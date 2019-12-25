«Клерк» становится институтом. Цифры, которые сделали вы: 750 студентов, 5 млн руб и 150 съемочных часов

Ура, несколько дней и все — новогодне-радостно-сонное царство ждет нас всех. Год был крутой. Сложный, но очень интересный. «Клерк» открыл Центр обучения. Честно, таких результатов работы мы сами не ожидали.

Мы делаем онлайн-курсы для бухгалтеров, ИП и директоров. И рассказываем, как.

Мы выбрали простую и понятную стратегию

исключительно практически полезные темы , изучив которые можно облегчить себе работу и избежать штрафов и проблем с налоговиками и другими проверяющими;

, изучив которые можно облегчить себе работу и и проблем с налоговиками и другими проверяющими; исключительно удаленное обучение, не нужно никуда ездить ;

; цены ниже, чем у конкурентов, в 2-3 раза («Клерк» сумел почти 20 лет продержаться бесплатным ресурсом, мы не привыкли наживаться на вас);

(«Клерк» сумел почти 20 лет продержаться бесплатным ресурсом, мы не привыкли наживаться на вас); только проверенные лекторы ;

; никакой воды в материалах;

в материалах; короткие и наглядные видео;

видео; качественные тесты ;

; никаких ограничений по времени доступа к курсу;

доступа к курсу; онлайн- чат напрямую со студентами;

со студентами; выдача сертификатов закончившим курс.

Посмотрите платформу, на которой проходит наше обучение. Одна из самых лучших (сделана американцами, да простит нас импортозамещение).

Хвалимся итогами года

1) У нас обучилось 744 студента. Всего за 10 месяцев!

Это как нормальный такой по размеру институт.

2) Доход от курсов превысил 5 млн 50 тыс руб.

3) Мы сняли уже 15 курсов.

Восемь курсов вышло, выбирайте, пока в январе мы не подняли цены.

Семь курсов в работе: 1) НДС, 2) дробление бизнеса, 3) онлайн-кассы, 4) секреты управления бухфирмой, 5) маркировка, 6) как бухгалтеру уйти на аутсорс, 7) защита персданных.

Обещаем запустить эти курсы за пару месяцев. Если хотите записаться на эти курсы до их запуска и получить скидку 30 %, оставляйте свои контакты в форме вот тут, в январе свяжемся с вами и уточним дату выхода курсов.

4) Наши лекторы написали 1 350 000 знаков для подготовки текстов курсов.

Сделали 750 вопросов тестов.

Подготовили 84 раздаточных материала.

Провели в студии с нашим продюсером, оператором и гримером 148 съемочных часов.

Вот вам немного бекстейджа:

5) Крутая коллаборация с Институтом профессиональных бухгалтеров.

И еще мы получили порядка 180 хороших отзывов

Делимся некоторыми.

Курс по проверкам от Ивана Кузнецова

Друзья, курс замечательный! Кратко, емко, да еще и с подборкой полезных материалов. Один маленький минус — в тексте тестов есть несколько ошибок/опечаток, которые усложняют понимание вопроса. Так что за курс вам 5 (без плюса) ))))

4 + только потому, что предела для совершенствования нет. Курс понравился — четко, ясно, материалы прилагаются. Конспект лекции это очень удобно. Спасибо!

Курс-просто бомба! Просто необходим каждому бухгалтеру и директору! Не зря говорят: век живи-век учись! Огромная благодарность!

Курс по управленческому учету от Ларисы Магафуровой

Курс Ларисы Магафуровой очень понравился. Легко и понятно воспринимается информация, ничего лишнего, все по существу и наглядно. Спасибо!.

Просто, но очень понятно, для тех, кто пока начинает работать с УУ — самое то. Для матерых бухгалтеров надо посложнее.

Курс для ИП и самозанятых от Людмилы Ганичевой

Так держать!

Я реально разобрался во всем, спасибо Клерку!

Курс по идеальному кадровому учету от Надежды Флакс

Хорошие лекции! И очень ждём все вышеуказанные документы в формате word.

Что, все прямо так идеально? Нет, конечно

Были и критические отзывы, порядка 15 штук собрали на платформе. Мы не хотим от вас их скрывать, наша задача — стать лучше.

Итак, некоторым не нравилось, что:

1) видео короткие.

На первый взгляд кажется что очень мало информации и короткий курс. Но в процессе я втянулась, поняла что мне нравится такой формат, можно поставить на паузу и вернуться позднее например. Плюс теперь есть материалы к которым в будущем можно вернуться, почитать, подумать.

Мы делаем это специально. Методисты онлайн-обучения сходятся в том, что одно видео (а в курс их порядка 15) не должно превышать 8 минут. Мы к этому стремимся.

Но если кому-то комфортнее длинная лекция на академический час, мы будем делать курсы и для такой аудитории.

2) есть материал для новичков.

Особенно это отмечали в курсе по УУ. Вот тут настоящий батл.

Что дальше?

Дальше 2020-й, новые интересные курсы, все больше вас рядом с нами. И много радости и добра! Давайте надеяться:-)

Я как руководитель Центра обучения «Клерка» хочу:

1) сказать спасибо, что вы были этот год с нами и дали возможность нашему новому проекту так круто стартануть.

2) пожелать вам новых знаний. Знаний хороших и проверенных. На Ютубе, конечно, полно видосиков, Яндекс тоже выдаст кучу статей. Но штрафы, которые выпишут из-за ошибок, допущенных благодаря горе-советам, придется платить вам и вашему директору.

Всех люблю, Марина Снеговская, руководитель Центра обучения «Клерка»