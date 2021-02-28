Ностальгия бухгалтеров: дискеты, драки в очередях, платежки, хамство в инспекциях. А вы скучаете?

Милейшее обсуждение бухгалтеров о том, по чему из прошлого в профессии они скучают, разгорелось в дневниках на «Клерке». То, что раньше бесило, сейчас покрыто флером романтики...

Давайте скучать вместе: ждем ваших историй в комментах.

Сдача отчетности с подвыподвертом

Хит тех времен: дискеты для сдачи отчетности. Благодаря нашим госорганам производство дискет прочно держалось на хорошем уровне в мире дисков и флешек.

«А дискету еще надо было у специального дяденьки проверять на предмет отсутствия вирусов и он клочечек бумажки выдавал — не дай Боже его потерять».

Отчетность просто так было не сдать. Помните, что баланс в налоговой принимали только с отметками из статистики, воинского учета и т.д.?

А зарплатные отчеты тех времен, песня же?

«Сначала мы бегали по Москве и сдавали отчеты в ПФ, Медстрах, ФСС и что-то еще, связанное с зарплатой. Все фонды были в разных местах. Когда вводили ЕСН, рассказывали какое это благо, я живо представляла, что будет одна платежка и один отчет».

А вот здесь фотки допотопных книг учета заработной платы.

Платежки

Помните, как ножками носили платежки в банк? И надо было это сделать до обеда. Если принес утром и получатель в том же банке, то ему деньги придут на следующий день. А если у него другой банк, то через день. А если принес платежки после обеда, то все смещается еще на день. И контрагент мог увидеть деньги на третий день.

«Мы с директором вдвоем туда ходили с чистыми бланками платежек, чтобы если что-то не так, сразу перепечатать, подписать и отдать. И да, там стояли печатные машинки для этих целей. А потом я подогнала в Лексиконе (помните такую программу?), чтобы с компьютера на бланк платежки печатать, и это была супер-автоматизация».

А печати не забывали ставить?

«И было, когда я приезжала в банк и обнаруживала, что забывала печать поставить, ааааа!!! Бегом назад, потом опять в банк».

Ну, и конечно, бухгалтеры всегда найдут выход из любых сложностей:

«Когда у меня не приняли в банке платежку с моей подписью, сказав что это не моя подпись, тут я себе и придумала специальную суперпростую подпись, исключающую вариации».

А кому-то везло:

«У нас были прекрасные отношения с операционистками, и как-то у меня приняли платежку без печати с клятвенным обещанием, что после обеда я приеду. И мы с операционисткой огородами прошли в какую-то комнату, она откопала в уже сброшюрованной книге эту платежку и шлепнула печать. Ох, и огрести она за это могла».

Налик

Сумочки возили с зарплатой на весь завод?

«Помню, как получив в банке наличные, целый пакет купюр, (некому меня было забрать на машине) я поехала на работу на троллейбусе, а у пакета не выдержали ручки, и пачки денег рассыпались по полу. И добрые люди подбирали их и отдавали мне. Ничего не пропало».

А ниже история про бухгалтера Марфо-Маринской обители, которая порвала нашу редакцию:)

«Я сдавала деньги в банк, мне привезили вечером пекет денег, я их раскладывала и утром мне давали машину в банк, иногда это была Газель, но которой я гордо подъезжала к подъезду банка. И бежала в кассу наперегонки с бухгалтером Марфа-Мариинской обители, у него тоже был мешок мелкими купюрами, кто проиграл в забеге, тот долго ждал, пока пересчитают».

Нервы

ТУТ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Простите за капс.

«Вспоминаю, как у меня проверка была, и я на нервной почве месяц питалась тортами. Домой из налоговой приезжала и съедала торт. Поправилась за три недели на 5 килограммов. Потом, правда, похудела на 7».

Хотя, говорят, что в налоговых стали меньше хамить. Это правда?

«Вот инспекторы в налоговой раньше зверели, орали, да, было. Помню сдавали какие-то отчёты, народу было, как всегда. Одни женщины, девушки, очередная перекличка: кто за кем, все разобрались. И тут тихий голос от мужчины, женщины, а я — то когда?!».

Кстати, мужчин с наступающим 23 февраля!:-)

Беготня, холод, общественный транспорт

Из одной части города в другую, да побыстрее, да с кучей бумаг. И рюкзачков тогда удобных не купить было... А в инспекциях бесконечные обеды, короткие дни: бухгалтер был настоящим тыгыдымом.

«На сдачу отчетов собиралась как в экспедицию — бумажки, канцтовары, перекус типа шоколадки, ибо процедура часов на несколько, не всегда с первого раза. И в очередь на бумажке записываться и потом ее сторожить, потому что периодически переклички и кого нет того вычеркивают».

Да, одеваться, девочки, надо было тепло. И яндекс-такси тогда не было. И возить с собой не смузи в модной бутылке, а всякую фигню канцелярскую.

«Клеящий карандаш вечно в сумке, и дырокол со степлером, и прямо запах того склеенного отчета вспомнился».

Очереди

Очереди, очереди! И с первого раза не сдается, и со второго не всегда. Все ездили по нескольку раз сдавали.

И бывали драки! Особенно, в последний день сдачи отчетности.

«Я как-то сдавала индивидуальные сведения в ПФР, в последний день. Так там кто-то попытался пролезть без очереди, и в очереди реально люди подрались. С вызовом милиции. Во были времена!».

«При мне тоже две женщины в ПФР подрались. Одна „Я только спросить“, а другая (после 5 часов в очереди) — ее хвать за пальто! Пуговицы оторваны, очки разбиты».

Розовые бумажки?

И вот еще воспоминание бухгалтера: «Надо было писать без помарок на розовых бумажках...».