natalisa52 Нужно убрать НДС. причём это нужно в мировом маштабе. Этот налог мешает развитию экономики. Остав... ФНС напомнила об уже действующих мерах по поддержке бизнеса

hub Братишка сейчас работает в "ДНС", а до этого работал в "Связном". То что перечень по пытаются изя... Вышел новый список товаров первой необходимости. Без табака, газет и смартфонов

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ToT С налогом на прибыль как раз все в порядке. 28 марта - это суббота. Поэтому срок переносится на п... Коронавирус: монитор бухгалтера

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VikaV2193 Будем считать только рабочие, потому что в остальные дни приема заявлений нет.... Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

sun-sun-violett а кто-нибудь уже придумал как доказывать, что ты остался работать, а не нарушаешь режим нерабочих... Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Raya Alekseeva Так вроде мы об этом здесь и собрались, ИФНС молча ждет отчетов в сроки, поскольку нерабочие дни ... Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

Na28ta А смысл голову ломать, если тем, кто на бумаге сдает, сдать некуда: ИФНС не принимает, почта не р... Срок сдачи бухотчетности перенесен, а что с налоговой?

sveetna Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней... Минтруд пояснил, как платить работникам за нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

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