 5.5 ст. 30.5 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ).

Однако работодателю расслабляться не следует. Ему придется выложить из своего кармана компенсацию за просрочку выплаты и штраф, если сотрудник получит пособие позже срока (ст. 236 ТК РФ, ч. 1, ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).