Коронавирус: монитор бухгалтера

Собираем все про то, как бухгалтеру работать в новых кризисных условиях.
Главное про коронавирус для бухгалтера
На форуме «Клерка» создали специальный раздел про коронавирус, где делимся советами.
Кадровые вопросы при коронавирусе
- Как накажут работодателя, который не отпустит трудовой коллектив на нерабочую неделю
- Что с суммами отпуска за апрель делать?
- Оформление приказов при карантине;
- Расчет зарплаты при сменном графике и закрытии торговой точки
Налоги при коронавирусе
- Продлеваются ли сроки по требованиям от налоговой в связи с всеобщим карантином?
- Срок сдачи годовой декларации по налогу на прибыль не перенесли?
- Есть ли информация по срокам сдачи отчетности? И как платить налоги по УСН и патентам ИП?