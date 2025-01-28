Самые популярные вопросы по интеллектуальной собственности

Что относится к интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность (ИС) — это результаты творческой, научной, исследовательской деятельности. ИС включает в себя все, что создается с помощью интеллекта: от книг, музыки и фильмов до изобретений, логотипов и программного обеспечения. Интеллектуальная собственность официально защищает результаты интеллектуальной деятельности от незаконного использования или копирования другими людьми.
В IT интеллектуальная собственность охватывает широкий спектр произведений: от программного обеспечения (ПО) и мобильных приложений до дизайна интерфейса, представленного в графической программе.
Также к ИС относятся:
Изобретения — совершенно новые достижения в науке и технике, впервые поступающие на рынок.
Полезные модели — это улучшенные или модернизированные объекты, которые становятся удобнее в применении. Например, это модернизированная версия телефона, ноутбука или зарядного устройства.
Промышленные образцы — это уникальные решения, касающиеся оформления внешнего вида объектов или устройств.
Средства индивидуализации — товарные знаки, знаки обслуживания.
Нетрадиционные объекты ИС — например, топология интегральных микросхем (пространственное и геометрическое размещение элементов и их соединений, зафиксированное на физическом носителе).
Наша компания разработала мобильное приложение. Можно ли сразу выкладывать его в App Store, RuStore и Google Play?
Нет, делать это без должной защиты продукта нежелательно. Конкуренты могут украсть или неправомерно использовать ценные активы. Это может нанести серьезный ущерб компаниям и отдельным разработчикам:
Компания может потерять доходы, так как конкуренты могут продавать программу за меньшую цену. Тогда вложенные инвестиции в разработку и продвижение ПО не окупятся.
Если уникальная программа становится доступной другим, компания теряет свое преимущество перед конкурентами, а клиенты утрачивают доверие к фирме, которая не способна защитить свои разработки.
Компании будет сложно доказать кражу и взыскать компенсацию за нанесенный ущерб.
Товарный знак, патент или авторское право — как защитить готовый IT-продукт?
Обеспечить защиту приложения или программы с помощью одного метода невозможно. Это нужно сделать для каждой его составляющую отдельно: название — товарным знаком, исходный код — регистрацией программы в Роспатенте, алгоритм — патентом на изобретение, графический интерфейс — зарегистрировав его как промышленный образец, а контент — с помощью авторского права.
Чтобы максимально защитить ИС, лучше использовать как можно больше инструментов. Но не всегда это возможно. Например, чтобы получить патент на изобретение, продукт должен быть действительно уникален.
Вы можете зарегистрировать название IT-продукта, его иконку или логотип в качестве товарного знака. Для этого нужно подать заявление в Роспатент, оплатить пошлины и дождаться экспертизы. Если знак будет одобрен, его зарегистрируют. Товарный знак помогает бизнесу выделяться среди конкурентов. Он позволяет покупателям легче запоминать ваши продукты или услуги и рекомендовать их другим.
Также вы можете защитить исходный код вашего приложения или программы. Регистрация кода обеспечивает защиту его текстовой части, но не функциональности или интерфейса. Регистрация исходного кода также пригодится для передачи его по лицензии, продажи или добавления программы в реестр отечественного ПО.
Помимо патентов и товарных знаков, текст, фото, видео, музыка и другой контент, используемый в продукте, защищается авторским правом. Хотя регистрация не обязательна, доказательство авторства может потребоваться, если кто-то скопирует ваш контент.
Для защиты авторского права используется депонирование: контент хранится в специальном архиве, и вам выдается свидетельство, которое позволяет блокировать незаконно размещенный контент в интернете.
Свидетельство о депонировании действительно в течение 70 лет и может использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах.
Юридическая защита в сфере интеллектуальной собственности
Поможем узаконить и защитить вашу интеллектуальную собственность. Защищаем товарные знаки, бренды, технологии и программное обеспечение
Защита ИС — комплексный процесс. Как провести все эти процедуры без ошибок?
Чтобы избежать ошибок, лучше привлечь профильного специалиста. С защитой ИС помогают IT-юристы — они регистрируют патенты, торговые марки и авторские права, консультируют по вопросам лицензирования и представляют интересы бизнеса в случае нарушения прав. Специалисты анализируют юридические риски, возникающие при разработке, внедрении и использовании информационных технологий.
Юристы, которые специализируются в IT-сфере, сотрудничают с разными организациями, среди них:
владельцы интернет-магазинов и веб-сайтов;
компании-разработчики ПО;
веб-студии;
IT-аутсорсинговые компании, которые предоставляют услуги — например, по тестированию программ или продвижению в интернете;
онлайн и офлайн-СМИ, а также краудфандинговые платформы;
IT-стартапы и другие организации, чьи операции связаны с информационной сферой.
Хороший юрист в сфере IT — это уверенность в том, что ваши труд и изобретательность будут защищены и принесут заслуженные плоды. Юристы Kelin — эксперты в области интеллектуального права. Мы поможем защитить ваши авторские права, зарегистрировать товарные знаки, подать заявку в Роспатент и получить патенты на изобретения. Доверьте нам защиту вашей интеллектуальной собственности.
Как правильно оформить договоры с разработчиками ПО, чтобы все права на ИС, в том числе исходный код, принадлежали фирме?
Для оформления отношений между заказчиком и разработчиком нужно составить договор авторского заказа согласно ст. 1288 ГК. В этом договоре важно определить, будут ли переданы исключительные права на программу.
Если это не прописать, заказчик может оказаться в ситуации, когда за использование программы придется платить разработчику. Чтобы избежать рисков, лучше обратиться к юристу для подготовки такого договора.
Можно ли привлечь к ответственности лиц, которые украли и несанкционированно используют разработанную нашей компанией программу?
Одно из распространенных нарушений в сфере ИС — компьютерное «пиратство». Это:
копирование продуктов или их частей;
незаконное размещение на носителях информации;
распространение контрафактных копий в сети.
Лица, нарушающие права на цифровые продукты, могут нести уголовную или административную ответственность. В рамках гражданского судопроизводства их могут обязать возместить убытки — упущенную выгоду компании от незаконного использования ПО и ущерб деловой репутации.
Доказать такие нарушения бывает трудно. Для судебного процесса нужна экспертиза, показывающая, что конкурент скопировал более 70% ключевого кода программы. Если цифровой продукт был зарегистрирован официально и доказано копирование кода, компенсация составит до 5 млн рублей. Если нарушители не только скопировали код, но и использовали концепцию запатентованной разработки, можно требовать:
возмещения недополученной выгоды в двойном размере — если продукт незаконно продавался или распространялся;
возвращения в удвоенном размере доходов, полученных от продажи контрафактного продукта, если конкуренты создали свою программу на основе чужих разработок.
Нужно ли вносить программу в реестр отечественного ПО и как это сделать?
Минцифры поддерживает российских разработчиков, предоставляя им преимущества по сравнению с иностранными компаниями:
возможность участия в тендерах на поставку программного обеспечения;
освобождение от 20% НДС при продаже собственного ПО;
возможность получения грантов Минцифры и государственного финансирования разработок.
Но в реестр вносят не все компании. Для этого:
нужно, чтобы как минимум 70% собственников имели российское гражданство;
продукт должен быть «коробочным»;
запрещено использование баз данных, таких как MySQL.
После внесения в реестр компания не получает свидетельство, но может запросить выписку о своем добавлении.
Юристы в IT решают много других важных вопросов: аккредитация IT-компаний в Минцифры, разработка лицензионных договоров, сопровождение в судах по интеллектуальным правам, оформление работы с персональными данными и др. Доверьте защиту своих прав юристам Kelin. Мы сохраним интеллектуальные активы вашего бизнеса как в рамках отношений с работниками, так и с внешним миром. Проанализируем действующие права на ИС и при необходимости скорректируем их. Запишитесь на консультацию сегодня.
Читайте также:
Хороший или плохой сотрудник: как проверить кандидата на роль юриста компании.
Топ-10 юридических задач в малом и среднем бизнесе: когда необходимо юридическое сопровождение.
Юрист для строительных компаний: как защитить бизнес от рисков.
Юридическая защита в сфере интеллектуальной собственности
Поможем узаконить и защитить вашу интеллектуальную собственность. Защищаем товарные знаки, бренды, технологии и программное обеспечение
Реклама: ООО Келин, ИНН 9706007244, erid: 2W5zFJHUFPv
Начать дискуссию