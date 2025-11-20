С какой суммы начинается казначейское сопровождение

Что такое казначейское сопровождение

Казначейское сопровождение (КС) — это контроль целевых бюджетных средств, которые государство выделяет на исполнение государственных контрактов. Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) координирует движение денежных средств с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (УКС).

Понятия «казначейское сопровождение» и «участник казначейского сопровождения» раскрываются в ст. 6 Бюджетного кодекса (БК).

По каким контрактам применяется КС:

1. Госконтрактам, которые организовывают государственные заказчики по закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Примечание: по 223-ФЗ проводят закупки не только государственные, но и коммерческие заказчики. Казначейское сопровождение применяют именно к госзакупкам, которые финансируются из госбюджета. Коммерческие закупки зачастую финансируют сами заказчики за счет собственных средств — к таким процедурам КС не применяют.

2. Госконтрактам по гособоронзаказу (ГОЗ), заключенным в соответствии с законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ.

Примечание: исполнение гособоронзаказа связано не только с закупкой вооружения, военной техники или амуниции. В рамках ГОЗ государство закупает продукты питания, бытовую технику, находит исполнителей на возведение объектов инфраструктуры. Поставщиков, исполнителей и субподрядчиков привлекают из коммерческой среды — это и крупные компании, и малый бизнес. К закупкам ГОЗ применяют казначейское сопровождение и раздельный учет по 275-ФЗ.