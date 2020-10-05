Каково бухгалтеру на аутсорсинге и как 66 копеек могут испортить жизнь компании. Бухкамера с резонасной Ларисой Магафуровой

«Бухгалтер в камере» — это Ютуб-интервью, куда мы приглашаем самых разных спикеров: топов из компаний, которые делают сервисы для бухгалтеров, юристов, которые защищают вас при проверках, главбухов, которым есть, что рассказать.

В этот раз под нашим прицелом — Лариса Магафурова, руководитель ООО «Умный бухучет», эксперт по бухучету и налогоообложению.

Когда придумывали название для проекта, не думали, что оно станет таким неоднозначным :-) Но мы уверены, что клерки наш юмор оценят и почаще будут заглядывать в Бухкамеру (выпуски выкладывать будем тут — подписывайтесь на нас в Ютубе).

Меня либо очень любят, либо сильно ненавидят, — говорит о себе наша гостья.

Почему?

Всё дело в том, что она пиарит свой «Умный бухучет» сама, как эксперт, бизнесмен, и пиарщик в одном лице. Поэтому отдельная тема нашего разговора — хейтеры. Помогают или вредят они бизнесу?

Постоянные читатели «Клерка» наверняка помнят пост в блоге Ларисы об управленческом учёте, собравший рекордное количество комментариев (и негативных в том числе).

Между тем Лариса, как многорукая Шива, успевает и вести больше 100 клиентов сразу, и воспитывать четверых детей. Она знает цену времени главного бухгалтера — но и времени бизнес-психолога тоже.

А к камерам у неё настоящий иммунитет: уголовные дела по налогам ей приходилось видеть у своих клиентов не раз, так что она-то знает, что происходит в реальной камере на настоящем допросе (очень, очень откровенный разговор).

И конечно, мы не могли не спросить у неё: как бухгалтеру всё успевать;

почему будущее бухгалтерии — аутсорсинг;

каков стандарт качества в работе бухгалтера — и за что его можно уволить;

как бухгалтеру сохранить нервную систему здоровой;

помогает ли бухгалтеру (и бизнесмену) перфекционизм;

каково вести свой бизнес — и зачем его масштабировать;

каким клиентам точно можно отказать;

что делать с желанием уйти из бизнеса, если оно появляется.

А ещё Лариса считает, что в реальной жизни бояться камер и уголовных дел по налогам нужно не всегда: всё вполне может обойтись.

Ведь у государства стоит задача пополнить бюджет, а не всех «пересажать» в таких делах.

Поэтому уголовные дела, если предприниматель не виноват, вполне могут закрываться и заканчиваться либо доначислениями налогов, либо процедурой банкротства.

Зачем вам корвалол и как 66 копеек могут испортить жизнь? Об этом и многом другом в новом выпуске Бухкамеры: