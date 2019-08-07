Оптимизировать зарплатные налоги надо по-новому

И мы расскажем, как.
28 августа в 16-00 по мск мы проведем вебинар «Законные способы снизить зарплатные налоги».
Вебинар состоит из двух частей.
Вот программа первой:
- Какие есть легальные способы снижения зарплатных налогов.
- Как правильно работать с самозанятыми для снижения налогооблагаемой базы.
- Как работать с ИП, чтобы договор партнёрства ФНС не переквалифицировала в трудовой договор.
- Как обучать сотрудников и не платить страховые взносы.
- Какую выгоду компания может извлечь из социальных выплат работникам
- Как сократить зарплатные налоги максимально? Спойлер: организовать производственный кооператив.
- Какая выгода от привлечения удалённых сотрудников? И как это влияет на зарплатные налоги
Эту часть вебинара будет вести Александра Майструк, налоговый эксперт, руководитель отдела Комплексного сопровождения бизнеса компании MCOB
Во второй части вебинара расскажем, как бороться, если налоговая неправомерно заставляет платить налоги.
Тут спикером будет Екатерина Клименко, эксперт по налогам и бухучета, руководитель отдела бухгалтерского сопровождения компании MCOB
Вебинар стоит 2000 руб. Но тем, кто успеет записаться до 15 августа, даем 20% скидку.
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