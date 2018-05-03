О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Как-то в «Красном уголке бухгалтера» развернулась живая дискуссия о том, какой профессия была лет десять-пятнадцать назад. Во что обходилась бухгалтеру его работа? Вспомним и улыбнемся вместе? А может и правда, раньше было проще?

Бухгалтерские программы

Можно с уверенностью отдать первое место работе с программным обеспечением.

Кто-то из коллег начинал свою профессиональную деятельность с 1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году. В то время компании «1С» удалось произвести настоящий переворот в мире бухгалтерского программного обеспечения. Программа позволила вести полноценный учет в одной программе, печатать документы, составлять отчетность.

Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и с программой 1С версии 5.3.

Автоматизация учета существенно сэкономила время бухгалтера.

Банки

Второе место принадлежит работе с банками. Это сейчас деньги с одного расчетного счета на другой уходят нажатием нескольких кнопок. Не может не радовать и скорость перевода, которая между некоторыми банками занимает около минуты. А раньше бухгалтер должен был печатать платежное поручение на печатной машинке. Банки могли запрашивать до 4-5 экземпляров поручений.

А сколько еще времени уходило, чтобы лично доставить документы в банк? Желательно было платежными поручениями заниматься в первой половине дня, чтобы платеж ушел в этот же день. Платежные поручения, принесенные в банк после обеда, могли быть не исполнены текущим днем и отложены до следующего рабочего дня.

Сдача отчетности

Сейчас у бухгалтера есть выбор, каким образом передать отчетность в контролирующий орган. Из чего выбрать, можно посмотреть здесь

В недалеком прошлом вся отчетность заполнялась вручную на бланках, отпечатанных типографским способом. А кто помнит первые машиночитаемые бланки для отчетности? На каждой странице ручкой нужно было аккуратно и без помарок заполнить ИНН, наименование организации.

Особые правила существовали для сдачи отчетности в ПФР. Фонд назначал определенный день, когда надо было явиться для сдачи персонифицированной отчетности.

Отчетность необходимо было представлять как на бумажном носителе, так и в электронном виде. И здесь на помощь приходили дискеты.

Бухгалтеры - практичные люди: отчетность сбрасывали на одну дискету, а для надежности еще копировали на 1 или 2 дискеты, на случай – вдруг первая не будет читаться.

Флеш - накопители появились в бухгалтерии чуть позже.

Старые налоги

Налоги – это трепетная тема для бухгалтера. Какие же налоги, сборы не так давно платили налогоплательщики, и которых сейчас нет?

ЕСН (единый социальный налог);

налог на пользователей автомобильных дорог;

налог на рекламу;

налог с продаж;

налог на содержание объектов культурно-социальной сферы.

сбор за уборку территорий;

сбор на содержание милиции.

Источники информации

С постоянно меняющимся законодательством бухгалтеру сложно уследить за всеми новинками. Существуют платные справочно-правовые программы, а можно воспользоваться и более бюджетным вариантом. Более детально смотрите здесь

Невозможно представить процесс работы бухгалтера без интернета. А когда-то не было в организациях интернета, и бухгалтеры ходили на семинары в налоговые инспекции, покупали справочную литературу в печатном виде.

Расчеты зарплаты Интересно, а есть сейчас бухгалтеры, начисляющие заработную плату вручную? Представьте расчет заработной платы, когда сотрудников не 5-10, а несколько сотен. Интересно, а есть сейчас бухгалтеры, начисляющие заработную плату вручную? Представьте расчет заработной платы, когда сотрудников не 5-10, а несколько сотен. Вот какими впечатлениями по этому вопросу делится наша коллега:

«Начисление з/пл 700 чел на СЧЕТАХ 80г: оклад, повременная, сдельная, ночные, праздничные, премии (много разных) удержания: ндфл, бездетность, профсоюз, аванс, алименты, кредиты, страхование, за перерасход гсм, недостачи. Сейчас удивляюсь, как мы вообще это делали?» – Надежда Шигаева.

Вот так выглядела книга учета заработной платы при ручном заполнении.

Общение с контрагентами

Передача информации контрагентам – тоже интересная и отдельная тема. У всех нас есть интернет, и мы без проблем в считанные минуты можем обмениваться друг с другом информацией. А совсем недавно было чуть иначе.

Участницы из «Красного уголка бухгалтера» с юмором вспомнили отправку документов с помощью факса:

«А помните отправку документов по факсу и чудо фразу "А давайте стартовать вместе на раз, два, три".»

– Вера Горлова.

Или вот еще: «Или вы первый в этот раз стартуйте. Или а давайте я первый попробую стартовать :-)»

– Nadine Stefanova.

Проводки и книги учета

Сколько же времени уходило на заполнение главной книги, в которую обороты по счетам разносились вручную.

А кто помнит кассовую книгу? Кассовая книга заполнялась вручную через копирку.

Пустографки, самолетики, шахматки – какие родные и знакомые слова! А ведь это все было!

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А что вспомнилось вам? Без чего еще пару десятилетий назад бухгалтерский учет был немыслим? Прогресс в области бухгалтерского учета далеко шагнул вперед, но стала ли от этого жизнь бухгалтера легче?

Рассказывайте в комментариях.