Налоговики стали изымать при выемке все, что им понравилось? Это незаконно!

Несмотря на то, что пандемия, похоже, идет на второй круг, налоговики свои контрольные мероприятия приостанавливать даже не собираются. Оно и понятно: бюджету нужны деньги, которые были потрачены в прошлый заход коронавируса.

Однако законными действия налоговиков так и не собираются становиться. Они проводят выездные проверки, осмотры, выемки, при этом сразу же допрашивают сотрудников (повестки? не, не слышали!), изымают не только и не столько документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, а различные блокноты, черновики, рабочие тетради, и даже наличные деньги. Уж деньги-то сами по себе вообще ни на что не указывают. Но, как в подобном случае сказал инспектор, «победителей не судят».

Да, чтобы защититься от подобного беззакония, нужен, в первую очередь, хороший налоговый юрист. Но и самому руководству компании, ее сотрудникам тоже полезно знать, в чем налоговики правы, а в чем нет. Хотя бы для того, чтобы дождаться приезда юриста с наименьшими потерями.

Как правило, налоговики приходят в компанию и сразу начинают на всех психологически давить. А если они еще и с сотрудниками полиции — давление растет многократно. И даже те полчаса, пока до вашей компании доедет адвокат — могут решить очень многое.

Мы добавили несколько актуальных экспресс-семинаров по налоговым проверкам в «Клерк. Премиум». Они подготовят вас к контрольным мероприятиям налоговиков и научат, как себя вести при налоговых проверках, осмотрах, выемках и допросах.

Вот что мы подобрали для вас в наш новый раздел «Экспресс-семинары»:

Встречные проверки. Предпроверочный анализ ФНС.

Острые углы и соблюдение осмотрительности при общении с ФНС.

«Стальные нервы»: практикум по управлению конфликтами в коллективе.

Стресс-менеджмент. Управление эмоциями на работе.

Субсидиарная ответственность. Платим по долгам компании.

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