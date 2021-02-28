Годовые премии: как отражать в бухгалтерском и налоговом учете, как включать в расчет больничных и отпускных

Получение премии всегда приятное событие. А если эта премия по итогам работы за год, то по факту получается, что это 13-я заработная плата. И особенно приятно получать годовую итоговую премию до наступления нового года.

Но у бухгалтера при расчете и выплате годовой премии помимо радостных эмоций присутствует и некоторая озабоченность: как правильно учесть и отразить эту премию в учете? Как потом ее учитывать при расчете отпускных и больничных пособий? И может, есть какие то варианты учета и отражения премиальных выплат по итогам года? Обсудим эти вопросы в нашей статье.

Что такое премия

Согласно Трудовому кодексу РФ:

Премия – это выплата стимулирующего характера, которая может входить в заработную плату работника, предусмотренную трудовым договором.

Заметьте… «может». Значит может и не входить. То есть, выплата премии – это право работодателя, а не обязанность. И вопрос о том, платить или не платить премии своим сотрудникам, и если платить, то в каком размере - каждый работодатель решает самостоятельно.

Прежде всего, договоримся, что в нашей статье речь пойдет о выплате производственной премии по итогам работы каждого сотрудника. То есть, это не разовая премия к празднику или «просто так», а конкретно вознаграждение за определенные трудовые достижения.

Налоговый и бухгалтерский учет премий

Для того чтобы суммы премий можно было учесть в составе расходов на оплату труда в налоговых расходах, работодатель должен иметь:

документы, подтверждающих отношение выплат в виде премий к системе оплаты труда в организации . Для этого выплаты должны быть установлены в трудовых договорах с работниками или трудовые договоры должны содержать ссылку на локальный нормативный акт, регулирующий обязанности работодателя в части оплаты и (или) стимулирования труда работников;

документы, подтверждающие достижение работниками конкретных показателей оценки труда (фактически отработанное время, количество созданных трудом материальных ценностей, суммы полученных с привлечением труда доходов и пр.);

первичные документы о начислении конкретных сумм выплат в пользу работников по действующей в организации системе оплаты труда, оформленные в соответствии с законодательством.

Получается, что если выплаченные премии произведены работникам в соответствии с трудовым (коллективным) договором или Положением о премировании, а приложенные к расчеты премии документы свидетельствуют о том, что данные работники выполнили необходимые условия для получения премии, но независимо от того, что такая премия выплачена к Новому году она может быть включена в расходы по налогу на прибыль.

Если же выплату премии не обосновали в соответствии с трудовым (коллективным) договором или Положением о премировании, а в Приказе на выплату премии указано, например, что премия выплачена в связи с праздником - Новым годом, то, такую премию в налоговые расходы нельзя, так как такие выплаты не соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ.

Для целей бухгалтерского учета производственные премии, являющиеся частью заработной платы, учитываются на тех же счетах учета, на которых отражена и окладная часть.

Налогообложение премий

НДФЛ

Любая премия является доходом работника. Поэтому при ее выплате работодатель в качестве налогового агента обязан исчислить, удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет.

Так как премия является составной частью дохода в виде оплаты труда, то датой получения работником дохода в виде премии признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ). Соответственно, НДФЛ с премии нужно удержать на дату ее выплаты, а налог в бюджет перечислить не позднее следующего рабочего дня после выплаты.

Это правило применимо и для случаев, когда премия выплачивается отдельно от заработной платы (Письмо Минфина России от 27.03.2015 N 03-04-07/17028 (доведенного нижестоящим инспекциям для использования в работе Письмом ФНС России от 07.04.2015 N БС-4-11/5756@).

Страховые взносы

Премиальные начисления и выплаты за производственные показатели облагаются всеми страховыми взносами в общеустановленном порядке (ст. 420 НК РФ, Федеральный закон (125-ФЗ от 24.07.1998).

Как учитывать годовую премию

При расчете отпускных

Оплату отпуска определяют из расчета среднего заработка в порядке, предусмотренным ст. 139 ТК РФ. Правила следующие:

в расчет среднего заработка следует включать все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда у работодателя;

среднедневной заработок определяется как общая сумма доходов за период расчета (расчетный период) - 12 месяцев, предшествующих отпуску, деленную на сумму среднего расчетного количества дней в каждом месяце расчетного периода (если месяц отработан полностью, то это - 29,3 дня).

То есть, премии, которые входят в систему оплаты труда, учитываются в доходе для исчисления среднего заработка при расчете отпускных.

Годовая премия включается в расчет среднего заработка в зависимости от того, полностью ли отработаны расчетный и премиальный периоды.

Можно полность включить в расчет среднего заработка премию, если соблюдаются следующие условия:

расчетный период полностью отработан, при этом не важно велся расчет премии, исходя из рабочего времени или нет;

Пример 1: сотрудник принят на работу 10 августа 2019 года, он проработал с момента принятия на работу и по текущее время без болезней, отпусков и других нерабочих периодов. С 1 февраля 2021 года он хочет выйти в отпуск. Расчетный период — с 1 февраля 2020 года по 31 января 2021 года. Все это время он отработал полностью. Значит в расчет отпуска войдет вся премия, которую ему начислят за 2020 год.

расчетный период отработан не полностью, но премиальный период , т.е. период, за который начисляется премия, полностью совпадает с расчетным, а премия начислена с учетом фактически отработанного времени.

Пример 2: Представим, что сотрудник устроился на работу 1 июня 2020 года, а в отпуск решил идти с 18 января 2021 года. Расчетный период для него — с 1 июня по 31 декабря 2020 года, он совпадает с премиальным периодом, а премию за 2020 год он получил из расчета фактически отработанного им времени.

Придется пересчитать премию пропорционально фактически отработанному в расчетном периоде времени, если расчетный период отработан не полностью и при этом:

премиальный период совпадает с расчетным полностью, но премия была начислена без учета фактически отработанного времени;

Здесь можно использовать данные примера 2, только в этом случае премию сотруднику считают без учета фактического рабочего времени в 2020 году. Тогда придется пересчитать ее. Для этого можно применить следующую формулу:

Сумма премии, которая включается в расчет = Размер премии, начисленной в расчетном периоде / Число рабочих дней в расчетном периоде по производственному календарю * Фактическое число рабочих дней, отработанных работником в расчетном периоде.

премиальный период не совпадает с расчетным, при этом не важно как рассчитывалась премия, исходя из рабочего времени или нет.

Пример 3: Сотрудник устроился на работу 1 августа 2019 года, 2020 год отработал полностью, ему назначена премия, в 2021 году по семейным обстоятельствам он просит отпуск без сохранения зарплаты на январь, а с 1 февраля ему предоставят очередной отпуск. Расчетный период — с 1 февраля 2020 по 31 января 2021 года. Но этот период не полностью отработан — в январе у работника, так называемый, административный отпуск. Премиальный период (2020 год) с расчетным не совпадает. Значит придется пересчитать размер, включаемой в расчет премии за 2020 год по формуле выше.

В случае, если годовая премия начислена уже после выплаты отпускных или больничных, в расчете которых она должна фигурировать, то надо пересчитать средний заработок и произвести доплату.

При расчете больничных пособий

Оплата больничного также определяется из расчета среднего заработка. Но в отличие от расчета отпускных расчетный период при выплате больничного пособия — два календарных года, предшествующих году начала болезни. При этом длительность расчетного периода всегда составляет 730 дней, какие-либо дни из расчета не исключаются (ст. 14 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ).

Поэтому, годовая премия учитываются при определении среднего заработка для начисления больничного, если она начислена в расчетном периоде (в размере начисленных сумм). Сумма премии, которую можно учесть при расчете больничного пособия, не зависит от того, за какой период она начислена. Важно только то, в каком периоде произошло начисление.

А если начисление годовой премии оформить как выплату ежемесячной?

Что поменяется при расчете отпускных и больничных — ежемесячные премии, которые выплачиваются вместе с зарплатой за данный месяц, при расчете среднего заработка учитываются в следующем порядке:

При расчете больничного

При расчете больничного пособия такая премия полностью включается в заработок того месяца, за который она начислена. То есть, ежемесячная премия, начисленная, например, в декабре 2020 года войдет в расчет среднего заработка при расчете больничного пособия в марте 2022 года, так как данная премия попадает в расчетный период (2020 – 2021).

При расчете отпускных

Для расчета отпускных порядок включения ежемесячной премии зависит от того, отработан ли работником расчетный период полностью или нет.

если расчетный период отработан полностью, в расчет премия включается в полном размере независимо от того, входит ли период, за который она начислена, в расчетный или нет.

если расчетный период отработан не полностью, то ежемесячная премия учитывается в расчете отпускных при условии, что период, за который она начислена (премиальный период), полностью входит в расчетный и премия начислена за фактически отработанное время в премиальном (рабочем) периоде.

Подведем итог: для расчета больничного пособия нет разницы — какая премия: годовая или ежемесячная, и не важно отработал ли работник весь расчетный период или нет. Важно, чтобы сама премия входила в расчетный период, определяемый для расчета среднего заработка.

Для расчета отпускных имеет значение и то, какая именно премия: годовая или ежемесячная и то –- полностью ли работником отработан расчетный период, который берется для определения среднего заработка.