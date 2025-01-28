Самые популярные вопросы по интеллектуальной собственности

Обеспечить защиту приложения или программы с помощью одного метода невозможно. Это нужно сделать для каждой его составляющую отдельно: название — товарным знаком, исходный код — регистрацией программы в Роспатенте, алгоритм — патентом на изобретение, графический интерфейс — зарегистрировав его как промышленный образец, а контент — с помощью авторского права.

Чтобы максимально защитить ИС, лучше использовать как можно больше инструментов. Но не всегда это возможно. Например, чтобы получить патент на изобретение, продукт должен быть действительно уникален.

Вы можете зарегистрировать название IT-продукта, его иконку или логотип в качестве товарного знака. Для этого нужно подать заявление в Роспатент, оплатить пошлины и дождаться экспертизы. Если знак будет одобрен, его зарегистрируют. Товарный знак помогает бизнесу выделяться среди конкурентов. Он позволяет покупателям легче запоминать ваши продукты или услуги и рекомендовать их другим.

Также вы можете защитить исходный код вашего приложения или программы. Регистрация кода обеспечивает защиту его текстовой части, но не функциональности или интерфейса. Регистрация исходного кода также пригодится для передачи его по лицензии, продажи или добавления программы в реестр отечественного ПО.

Помимо патентов и товарных знаков, текст, фото, видео, музыка и другой контент, используемый в продукте, защищается авторским правом. Хотя регистрация не обязательна, доказательство авторства может потребоваться, если кто-то скопирует ваш контент.

Для защиты авторского права используется депонирование: контент хранится в специальном архиве, и вам выдается свидетельство, которое позволяет блокировать незаконно размещенный контент в интернете.

Свидетельство о депонировании действительно в течение 70 лет и может использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах.