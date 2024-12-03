Юрист в штате, фрилансер или юридический аутсорсинг для бизнеса: основные отличия

Штатный юрист.

От штатного юриста ждут универсальности, спектр его задач всегда широкий — вне зависимости от специализации компании. Нередко, особенно если в организации один юрист, он должен заниматься и договорами, и трудовым законодательством, и налогообложением, и многими другими вопросами.

В действительности универсальных юристов не бывает, так как один специалист не способен разбираться во всех отраслях права. И если перед компанией появляются сколько-нибудь серьезные задачи, компетенции штатного юриста будет недостаточно.

Штатный юрист в большей степени ориентирован на решение текущих вопросов и обычно практически не уделяет внимания повышению юридической защиты бизнеса в целом.

Юридический аутсорсинг.

Компании, специализирующиеся на юридическом аутсорсинге, способны взять на себя решение всех правовых вопросов.

По сути, такое сотрудничество заменяет полноценный юридический департамент: в аутсорсинговых компаниях работают специалисты в глубокими знаниями в конкретных отраслях. Это означает, что если у бизнеса возникнет, например, спор в сфере интеллектуальной собственности, вопросом будет заниматься узкий специалист.

Почему это важно? Юристы с узкой специализацией в совершенстве владеют «своей» областью, находятся в курсе всех изменений и нюансов работы с конкретными задачами. Такие специалисты зачастую имеют опыт решения схожих с вашими вопросов, поэтому способны предложить оптимальные варианты выхода из сложных ситуаций.

Юрист-фрилансер.

Как и в случае со штатным юристом, юрист-фрилансер в единственном лице не сможет закрыть все потребности бизнеса в юридической защите. При возникновении вопросов, выходящих за рамки стандартных задач (а такие ситуации — не редкость), компании все равно придется обращаться к юристу с узкой специализацией.