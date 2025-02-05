На что обратить внимание при выборе юридической компании

Настроиться на поиск. При выборе юридической компании важно отфильтровать информацию, чтобы отличать реальные отзывы от фейковых, полезное описание от громких обещаний.

Определить, какого качества коммуникации вы ждете от подрядчика. Вы — педант и планируете все с запасом? Вам нет смысла переплачивать за ответы «в течение часа» (хотя ответы в течение часа — это довольно нереальный кейс). Вы — гений многозадачности и решаете вопросы на лету? Выбирайте подрядчика с гибкой постановкой задач и «одним окном».

Понять, в какой услуге нуждаетесь и как часто. Хватит ли для решения вашей проблемы разовой помощи или потребуется юридическое сопровождение под ключ? Например, подготовить договор — это локальная помощь, а подготовить компанию к налоговой проверке — комплексная. Подготовить шаблон договора — как будто разовая задача, но лучший результат получится, когда юрист составит несколько договоров с контрагентами, пообщается с заказчиком и определит типовые риски и моменты, на которые нужно обратить внимание

Четко сформулировать свои цели и задачи. Определите, чего вы ждете от юридической компании и какую помощь хотите получить. Чем точнее донесете свой запрос до исполнителя, тем качественнее будет результат.

Выбор юридической компании нужно начать с себя:

На что ориентироваться при выборе

От правильного выбора юридической компании иногда зависит будущее бизнеса. Выбирать ее нужно так, чтобы потом не пришлось искать адвоката уже против нее.

Наличие узкопрофильных специалистов

Если у компании есть юристы, которые разбираются в специфике бизнеса (например, интеллектуальная собственность, налоговые споры или международное право), это плюс. Узкая специализация помогает решать задачи быстрее и качественнее. Например, предприниматель участвует в государственных торгах и решает освоить гособоронзаказ. Ему понадобится юрист, который разбирается в законе № 275-ФЗ и сопутствующих нормативах.

Прошлые дела и клиенты

Компания, которая гордится своими победами, обычно готова их показать. Ищите примеры выигранных судебных споров, крупных сделок и довольных клиентов. Например, если фирма за последний год выиграла 95% дел, а среди клиентов — известные бренды, это знак того, что ей можно доверять. Пример выше — идеальная ситуация, но в жизни все гораздо сложнее. Юридическая компания может быть с опытом и классными специалистами в команде. Но у нее не так много выигранных судебных дел. Это не обязательно означает отсутствие профессионализма. Возможно, компания бралась за заведомо проигрышные дела, желая помочь клиентам. Можете узнать, работала ли компания с вашим типом бизнеса (например, ИТ, логистика или транспорт) — это повышает вероятность того, что сотрудники уже хорошо знакомы со спецификой отрасли и смогут эффективно работать с первых задач.

Индивидуальные условия

Взаимодействие с юридической фирмой должно быть удобным и прозрачным. Обратите внимание, предлагают ли вам: Персонального менеджера. Это человек, который будет курировать ваши дела, всегда на связи и в курсе всех деталей.

Понятный тариф. Узнайте заранее, что включено в стоимость услуг, а за что придется доплачивать. Например, есть ли ограничения по числу консультаций в месяц или нужно ли дополнительно платить за подготовку документов.

Гибкие условия. Хорошая фирма готова предложить адаптированные под ваши запросы варианты сотрудничества: срочные услуги, возможность удаленного сотрудничества, скидки для постоянных клиентов или удобный способ оплаты. Например, вы заключаете договор с юридической компанией. Вместо стандартного пакета услуг вам предлагают персонализированный: фиксированная стоимость за определенное количество консультаций, скидка на подготовку сложных контрактов и возможность связи с юристом через мессенджер. Это показывает, что компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве. Юридическая защита в сфере интеллектуальной собственности Поможем узаконить и защитить вашу интеллектуальную собственность. Защищаем товарные знаки, бренды, технологии и программное обеспечение Консультация

Срок нахождения на рынке

Если фирма работает на рынке уже 5–10 лет, это говорит о стабильности. Чтобы уточнить «возраст» компании, можно заказать выписку из ЕГРЮЛ на сайте налоговой. Если компания зарегистрирована год назад, а в портфолио уже сотни выигранных дел — стоит задуматься, не преувеличивает ли она свои заслуги. При этом молодая компания — это вовсе не «неопытные сотрудники», ведь кто-то из «звезд» может решить открыть свой собственным бизнес и переманить к себе в команду специалистов у конкурентов. Если фирма производит хорошее впечатление, задайте уточняющие вопросы, запросите информацию о специалистах, озвучьте свою проблему и после этого делайте выводы.

Отзывы в интернете

Отзывы полезны, но нужно уметь их фильтровать. Если все отзывы идеальны, как в рекламной брошюре, стоит насторожиться. Смотрите на описания конкретных ситуаций и результатов. Вот пример конкретного комментария: «Решили спор с арендодателем за две недели, юрист Иванов на связи 24/7». Иногда компании покупают отзывы, и с этим сложно бороться. Проплаченные комментарии не несут никакой ценности, потому что они выдуманы для привлечения клиентов. Порой сложно отличить реальный отзыв от купленного. Обратите внимание на то, есть ли фото комментатора, фамилия и имя, ссылка на социальную сеть. Например, по имени и фамилии вы можете найти человека в соцсетях и задать ему вопросы. Не факт, что с вами захотят общаться, но иногда этот прием срабатывает.

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