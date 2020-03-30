Как документально оформить работу в карантинную неделю

Новый Указ Президента о введении нерабочих дней в РФ направлен на то, чтобы значительно сократить количество людей в офисах, на предприятиях и общественных местах в целях контроля санитарно-эпидемиологической ситуации.
Одним из самых волнующих вопросов за последние два дня стало определение «непрерывно работающих организаций», ведь с юридической точки зрения, каждая компания имеет возможность самостоятельно определять непрерывный характер своей работы при определенных условиях. Однако в пятницу Минтруд выпустил рекомендации в целях установления единообразного подхода к режиму работы на следующей неделе.
Таким образом, к непрерывно действующим относятся только компании, которые обслуживают население, не могут остановить процесс производства ни на один день без серьезного нарушения циклов или выполняют неотложные работы в условиях ЧС.
Примером могут служить энергоснабжающие организации, пищевые производства, сельскохозяйственные организации, управляющие компании по ЖКХ, гостиничный бизнес, организации, выполняющие неотложные ремонтные работы, нефтедобывающие и металлургические заводы и т.д.При этом, сотрудникам необходимо сохранить заработную плату. В условиях кризиса в стране и введения законодательных ограничений из-за эпидемии коронавируса данное требование грозит гибелью большому количеству бизнесов.
Поэтому неудивительно, что большинство компаний, чьи сотрудники могут работать в удаленном режиме, продолжат свою обычную деятельность. Кремль допустил такой вид работы в карантинную неделю.В этом случае мы рекомендуем следующее:
- Составить приказ о введении в компании режима удаленной работы и ознакомить с ним сотрудников (ознакомление можно произвести по электронной почте, при этом для минимизации рисков наши специалисты рекомендуют иметь ЛНА об электронном документообороте в компании);
- Взять с работников согласие на работу в нерабочие дни (по аналогии с согласием на работу в выходные дни). Это также поможет минимизировать ваши риски;
- Роструд разъяснил, что, поскольку дни с 30 марта по 3 апреля будут нерабочими (а не выходными или нерабочими праздничными, то оплата труда должна быть произведена в одинарном размере). При этом вопрос нормы рабочих часов в марте и апреле пока остается открытым до поступления официальных разъяснений. Компания должна принять любое управленческое решение по данному вопросу (считать как раньше, или по сокращенной корме), но в любом случае быть готовой к исправлению документов и перерасчету заработной платы после поступления дополнительных разъяснений. В результате сотрудники, получающие оклад и отработавшие полную норму рабочего времени, не должны потерять в заработной плате.