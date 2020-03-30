Как документально оформить работу в карантинную неделю

Новый Указ Президента о введении нерабочих дней в РФ направлен на то, чтобы значительно сократить количество людей в офисах, на предприятиях и общественных местах в целях контроля санитарно-эпидемиологической ситуации.

Одним из самых волнующих вопросов за последние два дня стало определение «непрерывно работающих организаций», ведь с юридической точки зрения, каждая компания имеет возможность самостоятельно определять непрерывный характер своей работы при определенных условиях. Однако в пятницу Минтруд выпустил рекомендации в целях установления единообразного подхода к режиму работы на следующей неделе.

Таким образом, к непрерывно действующим относятся только компании, которые обслуживают население, не могут остановить процесс производства ни на один день без серьезного нарушения циклов или выполняют неотложные работы в условиях ЧС.

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Примером могут служить энергоснабжающие организации, пищевые производства, сельскохозяйственные организации, управляющие компании по ЖКХ, гостиничный бизнес, организации, выполняющие неотложные ремонтные работы, нефтедобывающие и металлургические заводы и т.д.

В условиях кризиса в стране и введения законодательных ограничений из-за эпидемии коронавируса данное требование грозит гибелью большому количеству бизнесов.

Поэтому неудивительно, что большинство компаний, чьи сотрудники могут работать в удаленном режиме, продолжат свою обычную деятельность. Кремль допустил такой вид работы в карантинную неделю.

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