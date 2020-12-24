Как бедные становятся богаче

Зампред правительства Татьяна Голикова на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Путине заявила о серьезном снижении числа бедных в стране к 2030 году.
«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 миллионов», — подчеркнула вице-премьер.
На политиков, конечно, можно полагаться, но безопаснее справляться своими силами.
Скрупулезный учет демонстрирует, что мелких трат не бывает, а вы на самом деле ежедневно тратите больше, чем можете себе позволить. И тут на помощь приходят различные инструменты и сервисы учета финансов.
Приведем только самые популярные.
«Дзен-мани» умеет самостоятельно фиксировать расходы, что избавляет от необходимости вручную вносить каждый платёж и покупку. Для этого к приложению можно подключить импорт операций из «Сбербанка», «Альфа-банка», «Тинькофф банка», «Яндекс.Денег», Webmoney или QIWI.
Еще есть Money Manager, Coin Keeper, Money Lover, Goodbudget, Money Wallet и так далее.
Bills Monitor позволит спокойно засыпать, если раньше вы запаривались о сроках оплаты кучи счетов. А Expensify пригодится в командировке, после которой необходимо представить детальный отчет о потраченных деньгах.
Приложения есть платные, есть бесплатные, но для многих они так и не могут стать идеальными. То есть своими функциями отвечать на 100 % запросам.
Ни одна программа не сравнится с Excel — легендарным, испытанным временем, гибким и универсальным средством для ведения любой бухгалтерии.
Вот, к примеру, в любой программе показывают только месячные итоги по расходам и доходам. А если нужно отследить момент в середине месяца, что перед зарплатой будет, к примеру, дефицит, который нужно чем-то прикрыть или профицит, который выгоднее инвестировать, это можно только в Excel.
С Excel вы не привязаны к постоянным обновлениям, непонятному интерфейсу и можете создавать такие таблички, которые нужны конкретно вам.
Про Excel говорят: когда знаешь — все просто. И это правда жизни: не многие способны докопаться, чтобы выжать из программы максимум.
Но мы сделали специальный курс для тех, кто каждый день работает в Microsoft Excel и чувствует, что получить от программы можно значительно больше. Курс заточен под бухгалтеров, предпринимателей и директоров.
Компаниям тоже нужно с помощью бюджета ДДС и платежного календаря стабильно достигать запланированные результаты, а не плыть по течению.
- Excel помогает делать расчеты и объединять их в финансовую модель бизнеса. С помощью нее можно видеть, как решение повлияет на прибыль.
- Можно использовать как трекер — когда многое предстоит сделать, нужно понимать, что на каком этапе.
- Excel можно использовать, когда нет специализированного программного обеспечения по управлению текущими задачами. Программа удобна для планирования, отчетности.
- Можно создавать «паспорта» проектов, бизнес-кейсы, протоколы встреч, сводной отчетности по портфелю проектов, оценки рисков.
Курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом. Научит сортировать данные и проводить их аналитику. Использовать полученные знания в работе с финансовыми данными, кадровым учетом, бухгалтерскими проводками.
Без воды и сухой теории на понятных и наглядных примерах откроет вам большие возможности Microsoft Excel, о которых вы не знаете.
Чтобы грамотно пользоваться Excel в бизнесе, можно нанять специалиста. Он настроит отчеты, таблицы и покажет сотрудникам, как их вести. Но это большие траты на его зарплату.
Качественный контроль работы и правильный набор данных можно взять в свои руки и настроить ими таблицы самому.
Вообще аналитические таблицы правильно создавать под свой бизнес и свои принципы работы, чтобы получить четкую картинку в результате. Посмотрите первое видео курса:
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