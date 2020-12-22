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Почему 2020-й — не самый плохой год. Бухкамера со Светланой Беляевой

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В этот раз в «Бухкамере» с главредом «Клерка» сидит Светлана Беляева, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

2020й выдался не самым плохим годом, — считает наша гостья.

Возможно, и у вас тоже. Почему?

Да вот вам целый список пунктов. Если хотя бы большинство из них про вас, тогда на что жаловаться?

  1. Вас не уволили.
  2. И зарплату не сократили.
  3. И вам не пришлось никого сокращать.
  4. Ваши близкие здоровы.
  5. Вы переболели легко.
  6. У вас есть сбережения в долларах.
  7. И нет ипотеки.
  8. На удаленке по вам не скачет трехлетний ребенок.
  9. И нет школьника младших классов с уроками по Zoom.
  10. Вы живете один и вам так комфортно.
  11. Вы (пока) не развелись в карантин.
  12. Вы выехали за пределы города в отпуск хоть один раз.
  13. Вы не артист, зависимый от корпоративов.
  14. И не светский организатор со штатом сотрудников.
  15. И не директор театра.
  16. Вы не владеет баром или рестораном!
  17. И вы ни разу не писали петицию о том, как вам нужна финансовая поддержка.
  18. Вы еще не написали ни одного поста, который бы начинался с фразы «Это был хреновый год».

Кризис заставляет многие профессии меняться, и бухгалтер — не исключение, кому как не Светлане знать об этом. Поэтому с ней мы обсудили:

  • топ самых востребованных навыков современного бухгалтера (аналитика, оценка рисков, умение принимать решения);
  • востребованность международных дипломов (спойлер: чаще всего не обязательны или не нужны вообще, самое важное — ваши знания и умения);
  • самое важное условие, чтобы быть находкой для работодателя — и это умение постоянно учиться, двигаться вперед.

Кстати, еще мы немного подискутировали про онлайн и оффлайн-образование. Мы, конечно, апологеты онлайна (да, это про Центр обучения «Клерка»), но наша гостья убеждена: полностью оффлайн не заменить. Впрочем, в конечном счете мы не можем не признать ее правоту.

И конечно, самое главное: какой он, бухгалтер конца 2020 года?

Светлана считает, что он энергичен, решителен, умеет и стремится постоянно самосовершентствоваться (хотя, конечно, всегда есть те, кому комфортно и на нынешнем уровне, кто не хочет ничего менять).

Об этом и многом другом в новом выпуске Бухкамеры:

Ну, и как там говорят на Ютубе: нажимаем пальчик вверх и кнопку под видео! Больше Бухкамеры в нашей жизни

Пост написан компанией
Клерк
Весь для бухгалтера
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