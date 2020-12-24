Как бедные становятся богаче

Зампред правительства Татьяна Голикова на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Путине заявила о серьезном снижении числа бедных в стране к 2030 году.

«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллионов», — подчеркнула вице-премьер.

На политиков, конечно, можно полагаться, но безопаснее справляться своими силами.

Скрупулезный учет демонстрирует, что мелких трат не бывает, а вы на самом деле ежедневно тратите больше, чем можете себе позволить. И тут на помощь приходят различные инструменты и сервисы учета финансов.

Приведем только самые популярные.

«Дзен-мани» умеет самостоятельно фиксировать расходы, что избавляет от необходимости вручную вносить каждый платёж и покупку. Для этого к приложению можно подключить импорт операций из «Сбербанка», «Альфа-банка», «Тинькофф банка», «Яндекс.Денег», Webmoney или QIWI.

Еще есть Money Manager, Coin Keeper, Money Lover, Goodbudget, Money Wallet и так далее.

Bills Monitor позволит спокойно засыпать, если раньше вы запаривались о сроках оплаты кучи счетов. А Expensify пригодится в командировке, после которой необходимо представить детальный отчет о потраченных деньгах.

Приложения есть платные, есть бесплатные, но для многих они так и не могут стать идеальными. То есть своими функциями отвечать на 100 % запросам.

Ни одна программа не сравнится с Excel — легендарным, испытанным временем, гибким и универсальным средством для ведения любой бухгалтерии.

Вот, к примеру, в любой программе показывают только месячные итоги по расходам и доходам. А если нужно отследить момент в середине месяца, что перед зарплатой будет, к примеру, дефицит, который нужно чем-то прикрыть или профицит, который выгоднее инвестировать, это можно только в Excel.

С Excel вы не привязаны к постоянным обновлениям, непонятному интерфейсу и можете создавать такие таблички, которые нужны конкретно вам.

Про Excel говорят: когда знаешь — все просто. И это правда жизни: не многие способны докопаться, чтобы выжать из программы максимум.

Но мы сделали специальный курс для тех, кто каждый день работает в Microsoft Excel и чувствует, что получить от программы можно значительно больше. Курс заточен под бухгалтеров, предпринимателей и директоров.

Компаниям тоже нужно с помощью бюджета ДДС и платежного календаря стабильно достигать запланированные результаты, а не плыть по течению.

Excel помогает делать расчеты и объединять их в финансовую модель бизнеса. С помощью нее можно видеть, как решение повлияет на прибыль. Можно использовать как трекер — когда многое предстоит сделать, нужно понимать, что на каком этапе. Excel можно использовать, когда нет специализированного программного обеспечения по управлению текущими задачами. Программа удобна для планирования, отчетности. Можно создавать «паспорта» проектов, бизнес-кейсы, протоколы встреч, сводной отчетности по портфелю проектов, оценки рисков.

Курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом. Научит сортировать данные и проводить их аналитику. Использовать полученные знания в работе с финансовыми данными, кадровым учетом, бухгалтерскими проводками.

Без воды и сухой теории на понятных и наглядных примерах откроет вам большие возможности Microsoft Excel, о которых вы не знаете.

Чтобы грамотно пользоваться Excel в бизнесе, можно нанять специалиста. Он настроит отчеты, таблицы и покажет сотрудникам, как их вести. Но это большие траты на его зарплату.

Качественный контроль работы и правильный набор данных можно взять в свои руки и настроить ими таблицы самому.

Вообще аналитические таблицы правильно создавать под свой бизнес и свои принципы работы, чтобы получить четкую картинку в результате. Посмотрите первое видео курса:

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