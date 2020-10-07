❗️ Налоговики изымают рабочие тетради, черновики, блокноты при налоговых проверках. И допрашивают сотрудников

Налоговики при налоговых проверках все чаще прибегают к выемкам. Причем, чаще изымают не документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, а различные блокноты, черновики, записные книжки, служебные записки. Что не есть законно.

Налоговый юрист Кира Гин у себя на странице в Facebook выразила обеспокоенность по этому поводу.

«Мы видим, как увеличилось количество выемок при налоговых проверках. Причем выемки проходят не только у проверяемой компании. Так, за последние 2 месяца в нашей практике были выемки в 3-х компаниях, которые лишь по предположению проверяющих являются аффилированными к проверяемой. Из чего следуют вот какие выводы: Если у Вас выездная налоговая проверка и есть подозрения в получении необоснованной налоговой выгоды, выемка будет почти 100%. И да, она будет абсолютно без оснований, предусмотренных Налоговым кодексом, даже если Вы будете отвечать на требования, своевременно предоставлять документы и никак не препятствовать налоговому контролю. И будет она только потому, что без нее достаточно трудно раздобыть доказательства умысла налогоплательщика.

Изымать будут не только и не столько документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. В частности, проверяющих будут интересовать: дневники, записные книжки, черновики, служебные и неофициальные записки. Законно это? На наш взгляд — нет. Но, как сказал один проверяющий, который изъял подобные вещи на проверке того самого Технохима: „Победителей не судят“. И, к сожалению, судебная практика это подтверждает.

К обыску (дополню — выемке) нужно быть готовым всегда (© Денис Саушкин ).

Наличие представителя налогоплательщика очень сильно охлаждает пыл проверяющих».

Дальше она рассказывает, как приехала через чс после начала на осмотр и выемку. Налоговики пришли в компанию вшестером с программой-минимумом: «провести осмотр, выемку и, заодно, допросы сотрудников». На момент приезда юриста уже успели допросить одного сотрудника.

«Точки на „и“, правда, не без конфликта, мы расставили сразу: вручайте повестки, допросы — на следующей неделе. Протокол допроса, заполненный инспектором так, как ему нужно, мы подписывать не стали» — пишет юрист.

Как впоследствии признался клиент, «налоговики прибежали и просто на всех насели эффект внезапности обвинительная коммуникация, всех захлестнула волна адреналина, и он, и сотрудники растерялись». И вздохнул с облегчением.

«В общем, будьте готовы к обыску, к выемке и держите под рукой телефон юриста (адвоката)» — резюмирует юрист.