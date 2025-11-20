С какой суммы начинается казначейское сопровождение

Самое главное:
Казначейское сопровождение — это инструмент контроля целевых денег, которые государство выделяет на исполнение госконтрактов по законам 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ (ГОЗ).
Пороговые значения, или суммы, от которых начинается КС, указаны в законе № 419-ФЗ о федеральном бюджете.
Исполнение контрактов с КС — это престижно для бизнеса и компаний, так как говорит о хорошей деловой репутации исполнителя. Заказчики и инвесторы охотнее сотрудничают с УКС.
В 2025 / 2026 году подать заявку на открытие лицевого счета в казначействе нужно в ГИИС «Электронный бюджет». На платформе доступно резервирование счета до участия в закупке.
Информация о казначейском сопровождении контракта по 44-ФЗ публикуется в извещении на сайте ЕИС. Головные исполнители сообщают о КС в договора субподряда, если сопровождению подлежит вся кооперация исполнителей.
Что такое казначейское сопровождение
Казначейское сопровождение (КС) — это контроль целевых бюджетных средств, которые государство выделяет на исполнение государственных контрактов. Территориальный орган Федерального казначейства (ТОФК) координирует движение денежных средств с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (УКС).
Понятия «казначейское сопровождение» и «участник казначейского сопровождения» раскрываются в ст. 6 Бюджетного кодекса (БК).
По каким контрактам применяется КС:
1. Госконтрактам, которые организовывают государственные заказчики по закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
Примечание: по 223-ФЗ проводят закупки не только государственные, но и коммерческие заказчики. Казначейское сопровождение применяют именно к госзакупкам, которые финансируются из госбюджета. Коммерческие закупки зачастую финансируют сами заказчики за счет собственных средств — к таким процедурам КС не применяют.
2. Госконтрактам по гособоронзаказу (ГОЗ), заключенным в соответствии с законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ.
Примечание: исполнение гособоронзаказа связано не только с закупкой вооружения, военной техники или амуниции. В рамках ГОЗ государство закупает продукты питания, бытовую технику, находит исполнителей на возведение объектов инфраструктуры. Поставщиков, исполнителей и субподрядчиков привлекают из коммерческой среды — это и крупные компании, и малый бизнес. К закупкам ГОЗ применяют казначейское сопровождение и раздельный учет по 275-ФЗ.
С 2025 года действуют обновленные правила и пороговые суммы, которые зависят от уровня бюджета и вида контракта. Закон от 30.11.2024 № 419-ФЗ устанавливает распределение федерального бюджета на 2025 год и плановые 2026, 2027 годы.
Зачем и кому нужно казначейское сопровождение
Система государственных закупок опирается на принципы, обозначенные в ст. 6 закона № 44-ФЗ. Одни из таких принципов — прозрачность и открытость при исполнении госконтрактов. Норма применяется также к казначейскому сопровождению. Основные цели КС:
Контроль целевого использования бюджетных средств (авансовых платежей).
Предотвращение коррупционных рисков.
Обеспечение прозрачности расчетов и отчетности.
Казначейскому сопровождению подлежат средства, выделяемые из федерального и регионального бюджетов (ст. 242.25, 242.26 БК).
К кому применяется КС:
Исполнителям государственных и муниципальных контрактов по законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Исполнителям ГОЗ по закону № 275-ФЗ.
Цепочке субподрядчиков (субисполнителей), если казначейское сопровождение для них установлено законом.
Получателям грантов, субсидий, инвестиций. Казначейство следит за расходованием целевых средств, полученных в рамках финансового соглашения.
В 2025 году УКС открывают лицевые счета в ГИИС «Электронный бюджет» (приказ Казначейства от 06.12.2024 № 22н). Переход основных процессов взаимодействия с ТОФК в цифровой формат позволяет исполнителям госзаказа дистанционно подать заявление на открытие лицевого счета, оперативно предоставить документы, зарезервировать счет до участия в тендере.
Казначейство может отказать в открытии лицевого счета, если УКС предоставит неполный пакет документов или допустит ошибку в сведениях. Отказ — это еще не приговор: подать заявку можно заново после исправления недочетов, но будет упущено время. Эксперты KaznaHelp оказывают услуги компаниям и бизнесу по казначейскому сопровождению — открыть счет, настроить ГИИС «Электронный бюджет», получить УКЭП, провести платежи и т. д. Процесс открытия КС занимает минимум времени.
С какой суммы начинается казначейское сопровождение в 2025 году
Источниками финансирования госконтрактов выступают бюджеты федерального, регионального и муниципального уровней. Пороговые суммы, от которых начинается казначейское сопровождение контрактов, зависят от статуса заказчика и уровня бюджета.
Федеральный уровень
Казначейское сопровождение применяется к целевым средствам, перечисленным в ч. 2 ст. 5 закона № 419-ФЗ:
Субсидии, в том числе предоставляемые в рамках концессионных соглашений (за исключением субсидий федеральным БУ и АУ), а также бюджетные инвестиции, предоставляемые в соответствии со ст. 80 БК.
Гранты в форме субсидий, предоставляемые федеральным БУ и АУ в соответствии с п. 4 ст. 78.1 БК.
Взносы в уставные капиталы, вклады в имущество юрлиц, гранты, финансируемые за счет субсидий и бюджетных инвестиций, указанные в п. 1 и 2 ч. 2 ст. 5 закона № 419-ФЗ.
Авансовые платежи по контрактам, финансируемых за счет субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в п. 1 и 2, а также гранты, взносы (вклады), указанные в п. 3 ч. 2 ст. 5 закона № 419-ФЗ.
Авансовые платежи по госконтрактам (кроме ГОЗ) на сумму от 100 млн руб.
Авансовые платежи по контрактам БУ и АУ на сумму от 50 млн рублей, финансируемые за счет субсидий в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 БК.
Расчеты по госконтрактам, заключенным с единственным поставщиком в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ или иными федеральными законами, регулирующими закрытие нужно федеральных заказчиков, по контрактам на сумму от 3 млн руб., а также по договорам цепочки субисполнителей на сумму от 3 млн руб.
Расчеты по контрактам ГОЗ на сумму от 3 млн руб., а также по договорам с субисполнителями всей цепочки кооперации на сумму от 3 млн руб.
Авансовые платежи по договорам, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения контрактов, указанных в п. 5 и 6 ч. 2 ст. 5 закона № 419-ФЗ.
Средства, получаемые юридическими лицами и ИП, в установленных Правительством случаях.
Примечание: не подлежат казначейскому сопровождению средства, предоставляемые организациям кинематографии, региональным и муниципальным СМИ, а также политическим партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах (ч. 4 ст. 5 закона № 419-ФЗ).
«Исполнение контрактов с казначейским сопровождением — это престижно для компаний и бизнеса. Некоторые собственники и руководители до сих пор с осторожностью относятся к таким госзаказам, опасаясь повышенного контроля со стороны государства и казначейства. Но думать здесь нужно не столько о строгости проверок, сколько о конкурентном преимуществе.
Заказчики с уважением относятся к УКС и нередко предлагают им контракты как единственным поставщикам, без всякой конкуренции. Инвесторы охотнее вкладывают деньги в контракты с КС, чем в «обычные» госзаказы, зная, что государство строго контролирует этот сегмент, и заемщик вовремя получит оплату и вернет долг без задержек, — Игорь Самаренкин, главный эксперт KaznaHelp».
Остались вопросы?
Оставьте заявку — и наш эксперт бесплатно проконсультирует вас по открытию счета, пакету документов и особенностям сопровождения в текущем году
Региональный и муниципальный уровень
Казначейское сопровождение осуществляют ТОФК по операциям, финансируемым за счет региональных и муниципальных бюджетов (ч. 3 ст. 5 закона № 419-ФЗ).
1. Средства, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на софинансирование капитального строительства:
расчеты по контрактам на сумму от 100 млн руб., заключаемым региональными и муниципальными заказчиками для обеспечения госнужд (муниципальных нужд);
расчеты по контрактам на сумму от 50 млн руб., заключаемым БУ и АУ;
субсидии и бюджетные инвестиции юридическим лицам в соответствии со статьей 80 БК (за исключением БУ и АУ);
субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве);
бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями;
расчеты по договорам на сумму более 3 млн руб. заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных выше контрактов.
2. Средства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта РФ, на реализацию инфраструктурных проектов:
расчеты по государственным (муниципальным) контрактам для обеспечения нужд региональных и муниципальных заказчиков;
расчеты по контрактам муниципальных БУ и АУ;
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий БУ и АУ);
бюджетные инвестиции юридическим лицам (статья 80 БК);
субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве);
бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями;
расчеты по договорам в рамках исполнения указанных выше контрактов на сумму более 3 млн рублей.
3. Средства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета:
расчеты по государственным (муниципальным) контрактам на сумму от 100 млн руб. для обеспечения нужд региональных и муниципальных заказчиков;
расчеты по контрактам (договорам) БУ и АУ на сумму от 100 млн руб.;
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий БУ и АУ) и ИП;
гранты в форме субсидий БУ и АУ в соответствии с п. 4 ст. 78.1 БК;
бюджетные инвестиции юридическим лицам в соответствии со ст. 80 БК;
субсидии на финансовое обеспечение затрат в соответствии с концессионными соглашениями и соглашениями о государственно-частном партнерстве (муниципально-частном партнерстве);
бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями;
расчеты по договорам в рамках исполнения указанных выше контрактов на сумму более 3 млн руб.
4. Расчеты по государственным (муниципальным) контрактам с единственными поставщиками в соответствии с п. 2 и 6.1 ч. 1 ст. 93 закона № 44-ФЗ и (или) в соответствии с иными законами, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, на сумму более 3 млн рублей, а также расчеты по договорам цепочки кооперации на сумму более 3 млн руб.
5. Средства, получаемые юрлицами и ИП, определенные федеральным законом, актом Правительства.
6. Другие средства, определенные с учетом положений ст. 242.26 БК.
«На открытие казначейского счета обычно уходит до трех дней, если процедурой занимаются опытные специалисты. До двух недель этот процесс занимает, если УКС открывает лицевой счет самостоятельно. Независимо от того, кто открывает казначейский счет, сделать это лучше заранее — например, чтобы ускорить получение аванса по контракту и быстрее приступить к работам. Не менее важное значение имеет проверка данных на этапе подготовки документов — казначейство может приостановить платеж за один неверный реквизит или отсутствие подписи, — Игорь Самаренкин, главный эксперт KaznaHelp».
Поручите специалистам KaznaHelp локальную задачу — например, открытие счета в казначействе или настройку ПО для работы в ГИИС «Электронный бюджет». А в рамках комплексного сопровождения предлагаем более расширенные услуги:
анализ контракта на возможность открытия счета и вывода средств;
подготовка заявки и сопутствующих документов на открытие счета;
регистрация УКС на платформе ЭБ;
консультации по работе счетов, подготовка платежных поручений;
настройка раздельного бухучета.
По итогу вы получите готовую систему учета и не будете волноваться о проверках. Сомневаетесь с выбором услуги? Специалисты ответят на самые сложные вопросы по казначейскому сопровождению и на консультации дадут первые практические рекомендации.
Часто задаваемые вопросы
Как открыть казначейский счет?
С марта 2025 года участники казначейского сопровождения получили возможность подавать заявки на открытие КС в ГИИС «Электронный бюджет». Теперь вместо продолжительной подготовки бумажных документов и личного предоставления в территориальный орган участнику нужно дистанционно подать заявление и документы-основания на цифровой платформе ЭБ.
Основные этапы:
Подготовить документы, руководствуясь требованиями ТОФК — состав документов может отличаться в каждом территориальном органе. На основании документов ТОФК включает участника в Сводный реестр. Как правило, предоставляют карточку организации, согласие на обработку персональных данных, сопроводительное письмо.
Настроить ПО для работы в системе «Электронный бюджет», создать личный кабинет организации, оформить МЧД на уполномоченных сотрудников.
Отправить заявку — заполнить заявление и прикрепить электронный документ или скан-копию.
Дождаться реквизитов — они придут в ЛК пользователя в системе ЭБ.
Полученные реквизиты нужно внести в госконтракт.
Можно ли открыть казначейский счет до заключения госконтракта?
Да, эта процедура называется «резервирование казначейского счета». Она стала доступна с 2025 года, когда все основные действия между заказчиками, УКС и ТОФК были переведены в ГИИС «Электронный бюджет».
Участник КС может заранее «забронировать» счет под конкретный контракт — до участия в закупке. Это гарантия, что целевые деньги будут потрачены по назначению. Если УКС в течение полугода не заключит госконтракт и не активирует лицевой счет в ТОФК, то его аннулируют.
Как узнать, подпадает ли контракт под правила казначейского сопровождения?
Главный критерий — пороговые значения, обозначенные в ч. 2 и 3 ст. 5 закона № 419-ФЗ. Как правило, казначейское сопровождение применяют к госконтрактам на реализацию стратегически важных государственных проектов — например, строительство Крымского моста или космодрома «Восточный».
В госзакупках по закону № 44-ФЗ информацию о казначейском сопровождении заказчики указывают в извещении (п. 18 ч. 1 ст. 42). Этим же правилом руководствуются заказчики по закону 223-ФЗ, если закупка финансируется из госбюджета. Найти извещение по конкретной закупке можно на сайте ЕИС — для этого нужно зайти в карточку закупки и открыть раздел «Документы».
Субподрядчики могут узнать о казначейском сопровождении из проекта контракта. Головные исполнители обязаны указывать эту информацию в договорах субподряда, если казначейскому контролю подлежит вся цепочка исполнителей.
На что можно тратить целевые деньги с лицевого счета?
Лицевой счет в рамках казначейского сопровождения открывается специально для учета целевых средств. Бюджетные деньги можно тратить только на исполнение конкретного контракта:
закупку материалов, сырья, оборудования;
расчеты с контрагентами по услугам, связанным с исполнением основного соглашения;
возмещение поставщику документально подтвержденных расходов, которые он понес при выполнении обязательств по контракту;
оплату заработной платы, взносов, разного рода социальных выплат и компенсаций работникам.
Запрещено перечислять подконтрольные средства на депозиты, увеличение уставного капитала компаний и дочерних предприятий, расчетные счета в банках и кредитных организаций (кроме случаев, когда это разрешено по закону).
KaznaHelp — бухгалтерское сопровождение госконтрактов
Откроем казначейский счет
Проведем платежи с казначейских счетов
Настроим раздельный бухгалтерский учет
Подготовим к проверкам госконтрактов
Реклама: ИП Самаренкин Игорь Владимирович, ИНН 165046731081, erid: 2W5zFFwd5WY
Начать дискуссию