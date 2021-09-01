Что включают в фонд оплаты труда: шпаргалка для бухгалтера

Расскажем бухгалтерам и собственникам, что включает фонд оплаты труда, чем он отличается от фонда заработной платы, как его считать, и зачем вообще это нужно.

Что такое фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда (ФОТ) — это общая сумма денег, которую потратило предприятие на выплаты своему наемному персоналу за определенный период времени. Бухгалтеры учитывают такие расходы в составе расходов по обычным видам деятельности (п. 8 приказа Минфина от 06.05.1999 № 33н — ПБУ 10/99).

Понятие ФОТ неразрывно связано с трудовыми отношениями. Выплаты исполнителям по договорам ГПХ в него не входят. Что же тогда включают в ФОТ?

Во-первых, зарплату штатных работников, а во-вторых, различные компенсирующие, мотивирующие и прочие выплаты. Такие как:

премии систематического характера;

отпускные по всем видам отпусков;

бонусы и комиссионные;

оплаты дней командировки;

пособия по временной нетрудоспособности в части, которую выплачивает работодатель за счет собственных средств;

оплаты простоев;

доплаты за совместительство, работу в ночные часы, выходные и праздники, сверхурочную работу;

выплаты за труд в опасных и вредных условиях;

компенсации (например: за питание, проезд к месту работы, мобильную связь, расходы на проживание);

выходное пособие и т. д.

Состав ФОТ законодательно не урегулирован, поэтому на разных предприятиях он может быть разным и зависит от того, какие выплаты предусмотрены локальными нормативными актами конкретного предприятия.

Что не входит в фонд оплаты труда

Обычно в ФОТ не включают следующие выплаты:

разовые премии (например: к юбилею или иным аналогичным событиям);

материальную помощь, предоставленную отдельным работникам по семейным обстоятельствам;

компенсацию путевок, расходов на лечение;

пособия, которые выплачиваются за счет средств внебюджетных фондов.

Как посчитать ФОТ

Чтобы рассчитать фактический размер ФОТ за период (месяц, квартал, год) — нужно просуммировать выплаты, которые были произведены работникам за этот период.

Бухгалтер получит эти данные из регистров учета: просуммирует кредит счета 70 «Расчеты с работниками по оплате труда» (а также 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», если, например, в ФОТ предприятия входят компенсации и т. д.) в корреспонденции со счетами:

08 — «Вложения во внеоборотные активы»;

20 — «Основное производство»;

25 — «Общепроизводственные расходы»;

26 — «Общехозяйственные расходы»;

91 — «Прочие доходы и расходы» и т. д.

Чем фонд оплаты труда отличается от фонда заработной платы

Фонд заработной платы (ФЗП) — это составная часть фонда оплаты труда. В ФЗП входят только те выплаты, которые связаны с непосредственным выполнением работниками своих трудовых обязанностей и их результатом.

Таким образом ФЗП обычно включает (ч. 1 ст. 129 ТК РФ):

выплаты по тарифным ставкам (должностным окладам, сдельным расценкам и т. д.);

доплаты за особые условия труда;

премии за трудовые показатели.

Проще говоря:

ФЗП = Зарплата + Доплата + Трудовая премия

Тогда как,

ФОТ = ФЗП + Поощрительные выплаты + Компенсационные выплаты + Прочие выплаты

То есть эти два понятия (ФОТ и ФЗП) близки, но не идентичны.

В различных источниках, и даже нормативных документах, структура ФЗП и ФОТ может быть представлена по-разному. В частности, Росстат, в целях заполнения некоторых форм статнаблюдения (форма № П-4, приказ от 27.11.2019 № 711), определяет состав ФЗП и ФОТ так:

Зачем нужны ФЗП и ФОТ

С помощью сведений о размере ФЗП и ФОТ руководство предприятия:

анализируют расходы по оплате труда в разрезе разных подразделений и по предприятию в целом;

корректируют себестоимость и определяют цены на продукцию;

выявляют пути снижения расходов на предприятии;

оценивают эффективность работы предприятия;

планируют и составляют бюджет на будущий период.

Бухгалтеру эти данные потребуются для заполнения отдельных видов отчетности (например: вышеуказанной формы Росстата).

Сведения о ежемесячном размере ФОТ может запросить банк, с целью проверки благонадежности предприятия, или, если оно решит взять кредит. А также инспекторы госорганов в процессе проведения контрольных мероприятий.

Как планировать ФЗП и ФОТ

Конечно легче спланировать ФЗП. Если значительных кадровых изменений на предприятии не грядет, можно отталкиваться от фактических показателей.

Так, годовой ФЗП по работникам на окладе рассчитывают так:

ФЗП (оклад) = Среднемесячный заработок * Среднесписочная численность * 12

По сдельщикам расчет будет следующим:

ФЗП (сдельная оплата труда) = Ставка за ед. продукции * Объем выпуска за год + Надбавки + Премии

По персоналу, который работает по часовой ставке:

ФЗП (почасовая ставка) = Сумма ставок всех работников * Количество рабочих часов в году

А спланировать ФОТ намного сложнее. Ведь точно спрогнозировать объем предстоящих выплат невозможно. Поэтому чаще ФОТ закладывают в бюджет по нормативу. Например, как определенный процент от плановой выручки.

Пример: В ООО «Меридиан» планирует размер ФОТ на следующий год. Среднесписочная численность сотрудников на окладе — 70 человек. Плановая среднемесячная заработная плата — 35 тыс. рублей.

Среднесписочная численность сдельщиков — 20 человек. Ставка за единицу продукции — 500 руб. Плановый выпуск на следующий год — 100 тыс. штук. Премия за выполнение плана — 7% от основной суммы.

Плановая выручка — 500 млн руб. Норматив на ФОТ — 20%.

ФЗП (оклад) = 35 тыс. руб. * 70 человек * 12 мес. = 29,4 млн руб.

ФЗП (сдельная оплата труда) = (500 руб. * 100 тыс. шт) + (500 руб. * 100 тыс. шт) * 7% = 53,5 млн руб.

ФЗП = 29.4 млн руб. + 53,5 млн руб. = 82.9 млн руб.

ФОТ = 500 млн руб. * 20% = 100 млн

Следовательно на дополнительные выплаты предприятие сможет направить: 100 млн руб. — 82,9 млн руб. = 17,1 млн руб.

Как анализировать ФОТ

При анализе расходов на оплату труда сравнивают фактические показатели за разные периоды, сопоставляют их с плановыми значениями. На основании анализа делают выводы, принимают меры исправления ситуации, если это необходимо.

Например, чтобы оценить, насколько выросли или сократились расходы на оплату труда, и как это влияет на финансовое состояние предприятия, можно таким образом:

Показатель, млн руб. 2019 год 2020 год Изменение, % Выручка 500 520 +4 Общие расходы 380 410 +7,89 в том числе ФОТ: 180 200 +11 оклады 130 120 -7,69 премии 40 55 +37,5 дополнительные выплаты 10 10 -

Из таблицы видно, что темпы рост ФОТ опередил темп рост выручки. Причем рост ФОТ обусловлен изменением его структуры. Оклады стали ниже, тогда как премиальная часть резко выросла. Если структуру зарплат не скорректировать, финансовое состояние предприятия будет ухудшаться.

Вывод

ФОТ — сумма, которую потратило предприятие на выплаты своему персоналу за определенный период. Состав ФОТ каждое предприятие определяет самостоятельно. В ряде случаев банки или государственные структуры могут запросить у предприятия сведения о размере ФОТ. Бухгалтеру размер ФОТ нужен для подготовки некоторых форм отчетности. А руководители, зная размер ФЗП и ФОТ, могут оценить финансовое состояние предприятия и спланировать бюджет на будущий период.