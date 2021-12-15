Как оформить запись о совместительстве в трудовой книжке по новым правилам

Не все обходятся одной постоянной работой. Очень многие помимо основной имеют также работу по совместительству. Но в трудовое законодательство последнее время снесено довольно много изменений, к тому же часть работников перешла на электронные трудовые книжки. Разбираемся, как именно вносить запись и в бумажный и в электронный вариант трудовой.

Совместительство и совмещение

Кстати, совместительство может быть внутренним (у того же работодателя, где работник трудится по основному месту работы) и внешним (после основной работы, перед ней или даже в выходные сотрудник работает на другую компанию).

А помните ли вы, чем отличаются термины «совместительство» и «совмещение»?

Совмещение и совместительство - это по сути дополнительная трудовая нагрузка на работника, но при этом работа по совмещению выполняется в часы основной работы, например, бухгалтер совмещает свои функции с работой специалиста по кадрам. Рабочий день его не удлиняется, а остаётся стандартным 8-часовым (с 9 до 18 или с 8 до 17, например).

Совмещение оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору , в котором прописываются обязанности работника и сумма вознаграждения (как правило, фиксированная).

Совмещение предполагает дополнительную работу только у основного работодателя и никакого другого.

А вот совместительство , как мы уже отметили выше, может быть внутренним (один и тот же работодатель) или внешним (другой работодатель). Совместительство предполагает составление отдельного трудового договора и занятость в свободное от основной работы время.

Например, бухгалтер работает на полную ставку на основном месте работы, а в свободное от основной работы время преподаёт в университете (устроен по трудовому договору как внешний совместитель на 0,25 ставки).

Кому нельзя быть совместителем

Важно знать, что не всем разрешено работать по совместительству, например, нельзя его использовать работникам, не достигшим 18-летия (статья 282 ТК РФ), работникам с вредными или опасными условиями труда, если на втором месте работы (на работе по совместительству) они аналогичные.

Не могут быть совместителями адвокаты. А тренеры должны согласовывать работу по совместительству (если она также связана с преподаванием, проведением тренировок ) с работодателем по основному месту работы (ст.348.7 ТК РФ).

В ст. 329 ТК РФ указано, что не разрешается работа по совместительству, связанная с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств тем работникам, которые выполняют аналогичную работу у основного работодателя.

Как правильно оформить совместительство

Работа по совместительству оформляется трудовым договором, все документы предоставляются в отдел кадров (паспорт, СНИЛС, ИНН, документы об образовании, повышении квалификации или их заверенная копия в том случае, если работа требует специальных знаний и их необходимо подтвердить).

При трудоустройстве на работу с вредными условиями труда добавляется справка от основного работодателя об условиях и характере труда.

В трудовом договоре с совместителем обязательно должно быть указание на то, что работа является совместительством. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 20 часов в неделю и 4 часа в день.

Однако из любого правила есть исключения, в некоторых случаях работник может работать по совместительству полный день:

в дни, когда совместитель не занят по основному месту работы;

в дни, когда совместитель приостановил работу по основному месту работы из-за задержки зарплаты;

в дни, когда совместитель отстранен от работы из-за того, что подлежит переводу на другую работу согласно медицинскому заключению, но эта работа отсутствует у его работодателя по основному месту работы.

При этом трудовая книжка, как ни удивительно, совсем не требуется.

Как все помнят, трудовая книжка хранится у основного работодателя, и именно он уполномочен делать записи в ней о работе по совместительству.

Законодательством не предусмотрено обязательное требование о внесении записи в трудовую книжку о совместительстве, то есть этот момент оставлен на усмотрение работника.

Для внесения информации о внешнем совместительстве работнику нужно запросить у работодателя (по совместительству) заверенную копию приказа о приеме на работу или справку, где будут указаны наименование компании, номер и дата приказа о приеме, дата, когда сотрудник приступил к своим обязанностям и передать их в отдел кадров по основному месту с просьбой внести запись в трудовую книжку.

Справка или приказы о приеме или увольнении заверяются печатью и подписью уполномоченного лица. Если работник хочет внести информацию о внутреннем совместительстве, ему достаточно подать заявление в отдел кадров с просьбой о внесении информации в трудовую книжку.

Информацию об увольнении из другой организации (работе по совместительству) вносится на основании заверенного приказа или справки от работодателя. Информацию вносят в отделе кадров только по основному месту.

Может возникнуть ситуация, когда сотрудник уволился от основного работодателя, но остался трудиться у внешнего. При этом возможны два варианта дальнейших действий:

Работник увольняется по совместительству и сразу же оформляется по этому месту работы, как по основному. Работник переводится с совместительства на основное место работы без процедуры увольнения (простым переводом).

Если работник не сообщил о том. что он уволился с основного места работы, то у работодателя могут возникнуть сложности. Например, сотрудник принесет больничный с указанием “основное место работы”. Как тут быть? Для начала все же придется провести процедуру увольнения / принятия или перевода (этот вариант все более рискованный).

В первом случае оформление происходит, также , как и при обычном увольнении и принятии. Если работник по основному месту работы запись о совместительстве ранее не внес, придется сначала оформить запись о приеме на работу по совместительству и затем об увольнении.

Если выбран вариант перевода, то также надо убедиться. что есть запись о приеме на работу по совместительству и внести ее при отсутствии, а затем:

в графе 2 (Дата) проставить дату перевода сотрудника на основное место работы;

в графе 3 сделать запись о переводе. Она может выглядеть так: «Переведен по должности продавца-кассира на основную работу».

в графе 4 впишите номер и дату приказа о переводе. К имеющемуся трудовому договору о совместительстве нужно заключить дополнительное соглашение.

Может возникнуть и другая ситуация — работник в текущий момент времени не работает ни по основному месту работы, ни по совместительству, но ему потребовалась запись в трудовой книжке о совместительстве (например, чтобы иметь документально подтвержденный опыт работы для поиска вакансий).

По новым правилам, согласно Приказа Минтруда России от 19.05.2021 № 320н работник вправе обратиться к своему предыдущему работодателю (где он работал по совместительству), чтобы отдел кадров или другие уполномоченные сотрудники внесли запись о принятии на работу и увольнении задним числом.

Не стоит забывать и про отчет СЗВ-ТД, который появился у работодателей в связи с переходом на электронные трудовые книжки. Его обязаны сдавать компании в независимости от того, произошло кадровое событие (прием на работу; увольнение) с основным работником или совместителем.

Каждый работодатель независимо от другого подает данные в ПФР.

Если работодатель направляет СЗВ-ТД в электронном виде, то работа по совместительству в электронной трудовой книжке отражается по специальному коду «А». А в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» электронного отчета СЗВ-ТД необходимо вписать «1-совместитель».

Если запись в ЭТК при приеме по совместительству делается в бумажном бумажном СЗВ-ТД, работодатель заполняет графу 5 «Трудовая функция» с указанием на такое совместительство (письмо ПФР № В-6181-19/10665-20 от 05.03.2020).