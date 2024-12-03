Юрист в штате, фрилансер или юридический аутсорсинг для бизнеса: основные отличия

Мы сравнили самые популярные варианты организации юридической защиты бизнеса — штатный юрист, юридический аутсорсинг и юрист-фрилансер — и готовы поделиться с вами своими выводами.
Специализация
Штатный юрист.
От штатного юриста ждут универсальности, спектр его задач всегда широкий — вне зависимости от специализации компании. Нередко, особенно если в организации один юрист, он должен заниматься и договорами, и трудовым законодательством, и налогообложением, и многими другими вопросами.
В действительности универсальных юристов не бывает, так как один специалист не способен разбираться во всех отраслях права. И если перед компанией появляются сколько-нибудь серьезные задачи, компетенции штатного юриста будет недостаточно.
Штатный юрист в большей степени ориентирован на решение текущих вопросов и обычно практически не уделяет внимания повышению юридической защиты бизнеса в целом.
Юридический аутсорсинг.
Компании, специализирующиеся на юридическом аутсорсинге, способны взять на себя решение всех правовых вопросов.
По сути, такое сотрудничество заменяет полноценный юридический департамент: в аутсорсинговых компаниях работают специалисты в глубокими знаниями в конкретных отраслях. Это означает, что если у бизнеса возникнет, например, спор в сфере интеллектуальной собственности, вопросом будет заниматься узкий специалист.
Почему это важно? Юристы с узкой специализацией в совершенстве владеют «своей» областью, находятся в курсе всех изменений и нюансов работы с конкретными задачами. Такие специалисты зачастую имеют опыт решения схожих с вашими вопросов, поэтому способны предложить оптимальные варианты выхода из сложных ситуаций.
Юрист-фрилансер.
Как и в случае со штатным юристом, юрист-фрилансер в единственном лице не сможет закрыть все потребности бизнеса в юридической защите. При возникновении вопросов, выходящих за рамки стандартных задач (а такие ситуации — не редкость), компании все равно придется обращаться к юристу с узкой специализацией.
Стоимость
Штатный юрист.
Наем сотрудника в штат — это постоянные расходы. Оборудование рабочего места (включая оплату доступа к справочно-информационным системам), заработная плата, повышение квалификации, налоги — за все это бизнесу придется платить самостоятельно.
А еще при таком формате часто приходится сталкиваться с дополнительными расходами. Например, если к компании возникли претензии у налоговиков, штатный юрист может не обладать достаточными знаниями для правовой защиты бизнеса. В подобной ситуации все равно придется прибегать к помощи сторонних специалистов и, соответственно, оплачивать их услуги.
Юридический аутсорсинг.
Услуги аутсорсинговых компаний практически всегда оказываются более выгодным решением по сравнению со «стоимостью» штатного специалиста. Оплата происходит или за определенный период времени, или по факту выполнения работ. Для большинства компаний более предпочтителен первый вариант: в этом случае бизнес получает стабильное юридическое обслуживание и правовую защиту на постоянной основе.
Например, при абонентском юридическом обслуживании в компании Kelin стоимость месяца рассчитывается индивидуально и затем фиксируется, поэтому клиенты могут не опасаться скрытых платежей и доплат, даже если подрядчик будет сопровождать многомиллионный суд или масштабную проверку. В компании Kelin не считают часы: юристы решат все проблемы независимо от их количества. Даже если в какой-то момент будут отсутствовать явные поручения, юристы будут повышать правовую защиту вашего бизнеса, реагировать на изменения в законодательстве и минимизировать риски.
Юрист-фрилансер.
На рынке встречается немало предложений услуг юристов-фрилансеров в различных ценовых сегментах: стоимость их услуг может быть как выше оплаты работы штатного специалиста или компании-аутсорсера, так и ниже. За низкой стоимостью часто скрывается невысокое качество услуг, поэтому от предложений с ценой ниже средней по рынку лучше отказаться.
Эффективность
Штатный юрист.
На эффективность штатного специалиста влияет множество факторов — профессиональные навыки и квалификация, внутренняя мотивация и ответственность, уровень нагрузки, коммуникативные навыки и качество организации рабочего процесса.
При этом найти хорошего юриста очень сложно, и нет уверенности, что даже высокопрофессиональный специалист будет работать должным образом. Отсутствие личной заинтересованности, как правило, негативно сказывается на результате.
Юридический аутсорсинг.
Аутсорсинговые компании демонстрируют высокий уровень эффективности: они имеют больше ресурсов для выполнения любых задач и несут ответственность за результаты своей работы. Также для аутсорсинговых компаний важно не допустить репутационных потерь.
Юрист-фрилансер.
Сотрудничество с юристом-фрилансером — в какой-то степени лотерея. Для некоторых компаний такой формат стал удачным опытом, а некоторых привел к серьезным проблемам. По сравнению с компаниями-аутсорсерами, юристы-фрилансеры не имеют достаточных ресурсов и их сложно привлечь к ответственности, а проконтролировать качество и своевременность выполнения задач практически невозможно.
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Доступность и гибкость
Штатный юрист.
Говоря о плюсах штатного юриста, часто делают акцент на его доступности в любой момент, поскольку он работает непосредственно в компании. Но так ли это на самом деле? Как и любой другой сотрудник, юрист может уйти на больничный и в отпуск, и в этом случае компания остается без юридической защиты, иногда в неподходящий момент.
Еще более неприятная ситуация — увольнение штатного сотрудника. Найти нового специалиста в сжатые сроки очень сложно, и бизнес в подобной ситуации оказывается в затруднительном положении. С аналогичными проблемами компании сталкиваются при увеличении количества задач и появлении новых направлений работы: штатный юрист в силу нагрузки или недостаточной квалификации часто не способен обеспечить их выполнение.
Юридический аутсорсинг.
Компании, занимающиеся юридическим сопровождением бизнеса, располагают штатом специалистов по различным направлениям.
Они способны предложить несколько юристов одновременно, поэтому работа над проектами любого уровня сложности ведется без промедления.
Еще одно преимущество аутсорсинга, которое выгодно отличает его от найма юриста в штат — это гибкость. При увеличении объемов работы есть возможность быстро масштабироваться, поэтому юридическая помощь будет непрерывной.
Юрист-фрилансер.
По такому параметру, как доступность, юрист-фрилансер уступает и штатному юристу, и компании-аутсорсеру.
Распространенная ситуация: в какой-то момент юрист-фрилансер просто перестает выходить на связь или затягивает решение важных для бизнеса вопросов. И поскольку у компании-заказчика часто отсутствуют реальные рычаги воздействия на таких исполнителей, ей срочно приходится искать другие варианты юридической защиты.
При увеличении объемов работы юристы-фрилансеры не всегда готовы взять новые задачи в работу, поскольку максимально загружены. Даже при условии сотрудничества более дешевые задачи естественным образом могут получать более низкий приоритет, что снижает скорость и сводит на нет возможное ценовое преимущество. И, конечно, нельзя не принимать во внимание, что один юрист-фрилансер просто не способен разбираться во всех отраслях права.
Ответственность
Штатный юрист.
За качество правового обеспечения деятельности при наличии штатного юриста или собственной юридической службы отвечает сама компания. И при возникновении проблем из-за непрофессиональных действий юриста бизнесу придется нести все риски самостоятельно.
Юридический аутсорсинг.
Компании, занимающиеся юридическим обслуживанием бизнеса, предоставляют гарантии качества своих услуг.
Заказчик всегда может проконтролировать выполнение задач, а в случае ошибок аутсорсинговые компании отвечают за результат не только репутацией, но и деньгами благодаря страхованию ответственности. Наличие страховки защищает клиентов от ошибок по вине аутсорсера.
Юрист-фрилансер.
Юристы, имеющие статус ИП, могут застраховать свою ответственность, но на практике среди фрилансеров такое встречается нечасто. В случае оказания услуг ненадлежащего качества юриста можно привлечь к ответственности в соответствии с действующим гражданским законодательством, но нужно понимать, что это очень сложный процесс. Поэтому чаще всего с последствиями неквалифицированной юридической помощи бизнесу приходится разбираться самостоятельно.
Юридическое сопровождение бизнеса от компании Kelin — это решение, которое сделает работу вашего бизнеса удобной и безопасной. Юристы компании Kelin обладают экспертизой и опытом для работы с бизнесом различных направлений (производство, оптовая торговля, строительство, ритейл и др.) и любого масштаба. Оставляйте заявку, и сотрудники компании свяжутся с вами для обсуждения задач и формирования индивидуальных условий работы.
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