Бухкамера про налоговые проверки: «Вы для инспекторов просто запись в ЕГРЮЛ»

«Бухгалтер в камере» — это Ютуб-интервью, куда мы приглашаем самых разных спикеров: топов из компаний, которые делают сервисы для бухгалтеров, юристов, которые защищают вас при проверках, главбухов, которым есть, что рассказать.

В этот раз у нас в гостях Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности», бывший глава УФНС по Владимирской области.

Когда придумывали название для проекта, не думали, что оно станет таким неоднозначным :-) Но мы уверены, что клерки наш юмор оценят и почаще будут заглядывать в Бухкамеру (выпуски выкладывать будем тут — подписывайтесь на нас в Ютубе).

Сергей знает про налоговые проверки всё: от того, почему они случаются, до того, когда всё это кончится (шутка, конечно, и вам мы желаем вовсе обойтись без проверок).

Но вообще наш гость убеждён — и мы вместе с ним — что бухгалтеру не стоит позволять нарушать свои законные права и бояться налоговиков по поводу и без повода.

Поэтому он рассказал нам: что проверки можно предотвратить — если правильно общаться с налоговой;

что надо повышать свою грамотность: НК очень четко регламентирует не только ваши обязанности, но и ограничивает полномочия налоговиков;

что НК — это как Библия для налоговиков — о нём все слышали, но мало кто его читал;

что инспекторы-«тёти Маши» тоже существуют;

почему абсолютная лояльность — не всегда хорошо;

и почему не нужно быть страусом и прятать голову в песок при возникновении неприятностей.

Представьте: вам приходит требование от налоговиков об уточненке. Побежите сразу пересчитывать? Сергей рассказывает (или напоминает), почему так делать не надо.

А как надо? Не бояться «злить» налогового инспектора, знать свои права и действовать в рамках закона. Вы для инспекции всего лишь запись в ЕГРЮЛе и не более того: не будьте мнительны.

Кто такие сеньоры Помидоры и причем тут кентавры? Об этом и многом другом в новом выпуске Бухкамеры: