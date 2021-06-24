Недостоверные данные при приеме на работу: чем это грозит работодателю и работнику

Многие согласятся, что основной актив любой организации — это ее персонал. От квалификации, умений и знаний сотрудников зависит успех любого бизнеса. Но при приеме на работу нужно с осторожностью относиться к данным и документам, которые предоставляют сотрудники.

Как нанимателю обезопасить себя от обмана и подлога? Как снизить вероятность негативных последствий связанных с наймом лже-специалистов? В статье выясним: как проверить данные от кандидата при приеме на работу, предусмотрена ли ответственность за подлог при трудоустройстве, должен ли работодатель проверять предоставляемую информацию.

Что вправе требовать работодатель при приеме на работу

Нельзя просить любые документы, какие вздумается, перечень обязательных документов для приема работника определен законодательно:

1. Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность).

2. Трудовая книжка (исключение — работник впервые устраивается на работу или будет трудиться на условиях совместительства).

Важно! С 2021 г. для сотрудников, впервые поступающих на работу нужно в обязательном порядке заводить ЭТК (электронную трудовую книжку). На тех, кто перешел ранее на ЭТК, необходимые сведения можно получить из формы СТД-Р или СТД-ПФР. Работник получает сведения у предыдущего работодателя, в ПФР, через Госуслуги или в МФЦ.

3. Документ регистрации в системе персонифицированного учета (СНИЛС).

4. Документы воинского учета — удостоверение призывника, военный билет или временное удостоверение, выданное взамен военного билета.

5. Документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний, если этого требует соответствующая профессия.

Другие документы, в зависимости от специфики работы, например, справку об отсутствии судимости или справку об отсутствии административных наказаний за употребление наркотических средств и т. п. Например они потребуются для педагога или водителя.

Дополнительно работодатель вправе потребовать предоставить и другие документы. Это также может быть связано со спецификой работы или статусом, возрастом работника.

Для детей, не достигших 15 лет потребуется письменное согласие одного из родителей (попечителя) для заключения трудового договора. Если работа связана с вредными или опасными факторами потребуется медицинское заключение. Для иностранцев — разрешение на работу или патент, разрешение на временное проживание или вид на жительство в зависимости от их статуса. Для бывших госслужащих — информация о предыдущем месте работы.

Как проверить кандидата

Любая компания, нанимающая нового работника, заинтересована в том, чтобы проверить, сможет ли претендент выполнять свои трудовые обязательства должным образом. Кроме того, важно знать, установлены ли для этого сотрудника какие-либо особые ограничения или льготы.

Прежде чем запрашивать, получать и как-то использовать сведения о сотруднике необходимо получить его разрешение. Этого требует закон «О персональных данных».

На проверку кандидата и его документов надо получить согласие соискателя.

Заинтересованный в вакансии потенциальный сотрудник сам обычно предоставляет информацию и документы.

Самый простой вариант проверки — звонок на предыдущее место работы.

Для проверки документов можно использовать открытые источники и сервисы:

подлинность паспорта легко проверить на сайте МВД;

ИНН проверяется на сайте ФНС;

узнать о подлинности документа об образовании можно сделав запрос в учебное учреждение;

судимость можно проверить через сайт суда общей юрисдикции или отправить в судебный орган запрос;

сайт ФССП предоставляет информацию об имеющихся исполнительных производствах — можно увидеть данные о неоплаченных штрафах, кредитах, коммунальных платежах и т. п.

Другими источниками служат социальные сети, результаты тестирования. В некоторых организациях даже принята проверка на детекторе лжи.

Какие риски несет работодатель, если документы окажутся поддельными

Проверка документов работника при приеме на работу способна уберечь компанию от административной ответственности.

Например, для работодателя предусмотрена ответственность за назначение на должность сотрудника, которому запрещено выполнять данную работу по тем или иным причинам. Это касается например женщин, несовершеннолетних, иностранцев, для которых существует ряд ограничений.

В некоторых случаях работодатель не просто может, а обязан проверять подлинность представленных ему документов — например, обязательной считается проверка действительности документов воинского учета.

При приеме на работу бывшего госслужащего тоже предусмотрен ряд обязательных мероприятий для нового работодателя, за неисполнение которых грозит штраф. К примеру, нужно сообщить о том, что такой сотрудник был трудоустроен в организацию или к ИП, если с момента его увольнения с госслужбы прошло менее 2-х лет.

При проверке документов работника при приеме на работу, если в качестве соискателя выступает иностранец, особое внимание необходимо уделить патенту и разрешению на работу. Подлинность этих документов работодатель может установить с помощью официального сайта ФМС России. За привлечение к работе иностранца, не имеющего соответствующего документа, работодатель может быть оштрафован.

Проверка документов работника при приеме на работу на предмет дисквалификации необходима в случае трудоустройства на должность государственной, гражданской или муниципальной службы, в медицинской или фармацевтической отрасли, а также если работа соискателя связана с управлением организацией (ст. 3.11, 32.11 КоАП РФ). Это обязанность работодателя.

Ответственность работника за предоставление подложных документов при трудоустройстве

За представление работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора, работника можно уволить по п. 11 ст. 81 ТК РФ.

Важно! Уволить работника «по статье» можно только если он предоставил работодателю поддельные документы, являющиеся обязательными по статье 65 ТК РФ и другие документы в зависимости от специфики предприятия и должности. Если он подделал иные документы, то по этому основанию уволить его нельзя.

Для полного соблюдения законности и в случае необходимости подтверждения в суде правомерности своих действий работодателю имеет смысл провести все правовые процедуры:

Собрать доказательства. Для этого необходимо отправить официальные запросы в инстанции, выдавшие документ.

Запросить объяснения. Если подлог будет подтвержден, необходимо попросить виновного предоставить объяснительную записку. Если сотрудник отказывается ее писать — составить акт.

Подготовить докладную. Указать все обстоятельства при которых был выявлен подлог, приложить подтверждающие документы, копии, записки, запросы и т.д.

Составить приказ об увольнении. В приказе указать основание для увольнения (см. ниже). Работника ознакомить с приказом под подпись.

Проставление отметки в личной карточке и трудовой книжке. В трудовую вносится эта запись:

«Соглашение расторгнуто в связи с тем, что сотрудник предоставил подложные документы при трудоустройстве. Статья 81, часть 1, пункт 11 ТК РФ».

Рассчитать работника. Выплатить работнику причитающуюся заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Обманутый работодатель вправе требовать административного или уголовного наказания для работника.

Административная ответственность за подделку документов

Установлена статьей 19.23 КоАП РФ. Предусматривает штраф:

на юридических лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей, при повторном нарушении — от 50 000 до 100 000 рублей.

Уголовная ответственность за подделку документов

По части 5 статьи 327 УК РФ за использование подложного документа работнику грозит одно из следующий наказаний:

штраф до 80 000 рублей (или в размере зарплаты за 6 месяцев);

обязательные работы — до 480 часов;

исправительные работы до 2 лет;

арест до 6 месяцев.

В любом случае проверка документов работника при приеме на работу необходима. Если работодатель заинтересован в формировании эффективной трудового коллектива, он должен уделить этому процессу особое внимание. Вместе с тем, любые проверки должны производиться в рамках действующего законодательства и с соблюдением закона о персональных данных.