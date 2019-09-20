Бухгалтер Людмила: серия 2. Люда задумалась...

Сегодня пятница, а это значит (кроме всего прочего хорошего), что пришло время для второй серии нашего сериала о жизни бухгалтера Людмилы.

Была у бухгалтера Людмилы подруга с университета Таня, которая не блистала особым умом или талантами, но со временем стала настоящей звездой. Работая на такой же должности — бухгалтером, подруга зарабатывала почти в два раза больше и имела много привилегий — рабочий день у нее был меньше, могла работать на удалёнке, брать отпуск тогда, когда хотела. И вообще, успевала больше, выглядела лучше, имела кучу хобби, была бодра и весела. Говорят, наша зависть к кому-то — это наша точка роста. «Но как же мне вырасти?» — думала Людмила.

Однажды она спросила подругу в лоб, в чем ее секрет. Таня рассказала, что когда-то давно ей врезалась в память притча о соревнующихся дровосеках — победил из них тот, который постоянно останавливался и точил топор. И она стала регулярно учиться чему-то новому — это и был секрет.

Узнавать что-то новое и сложное стало ее обязательным ежедневным ритуалом — каждый день она «останавливалась» на час, чтобы наточить свой ум. В этот час она делала то, что ей хотелось — читала книги или учебники, смотрела документальные фильмы и делала конспекты, видеоролики на Youtubе и TEDе, ходила на танго, языковые курсы или по рисованию акварелью, занималась с репетиторами по постановке речи и, главное, профессиональные курсы.

О каждом пройденном курсе Таня не забывала рассказать начальнику — за это ее так и ценили на работе. Постоянно повышая квалификацию и оттачивая знания она стала настоящей надежной правой рукой своего директора. Она почти не делала ошибок, так как училась на ошибках других, и не сверялась по «Консультанту», так как знала, кажется, всё в своей профессии. Так Таня через образование и развитие сама добилась успеха даже работая в офисе «на дядю». Ей вполне нравилась её жизнь, и она была рада поделиться с Людой.

Но если уменьшить количество счастливых единорогов в этой истории, давайте посмотрим правде в глаза — учиться (даже по 15 минут в день) — это очень-очень сложно. Расквитаешься с текучкой, переговоришь в восьмой раз с шефом, пособачишься с налоговой, повоюешь в настройками 1С — и хочется чего? Уткнуться в инстаграм или просто накрыться одеялом и спать.

Люда так и заявила Тане. На что последняя только хмыкнула, оставив Людмилу в плохом настроении.

Люда полезла в Яндекс и спросила: как приучить себя узнавать новое. Вот простые советы от бизнес-психологов.

Поставить конкретную цель. Например, «к концу следующего месяца я буду уметь составлять все нужные документы по кадровому учету». А еще лучше так — «каждый день я буду тренироваться составлять один новый документ». Не бояться пропускать занятия. Разрешите себе раз в неделю — в любой день, когда захочется, забивать на учебу. Палочная система осталась в советских школах! В течение первых трех недель (именно столько формируется привычка) постараться все же не пропускать. Предпочесть онлайн-образование очному. По прогнозам экспертов, через пять лет больше половины профессионального образования перейдет в интернет. Не стесняться хвалиться начальству о том, что нового вы узнали.

Как вы думаете, что сделает Людмила, прочитав эти советы?

Пойдет учиться составлению кадровых документов на онлайн-курс от Центра Обучения «Клерка»? И покажет сертификат по итогам обучению своему директору?

Или скажет себе, что она и так уже десять лет работает бухгалтером и не хочет выкидывать деньги на ветер, так как точно не узнает ничего нового?

Люда задумалась...

А какой выбор сделали бы вы, наши читатели?

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