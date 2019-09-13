Бухгалтеры учатся, как завещал товарищ Ленин. Зачем?!

Товарищ Ленин завещал всем учиться, и мы считаем это лучшим советом из Страны Советов.

Тем более, уже половина сентября прошла, когда же еще получать новые знания?

Прямо сейчас можете присоединиться к нашим виртуальным классам на этих курсах.

Про кадровые документы

«Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок» Надежды Флакс

Обучение в полном разгаре — если вы присоединяетесь прямо сейчас, то получаете возможность участвовать в активных обсуждениях на форуме курса.

Это полный курс по кадровому учету об обязательных и не очень документах, о том, как правильно оформлять, вести и как переходить на электронный формат.

Ведёт кадровый и налоговый эксперт с многолетним стажем, начальник отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованный налоговый консультант Надежда Флакс.

Купить курс за 7450 руб.

Про время бухгалтера

«Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники» Ирины Морозовой

О том, как бухгалтеру/директору предприятия навести порядок в делах, перестать перерабатывать, как выстроить отношения с подчиненными, не бояться делегировать задачи и вместе с этим передавать ответственность за результат.

Курс ведёт аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог Ирина Морозова. Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Купить курс за 2700 руб.

Про проверки

«Налоговые проверки. Тактика защиты» Ивана Кузнецова

Про «азарт охотника» у налоговиков, о том, как не пугаться звонков и гостей из налоговой, правильно вести себя на допросах и при выемках, как правильно отвечать на требования налоговиков, как защититься от уголовки и субсидиарки.

Курс ведёт бывший старший оперативник ОБЭПа, а ныне руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов.

Купить курс за 5500 руб.

Про начало

В ближайшее время также станет доступен курс:

«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров» Сергея Верещагина

Краткий курс бухгалтерско-налогового ликбеза про баланс, план счетов, типы финансово-хозяйственных операций, учёт основных средств и амортизацию и про проводки для начисления ЗП. Идеален для ИП-шников и начинающих бизнесменов.

Курс ведёт эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению с тридцатилетним опытом работы в бухгалтерии, десятками написанных книг по бухучету, 500 публикациями в журналах и опытом выступления на семинарах Сергей Верещагин

Хочу купить за 5695 руб. вместо 6700 руб.

Этот курс стартует 23 сентября, и до этой даты на него скидка 15 %.

Выбрав, оплатив и пройдя любой из наших профессионально сделанных курсов, вы гарантированно:

— научитесь тому, как облегчить себе работу и как защититься от претензий инспекторов;

— получите доступ к видеороликам, которые можно просматривать любое количество раз;

— получите лекции в письменном виде, из которых можно делать шпаргалки;

— получите сертификат от Центра обучения «Клерка».