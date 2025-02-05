На что обратить внимание при выборе юридической компании

С чего начать
Выбор юридической компании нужно начать с себя:
Четко сформулировать свои цели и задачи. Определите, чего вы ждете от юридической компании и какую помощь хотите получить. Чем точнее донесете свой запрос до исполнителя, тем качественнее будет результат.
Понять, в какой услуге нуждаетесь и как часто. Хватит ли для решения вашей проблемы разовой помощи или потребуется юридическое сопровождение под ключ? Например, подготовить договор — это локальная помощь, а подготовить компанию к налоговой проверке — комплексная. Подготовить шаблон договора — как будто разовая задача, но лучший результат получится, когда юрист составит несколько договоров с контрагентами, пообщается с заказчиком и определит типовые риски и моменты, на которые нужно обратить внимание
Определить, какого качества коммуникации вы ждете от подрядчика. Вы — педант и планируете все с запасом? Вам нет смысла переплачивать за ответы «в течение часа» (хотя ответы в течение часа — это довольно нереальный кейс). Вы — гений многозадачности и решаете вопросы на лету? Выбирайте подрядчика с гибкой постановкой задач и «одним окном».
Настроиться на поиск. При выборе юридической компании важно отфильтровать информацию, чтобы отличать реальные отзывы от фейковых, полезное описание от громких обещаний.
На что ориентироваться при выборе
От правильного выбора юридической компании иногда зависит будущее бизнеса. Выбирать ее нужно так, чтобы потом не пришлось искать адвоката уже против нее.
Наличие узкопрофильных специалистов
Если у компании есть юристы, которые разбираются в специфике бизнеса (например, интеллектуальная собственность, налоговые споры или международное право), это плюс. Узкая специализация помогает решать задачи быстрее и качественнее.
Например, предприниматель участвует в государственных торгах и решает освоить гособоронзаказ. Ему понадобится юрист, который разбирается в законе № 275-ФЗ и сопутствующих нормативах.
Прошлые дела и клиенты
Компания, которая гордится своими победами, обычно готова их показать. Ищите примеры выигранных судебных споров, крупных сделок и довольных клиентов. Например, если фирма за последний год выиграла 95% дел, а среди клиентов — известные бренды, это знак того, что ей можно доверять.
Пример выше — идеальная ситуация, но в жизни все гораздо сложнее. Юридическая компания может быть с опытом и классными специалистами в команде. Но у нее не так много выигранных судебных дел. Это не обязательно означает отсутствие профессионализма. Возможно, компания бралась за заведомо проигрышные дела, желая помочь клиентам.
Можете узнать, работала ли компания с вашим типом бизнеса (например, ИТ, логистика или транспорт) — это повышает вероятность того, что сотрудники уже хорошо знакомы со спецификой отрасли и смогут эффективно работать с первых задач.
Индивидуальные условия
Взаимодействие с юридической фирмой должно быть удобным и прозрачным. Обратите внимание, предлагают ли вам:
Персонального менеджера. Это человек, который будет курировать ваши дела, всегда на связи и в курсе всех деталей.
Понятный тариф. Узнайте заранее, что включено в стоимость услуг, а за что придется доплачивать. Например, есть ли ограничения по числу консультаций в месяц или нужно ли дополнительно платить за подготовку документов.
Гибкие условия. Хорошая фирма готова предложить адаптированные под ваши запросы варианты сотрудничества: срочные услуги, возможность удаленного сотрудничества, скидки для постоянных клиентов или удобный способ оплаты.
Например, вы заключаете договор с юридической компанией. Вместо стандартного пакета услуг вам предлагают персонализированный: фиксированная стоимость за определенное количество консультаций, скидка на подготовку сложных контрактов и возможность связи с юристом через мессенджер. Это показывает, что компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.
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Срок нахождения на рынке
Если фирма работает на рынке уже 5–10 лет, это говорит о стабильности. Чтобы уточнить «возраст» компании, можно заказать выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой.
Если компания зарегистрирована год назад, а в портфолио уже сотни выигранных дел — стоит задуматься, не преувеличивает ли она свои заслуги. При этом молодая компания — это вовсе не «неопытные сотрудники», ведь кто-то из «звезд» может решить открыть свой собственным бизнес и переманить к себе в команду специалистов у конкурентов.
Если фирма производит хорошее впечатление, задайте уточняющие вопросы, запросите информацию о специалистах, озвучьте свою проблему и после этого делайте выводы.
Отзывы в интернете
Отзывы полезны, но нужно уметь их фильтровать. Если все отзывы идеальны, как в рекламной брошюре, стоит насторожиться. Смотрите на описания конкретных ситуаций и результатов. Вот пример конкретного комментария: «Решили спор с арендодателем за две недели, юрист Иванов на связи 24/7».
Иногда компании покупают отзывы, и с этим сложно бороться. Проплаченные комментарии не несут никакой ценности, потому что они выдуманы для привлечения клиентов.
Порой сложно отличить реальный отзыв от купленного. Обратите внимание на то, есть ли фото комментатора, фамилия и имя, ссылка на социальную сеть. Например, по имени и фамилии вы можете найти человека в соцсетях и задать ему вопросы. Не факт, что с вами захотят общаться, но иногда этот прием срабатывает.
Качество сайта
Сайт юридической компании — это ее визитка. Если на сайте сложно найти контактный телефон, список услуг или он выглядит так, будто его делали «на коленке», стоит насторожиться. Хороший сайт должен быть понятным, информативным и аккуратным.
На что обратить внимание на сайте компании:
подробный список услуг;
информацию о команде;
портфолио;
реквизиты компании (ИНН, наименование);
политика конфиденциальности;
форма для заявки;
отзывы клиентов;
варианты сотрудничества (абонентское обслуживание, сопровождение под ключ, локальные задачи).
На некоторых сайтах размещают проект договора, чтобы клиент понимал, как с ним будут работать и на каких условиях.
Практически ежедневно бизнесу приходится решать правовые вопросы и отстаивать свои интересы. Например, взаимодействовать с госорганами или участвовать в судах. Если штатный юрист не успевает охватить все проблемы компании, на помощь приходит юридическое сопровождение.
В компании Kelin вы можете заказать безлимитное абонентское юридическое обслуживание по фиксированной цене — без внезапных доплат или ограничения по часам в подписке. Сотрудничаем с малым бизнесом и крупными фирмами.
Преимущества:
удобное взаимодействие в системе «единого окна»;
большая команда юристов с опытом в различных отраслях права и сферах бизнеса;
погружение в специфику бизнеса;
регулярные отчеты о проделанной работе на понятном для клиента языке;
общение любым удобным способом — в таск-трекере клиента, мессенджере, по электронной почте или телефону.
На сайте Kelin вы можете заполнить форму обратного звонка или задать вопрос дежурному юристу, а также заказать выполнение бесплатной тестовой задачи, чтобы оценить уровень услуг.
Что должно насторожить
Важно распознать тревожные сигналы, которые могут говорить о том, что перед вами неподходящая компания.
Отсутствие персонализированного коммерческого предложения
Если вы при первом общении с менеджером озвучили свой примерный объем работ и потребности, а вам присылают стандартную презентацию с тарифами «от Арктики до Антарктики», это повод задуматься — а не подходят ли они так же формально и к рабочим задачам?
Громкие обещания
Если вам обещают выигрыш дела с вероятностью 100%, стоит насторожиться. Обещания в духе «Мы всегда выигрываем!» часто скрывают непрофессионализм или неэтичные методы работы.
Например, вы обратились с налоговым спором, а юрист гарантирует отмену штрафа без тщательного разбора документов. Это скорее маркетинговый ход, чем реальная оценка ситуации.
Путаница в терминах
Юрист, который сам путается в терминах или объясняет все так, что вы ничего не понимаете — повод задуматься. Настоящий профессионал не только владеет сложной терминологией, но и умеет перевести ее на человеческий язык.
Универсальность
Одиночные специалисты или компании с микроскопическим штатом, которые утверждают, что одинаково хорошо справляются со всеми видами юридических услуг, вызывают сомнения. Узкоспециализированные юристы обычно более эффективны в своей области, чем те, кто пытается быть экспертом во всем сразу — но для специализации юристов должен быть не один и даже не два.
Ошибки бизнеса при выборе юридических компаний
Вот популярные ошибки, которые может допустить бизнес при выборе юридической компании:
Откликаются на первый сайт в поиске. Иногда предприниматели вбивают запрос в поисковую систему и открывают первый попавшийся сайт. Им кажется логичным, что раз сайт занимает верхние строчки, то это то, что нужно. Но иногда верхние позиции занимают компании, которые потратились на продвижение, а оказать помощь конкретному бизнесу не смогут.
Ориентируются только на цену. Если компания предлагает цену на 50–70% ниже рынка, это повод задуматься. Скорее всего, перед вами неопытные новички или мошенники.
Реагируют на красивые заголовки. Чаще всего формулировки вроде «гарантия 100%», «в кратчайшие сроки» или «решим любой вопрос» не имеют под собой реальных фактов.
Относятся к выбору поверхностно. Нужно почитать изучить информацию на сайте (наличие реквизитов и контактов, форма обратной связи, проект договора, сертификаты, информация об опыте и образовании специалистов), кейсы клиентов, отзывы, записаться на бесплатную первую консультацию, если есть такая опция.
Пропускают тревожные сигналы. Есть сигналы, которые предупреждают о том, что компанию нужно проверить дополнительно или не обращаться к ней вовсе. Например, отзывы без возможности идентифицировать автора, громкие обещания, плохой сайт, неспособность специалиста объяснить термины.
Деятельность предпринимателей и крупных компаний напрямую связана с юридическими проблемами и рисками. Без надежной защиты бизнес погрязнет в судах, спорах и проверках. С такой нагрузкой не всегда справляется штатный юрист. Компания Kelin закроет правовые вопросы, подхватит проблему на любом этапе, «усилит» штатного юриста. Благодаря большой команде опытных юристов ваш бизнес будет защищен со всех сторон.
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