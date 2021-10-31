Кто такие налоговые резиденты и нерезиденты, и что о них нужно знать бухгалтеру

Вопрос налогового резидентства сотрудников всегда актуален для бухгалтера. Ведь ему важно начислить НДФЛ по правильной ставке. Расскажем на примерах: как правильно считать срок пребывания сотрудника на территории России, по какой ставке начислять налог в 2021 году, и какими документами можно подтвердить статус сотрудника.

Кто такие резиденты и нерезиденты

По отношению к НДФЛ законодатель выделяет 2 вида налогоплательщиков: резиденты и нерезиденты.

Резиденты – это физлица, которые проживают на территории РФ не меньше 183 дней в течение 12-ти месяцев, идущих подряд (п. 2 ст. 207 НК РФ). Исключение:

Российские военные, которые несут службу за границей. Сотрудники органов власти, которые находятся в командировке за рубежом (п. 3 ст. 207 НК РФ).

Эти две категории лиц считаются резидентами независимо от того, сколько времени в течение года они фактически находятся в России.

Нерезидентами считают физлиц, проживающих в России менее 183 дней в течение 12-ти следующих подряд месяцев.

Статус налогоплательщика несет определенные налоговые последствия:

1. От статуса зависит величина налоговой ставки. В общем порядке (об исключениях мы расскажем ниже) она составляет:

13% – для резидентов;

30% – для нерезидентов.

Отметим, что в рамках валютного регулирования нерезидентами считают всех иностранцев без вида на жительство временно пребывающих (проживающих) на территории России.

Подробнее о порядке расчета и удержания налога из доходов иностранных работников мы рассказывали в статье «Работники-иностранцы: что нужно знать всем работодателям».

2. Состав доходов для каждой из групп свой. Для нерезидентов это только доходы, которые получены от источников в РФ.

3. Резиденты в отличие от нерезидентов имеют право на налоговые вычеты по НДФЛ.

Когда применяют ставку НДФЛ 15%

С 01.01.2021 ставка 15% устанавливается для случаев, когда сумма годового дохода физлица превышает 5 млн рублей, а сам доход включен в перечень, приведенный в законе от 23.11.2020 № 372-ФЗ.

Закон закрепляет два отдельных списка для налоговых резидентов и нерезидентов.

Резиденты платят налог по ставке 15% со следующих доходов (п. 2.1 ст. 210 НК РФ):

основная налоговая база (например: зарплата, вознаграждение по гражданско-правовому договору);

от долевого участия;

в форме выигрышей в лотерею и азартных играх;

по операциям с акциями, облигациями, деривативами;

от участия в инвестиционном товариществе;

в виде прибыли контролируемой зарубежной организации.

Получается, что для резидентов с ростом доходов ставка НДФЛ увеличивается.

Нерезиденты в группу доходов, облагаемых по ставке 15%, включают доходы (п. 2.2 ст. 210 НК РФ):

полученные высококвалифицированным работником, беженцем, переселенцем, при ведении трудовой деятельности по патенту;

в форме выигрышей в лотереи и азартных играх;

по операциям с акциями, облигациями, деривативами;

по операциям РЕПО;

от участия в инвестиционном товариществе;

и другие доходы, перечисленные в п. 3 ст. 224 НК РФ.

Получается, что для нерезидентов ставка 15% по факту является пониженной по сравнению с общей ставкой 30%.

Как считать срок пребывания: 4 актуальных вопроса

1. Входит ли день въезда на территорию РФ в общий срок?

По закону течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (п. 2 ст. 6.1. НК РФ), то есть на следующий день после даты въезда.

Есть примеры судебной практики, подтверждающие правильность этого вывода (Постановление ФАС Центрального округа от 11.03.2010 по делу № А54-3126/2009С4).

Но Позиция Минфина прямо противоположная, он стабильно подтверждает собственно мнение о том, что день въезда / выезда физлица на территорию / с территории РФ необходимо включать в срок пребывания (Письмо Минфина от 13.08.2019 № 03-04-05/61114, Письмо Минфина России от 15.02.2017 № 03-04-05/8334).

2. Какие периоды включать в 183-дневный срок?

В срок засчитываются только дни фактического нахождения в России. Дни пребывания лица за рубежом во время командировки или отпуска в общий срок не входят.

Приведем пример: Иван Смирнов в течение 2020 года дважды выезжал в Штаты: в июле – в отпуск на 21 день и в сентябре – на 28 дней в командировку. Таким образом, из общего срока пребывания гражданина Смирнова на территории России 49 дней подлежат вычитанию.

Подсчет дней нужно вести путем суммирования всех календарных дней, в которые физическое лицо находилось в Российской Федерации в течение 12 следующих подряд месяцев (Письмо № БС-3-11/4763@ от 25.06.2020). Окончательный статус физлица определяется по итогам налогового периода (года).

Исключение из общего правила составляют случаи, когда гражданин выезжает в другие страны для прохождения лечения или обучения (п. 2 статьи 207 НК РФ). Это время не прерывает 183-дневный срок и входит в его состав.

Но важно, чтобы у гражданина были подтверждающие документы:

договор с медицинской (образовательной) организацией о лечении (обучении).

справка о прохождении обучения (лечения) (Письмо ФНС от 15.10.2015 № ОА-3-17/3850).

Не забудьте, что документы, составленные на иностранном языке должны иметь перевод на русский язык.

3. С какого момента исчислять 12-месячный срок?

Ответ на этот вопрос зависит от того, кто удерживает и перечисляет налог.

НДФЛ из доходов налогоплательщика удерживает и перечисляет работодатель

Из анализа норм НК РФ и разъяснений Минфина следует вывод о том, что статус лица определяется на день фактического получения дохода в виде зарплаты, то есть на дату перечисления дохода на счет налогоплательщика в банке (п. 1 ст. 223 НК РФ).

НДФЛ уплачивает сам налогоплательщик

Здесь 12-месячный период равен календарному году, в котором человек получил доход (период с 1 января по 31 декабря). То есть определять налоговый статус лица нужно по итогам этого года (п. 2 ст. 207, ст. 216, ст. 228 НК РФ).

Подтвердить статус резидента можно, направив в ФНС заявление. Его можно передать как лично, так и через специальный сервис на сайте ведомства. Заявителю нужно зарегистрироваться и авторизоваться ( для регистрации необходимо ввести ФИО, ИНН (необязательно) и получить пароль на указанную электронную почту). Документ, подтверждающий статус резидента (или отказ в его получении), также можно получить в электронном виде.

4. Как посчитать 12-месячный срок, переходящий с одного календарного периода на другой?

Знаковым в этом вопросе оказалось Постановление Конституционного суда РФ от 25.06.2015 № 16-П.

Кратко суть дела: гражданин Республики Беларусь прибыл для работы в Россию в июле 2010 г. С этого момента работодатель удерживал из дохода белоруса НДФЛ по ставке 30%.

В 2011-м году гражданин Беларуси решил, что уже приобрел статус налогового резидента. Он обратился в ИФНС с заявлением о возврате суммы переплаты по НДФЛ. Но налоговики нашли ошибки в декларации (ставку налогоплательщику указал 30%, а статус — резидент) и отказали в возврате налога.

Тогда гражданин Беларуси подал иск в суд. Он требовал от ИФНС возврата излишне уплаченного налога за 2010 год. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, в удовлетворении иска отказано. Основные доводы судов сводились к следующему:

Ставка НДФЛ 13% применяется, если заявитель пребывал на территории России не менее 183 дней. Из представленных документов видно, что фактический срок пребывания гражданина в 2010-м году составил всего 172 дня. А значит признать его налоговым резидентом в этом периоде нельзя и причин для перерасчета суммы налога нет.

Рассмотрев жалобу лица, Конституционный Суд РФ пришел к следующему выводу:

В обычном случае для перерасчета уплаченной суммы налога требуется подтвердить статус резидента в определенном налоговом периоде (с 1 января по 31 декабря).

Однако между Россией и Республикой Беларусь подписано Соглашение об избежании двойного налогообложения от 10.01.1997 № 14-ФЗ. Согласно этому Соглашению в срок пребывания включают весь непрерывный период, в котором гражданин трудился на территории РФ, даже если такой период начался в одном календарном году, а истек – в другом.

Кроме того в этом случае также действует Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в Астане 29.05.2014). Согласно этому договору, если гражданин – налоговый резидент страны-члена ЕАЭС, работает по найму в одной из стран, входящих в союз, то он платит налог с дохода по ставке, установленной для резидентов этой страны.

Вывод:

общее правило : при исчислении 12-месячного периода за основу берется календарный год с 1 января по 31 декабря;

частный случай: устанавливается для граждан государств ЕАЭС и стран, между которыми подписаны Соглашения об избежании двойного налогообложения, – лицо другого государства платит налоги так же, как и резиденты этой страны, а срок пребывания (12 месяцев) считают непрерывно даже в том случае, когда его начало приходится на один календарный год, а окончание – на другой.

Мнение Минфина в данном случае с судом не совпадает, он неоднократно высказывал в своих письмах мнение, что наличие Соглашения не означает, что работнику, например, из Белоруссии не нужно определять свой статус по окончании налогового периода (года). Пример — Письмо Минфина № 03-04-06/74275 от 25.08.2020.

Какие документы подтверждают статус налогоплательщика?

Конкретный перечень таких документов отсутствует. Согласно Письму Минфина РФ от 21.04.2020 № 03-04-05/31921 в качестве подтверждения можно использовать копию паспорта с отметками пограничной службы, квитанции из гостиницы и т.п. документы.

Что еще можно использовать:

загранпаспорт;

служебный или дипломатический паспорта;

удостоверение личности моряка;

миграционная карта или проездной документ для беженца;

справка с места работы (с приложением копии табеля учета рабочего времени или выписки из него) или учебы, подтверждающие, что физлицо действительно работало или обучалось в это время на территории России.

Обратите внимание! Вид на жительство в качестве подтверждающего документа не подойдет. Он удостоверяет только право лица (иностранца или лица без гражданства) на постоянное проживание в России, а также его личность.

Для избежания двойного налогообложения, если физлицо по законодательству России и другого государства, с которым у РФ заключено соглашение, считается резидентом, применяется такое понятие как «центр жизненных интересов».

Под ним подразумевают ту страну, где у человека сосредоточено большее количество личных и экономических интересов. Например — наличие проживающих в стране близких родственников, бизнеса, работы и др. (Письмо ФНС от 25 июня 2020 г. № БС-3-11/4763@). Налог на доходы в этом случае уплачивается в той стране, где у физлица находится такой центр.