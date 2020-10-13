Налоговики изъяли наличные юани. Откопировав их на ксероксе

Налоговики произвели выемку в компании, в которой не проводится выездная проверка. Изъяли юани, причем сделали копии на ксероксе.

Налоговый юрист Кира Гин поделилась у себя на странице в Facebook:

«Продолжение темы про выемки. Рубрика „удивительное рядом“. Как Вы думаете, что это такое происходит?

А это налоговый инспектор копирует деньги, изъятые на выемке. Пока он копировал, мы делали ставки: вернут ли они оригиналы, или следующие 2 часа они будут вырезать и заверять копии 😂. Для справки: выемка произведена в компании, в отношении которой выездная налоговая проверка не проводится. Зачем изъяли деньги, которые сами по себе ничего не подтверждают и не опровергают, тоже вопрос».

В комментариях недоумение поддержали:

«Ну, кстати, для меня всегда была загадка: почему вообще при обысках всегда изымают деньги? Зачем?:-)».

Кто-то считает, что потом будет вот так:

«Чтобы потом сказать — "а сгнило..."».

Еще недоумение по пользованию ксероксом налогоплательщика:

«Копировать деньги🙈 фотки не догадались сделать? Следующий этап: будут копировать в ксероксе свое лицо, чтоб в протоколе указать при чьем участии со стороны налоргов была произведена выемка🙈😜 И вообще, зачем вы им там разрешаете ксерокосом пользоваться и бумагу налплата переводить?😆».

А кто-то сослался на новость «Клерка» о предписании в ИФНС использовать туалетную бумагу по назначению.

Один комментатор считает, что вернут только копии:

«Они вернут заверенные копии так как по закону заверенная копия идентична оригиналу 😅».

Будем надеяться, что все-таки вернут. Валюта, как-никак. А то так можно и доллары, да и рубли тоже изымать. Просто так.