«Ночной бухгалтер». Взносы – 15 %, отмена проверок, льготы, карантин. Что отвечать директору и ИП, которые смотрят телевизор

Экономические проблемы бизнеса пока решают только заявлениями.
Но я же читал
- Дали отсрочку по налогам на полгода.
- Снизили страховые взносы до 15%.
- Ввели мораторий на все налоговые проверки и штрафы бизнеса.
- Отодвинули сроки сдачи деклараций до лучших времен.
Ничего из этого вкусного списка еще не вступило в силу, и когда вступит неизвестно, остудите запал директора. На деле, вам подсобили только продлением срока сдачи бухгалтерской отчетности. Ну и до мая ФНС приостановила меры взыскания, но и то лишь избранным.
Да, выездные проверки не проводит, но засыпала требованиями и вызовами.
А вы думали, инспекторов оставили ящик ваших бумажных писем охранять? Как мило.
Все, что планируют ввести, собрали в одном списке.
От Москвы до самых до окраин
Режим изоляции могут ввести везде. И режим самозанятости, кстати, тоже. Фух, можно выдохнуть, это уж точно спасет нас от всех экономических бед разом.
Нерабочая, так трудовая
Вот, просто из любопытства: президенту доложат, что в его нерабочую неделю почти все работают?
- Права сотрудников и обязанности работодателей в период эпидемии;
- Как документально оформить работу в карантинную неделю;
- Решаем проблемы нерабочей недели. Помогаем друг другу на форуме «Клерка».
Ваша утонула в обещаниях чиновников редакция