«Ночной бухгалтер». Взносы – 15 %, отмена проверок, льготы, карантин. Что отвечать директору и ИП, которые смотрят телевизор

Экономические проблемы бизнеса пока решают только заявлениями.

Но я же читал

Дали отсрочку по налогам на полгода. Снизили страховые взносы до 15%. Ввели мораторий на все налоговые проверки и штрафы бизнеса. Отодвинули сроки сдачи деклараций до лучших времен.

Ничего из этого вкусного списка еще не вступило в силу, и когда вступит неизвестно, остудите запал директора. На деле, вам подсобили только продлением срока сдачи бухгалтерской отчетности. Ну и до мая ФНС приостановила меры взыскания, но и то лишь избранным.

Да, выездные проверки не проводит, но засыпала требованиями и вызовами.

А вы думали, инспекторов оставили ящик ваших бумажных писем охранять? Как мило.

Все, что планируют ввести, собрали в одном списке.

От Москвы до самых до окраин

Режим изоляции могут ввести везде. И режим самозанятости, кстати, тоже. Фух, можно выдохнуть, это уж точно спасет нас от всех экономических бед разом.

Нерабочая, так трудовая

Вот, просто из любопытства: президенту доложат, что в его нерабочую неделю почти все работают?

Ваша утонула в обещаниях чиновников редакция