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Статьи для бухгалтера

О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Как-то в «Красном уголке бухгалтера» развернулась живая дискуссия о том, какой профессия была лет десять-пятнадцать назад. Во что обходилась бухгалтеру его работа? Вспомним и улыбнемся вместе? А может и правда, раньше было проще?

Бухгалтерские программы

Можно с уверенностью отдать первое место работе с  программным обеспечением.

Кто-то из коллег начинал свою профессиональную деятельность с 1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году. В то время компании «1С» удалось произвести настоящий переворот в мире бухгалтерского программного обеспечения. Программа позволила вести полноценный учет в одной программе, печатать документы, составлять отчетность.

Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и  с программой 1С версии 5.3.

Автоматизация учета существенно сэкономила время бухгалтера.

Банки

Второе место принадлежит работе с банками. Это сейчас деньги с одного расчетного счета на другой уходят нажатием нескольких кнопок. Не может не радовать и скорость перевода, которая между некоторыми банками занимает около минуты. А раньше бухгалтер должен был печатать платежное поручение на печатной машинке. Банки могли запрашивать до 4-5 экземпляров поручений.

А сколько еще времени уходило, чтобы лично доставить документы в банк? Желательно было платежными поручениями заниматься в первой половине дня, чтобы платеж ушел в этот же день. Платежные поручения, принесенные в банк после обеда, могли быть не исполнены текущим днем и отложены до следующего рабочего дня. 

Сдача отчетности

Сейчас у бухгалтера есть выбор, каким образом передать отчетность в контролирующий орган. Из чего выбрать, можно посмотреть здесь.

В недалеком прошлом вся отчетность заполнялась вручную на бланках, отпечатанных типографским способом. А кто помнит первые машиночитаемые бланки для отчетности? На каждой странице ручкой нужно было аккуратно и без помарок заполнить ИНН, наименование организации.

Особые правила существовали для сдачи отчетности в ПФР. Фонд назначал определенный день, когда надо было явиться для сдачи персонифицированной отчетности.

Отчетность необходимо было представлять как на бумажном носителе, так и в электронном виде. И здесь на помощь приходили дискеты.

Бухгалтеры - практичные люди: отчетность сбрасывали на одну дискету, а для надежности еще копировали на 1 или 2 дискеты, на случай – вдруг первая не будет читаться.

Флеш - накопители появились в бухгалтерии чуть позже.

Старые налоги

Налоги – это трепетная тема для бухгалтера. Какие же налоги, сборы  не так давно платили налогоплательщики, и которых сейчас нет?

  • ЕСН (единый социальный налог);
  • налог на пользователей автомобильных дорог;
  • налог на рекламу;
  • налог с продаж;
  • налог на содержание объектов культурно-социальной сферы.
  • сбор за уборку территорий;
  • сбор на содержание милиции.

Источники информации

С постоянно меняющимся законодательством бухгалтеру сложно уследить за всеми новинками. Существуют платные справочно-правовые программы, а можно воспользоваться и более бюджетным вариантом. Более детально смотрите здесь

Невозможно представить процесс работы бухгалтера без интернета. А когда-то не было в организациях интернета, и бухгалтеры ходили на семинары в налоговые инспекции, покупали справочную литературу в печатном виде.

Расчеты зарплаты

Интересно, а есть сейчас бухгалтеры, начисляющие заработную плату вручную? Представьте расчет заработной платы, когда сотрудников не 5-10, а несколько сотен.

Вот какими впечатлениями по этому вопросу делится наша коллега:

«Начисление з/пл 700 чел на СЧЕТАХ 80г: оклад, повременная, сдельная, ночные, праздничные, премии (много разных) удержания: ндфл, бездетность, профсоюз, аванс, алименты, кредиты, страхование, за перерасход гсм, недостачи. Сейчас удивляюсь, как мы вообще это делали?»

– Надежда Шигаева.

Вот так выглядела книга учета заработной платы при ручном заполнении.

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Общение с контрагентами

Передача информации  контрагентам – тоже интересная и отдельная тема. У всех нас есть интернет, и мы без проблем в считанные минуты можем обмениваться друг с другом информацией. А совсем недавно было чуть иначе.

Участницы из «Красного уголка бухгалтера» с юмором вспомнили отправку документов с помощью факса:

«А помните отправку документов по факсу и чудо фразу "А давайте стартовать вместе на раз, два, три".»

– Вера Горлова.

Или вот еще: «Или вы первый в этот раз стартуйте. Или а давайте я первый попробую стартовать :-)»

– Nadine Stefanova.

Проводки и книги учета

Сколько же времени уходило на заполнение главной книги, в которую обороты по счетам разносились вручную.

А кто помнит кассовую книгу? Кассовая книга заполнялась вручную через копирку.

Пустографки, самолетики, шахматки – какие родные и знакомые слова! А ведь это все было!

_________________________________

А что вспомнилось вам? Без чего еще пару десятилетий назад бухгалтерский учет был немыслим?  Прогресс в области бухгалтерского учета далеко шагнул вперед, но стала ли от этого жизнь бухгалтера легче?

Рассказывайте в комментариях.


Мнения
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36 мнений
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Аноним
, Москва
Вот так выглядела книга учета заработной платы при ручном заполнении.

 Простите...но ЭТО НЕ КНИГА УЧЕТА ЗП----- Это ВЕДОМОСТЬ №5 по учету ЗП,которая составлялась на каждый цех, отдел - ежемесячно,а сведения в неё переписывали из ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ - сброшюрованных в книги также по цехам переплётчиками(по тр. договору каждый год нанимали).

А вот в конце года и ведомость №5 сшивалась в одну книгу.   По крайней мере-КНИГИ УЧЕТА ЗП-с 70 по 97 не сущуствовало в природе.

Была ОДНА КНИГА-ГЛАВНАЯ КНИГА- и старшие бухи ежемесячно "записывались" или сверялись по своим отчетам с Главным бухгалтером.

В организации у меня было более 1000 сотрудников и практически все(даже кадровики и бухи...и секретарь) хотя бы раз в год были в командировках - для подотчетников сшивали свои книги из журналов те же переплётчики,аналогично для материалов и ОС-сальдовки сшивались в книги для удобства в работе...

Эт как одна "девица" лет 50 вспоминала что ей ещё когда она училась в школе  мама купила мобильник....а у нас гендир, ездивший по всему миру смог позволить себе такую роскошь ...только в 1999г.)))


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Аноним
, Москва
Без чего еще пару десятилетий назад бухгалтерский учет был немыслим?  

 Без счетов с костяшками ,лежавшими в шкафу... в 80-е уже без калькуляторов не работали...только пенсионеры-наставники бухгалтерии считали на счетах.Но... надо срочно  отправить людей в отпуск -поезд через 3-4 часа...а отпускные на бумажке считать приходилось-как то достаточно часто электроэнергии днём не было(цент Москвы-цокольный этаж)...но у меня в шкафчике всегда были счеты,ускоряющие работу счетовода...Сотрудники знали это и порой "просили" на временное пользование им ссудить так как сами дураки -всё сдали на склад...

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Аноним
, Москва
А кто помнит кассовую книгу? Кассовая книга заполнялась вручную через копирку.

 ну это то и сейчас можно встретить...не все ещё с компами и программами)))

Клерк
Жемчужинка
, Краснодар

Аноним,скан был представлен одной действующей организацией. Копия снята из книги,купленной в бланк издате в 2000-х годах.Книга называется "Книга учета заработной платы"

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Аноним
, Москва
Все здорово конечно, интернет, компьютеры, однако хотелось напомнить, что было время когда руководящих документов было штук 10, а сейчас? Отчетов сколько было? По моим ощущениям, начисление ЗП на 700 человек вручную с калькулятором было проще, чем сейчас разобраться с хитроумным и заточенным под чьи-то интересы законодательством, самое смешное, что компьютер (относительно того времени) не дает временных преимуществ.
Обслуживающий
ToT
, Краснодар
самое смешное, что компьютер (относительно того времени) не дает временных преимуществ.

 Хм, вот кстати, да. Интересное наблюдение. В России  не может быть прогресса )))) 

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Аноним
, Томилино

Аноним, Вы писали:

Все здорово конечно, интернет, компьютеры, однако хотелось напомнить, что было время когда руководящих документов было штук 10, а сейчас? Отчетов сколько было? По моим ощущениям, начисление ЗП на 700 человек вручную с калькулятором было проще, чем сейчас разобраться с хитроумным и заточенным под чьи-то интересы законодательством, самое смешное, что компьютер (относительно того времени) не дает временных преимуществ.

 

Это все точно подмечено. И не было постоянных требований на представление документов и пояснений.
Обслуживающий
ToT
, Краснодар

А я мемориальные ордера и журналы-ордера  ;)  Такие  листочки специальные, на которых ведется, например 60 счет,  а потом сшивается в конце месяца. ))) 

Клерк
Galina_272013
, Москва
Помню в начале моей трудовой деятельности бухгалтером в 2004-2005гг. были очереди в нашей налоговой для сдачи отчётности, особенно 2-НДФЛ.  
Большинство сдавало на дискетах. Приходили, на листочек записывались в очередь. Так, пришла дама из управления образования с данными по всем школам и всё, одна инспектор занималась ею, а второй сотрудник с остальной очередью. 
Клерк
Невоспитанная
, Краснодар

А еще платежки на машинках печатали, и ошибаться в реквизитах нельзя было. Перепечатывать приходилось по несколько раз.  Хорошо, что не было КБК,  и номера счетов были не из 20 знаков.  Черновиков было бы еще больше.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
В конце 90-х работала молодым бойцом в бухгалтерской фирме. Под сотню клиентов. Вручную заполняла каждому по 3 экземпляра ведомости 4-ФСС. К 4 часа утра приходила к налоговой - записываться в очередь, номер очереди писали на руке ручкой и вели пофамильный список. Кстати, эту очередь люди еще с вечера занимали, я в 4 утра была уже опоздавшей. Счастливчики, у которых были автомобили, пережидали в них, а мы просились к ним - погреться. В какой-то квартал одну из форм отчетности поменяли в последний день сдачи. Это было весело. 
Клерк
Старый ворчун
1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году. В то время компании «1С» удалось произвести настоящий переворот в мире бухгалтерского программного обеспечения. Программа позволила вести полноценный учет в одной программе, печатать документы, составлять отчетность.

Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и  с программой 1С версии 5.3.

 На самом деле прорывной стала версия 3.0 (для DOS, 1991 или 1992г.), с печатным руководством пользователя (чего у конкурентов не было).

Полноценный учет, простое конструирование типовых документов для ввода и произвольных отчетов.

Примерно так: 

 

Версии для Win появились позже.




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Аноним
, Москва
А может кто-то помнит шахматку, заполненную вручную и которую расстилаешь либо на сдвоенных столах либо на полу, и ищешь ту самую копейку, на которую не идет по горизонтале или вертикале.

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Аноним
, Новосибирск
Точно, в начале 90-х отношения с банками были проще. ИНН не было вбивать. В названии иногда прощали ошибки. Помню даже, в валютном отделе работница делилась, что в зарубежных банках, даже если ошибка всего в одной букве названия, то платежку обязательно завернут. Так она демонстрировала свою неприязнь с тамошней бюрократии.
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Аноним
, Пермь
Пришла учеником бухгалтера,в 1984 году в райпищеторг (объединяющий магазины одного района)Считали на счетах,позже появились первые счетные машины МК-59...
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва
"- Алло, это NNN? Примите факс.

 Мне лет 15 наверно было. Звонят на домашний телефон и говорят:

- Примите факс, вам вагон мазута пришел.   

Вы представляете мой ступор??
* а они просто номером ошиблись

Клерк
Тавита
, Москва
На самом деле прорывной стала версия 3.0 (для DOS, 1991 или 1992г.), с печатным руководством пользователя (чего у конкурентов не было).

 

Угу... Я. правда. начинала с 4.0. Но буквально через пару месяцев перешла на 2.0 ПРОФ на базе 1С- Бух 5.0 (бесплатно предложили сами разработчики).
Клерк
Невоспитанная
, Краснодар
 На самом деле прорывной стала версия 3.0

 А я начинала с 2 . Еще к расходнику привязывала формирование проводок, потому что сами они не делались.  

Клерк
Константин_50
, Москва

Угу... Я. правда. начинала с 4.0. Но буквально через пару месяцев перешла на 2.0 ПРОФ на базе 1С- Бух 5.0 (бесплатно предложили сами разработчики).

 Ага, у меня такая тоже была, даже дистрибутив на  дискетах 5?? остался

А вот версией 2.0 проф сетевой для ДОС до сих пор некоторые пользуются и горя не знают :)

Клерк
Старый ворчун

Константин_50, Вы писали:


А вот версией 2.0 проф сетевой для ДОС до сих пор некоторые пользуются и горя не знают :)

 Почему бы и нет?

Мы на ней работали в достаточно  крупной конторе - входила в список ТОП500.

Принципы бухучета с тех пор не изменились. Новые отчеты пишутся несложно. Если программного "языка" не хватает - так программа написана на Clipper Summer’87, бери и переписывай/дописывай любой модуль.


Клерк
Tukovka_Non
, Москва

ToT, Вы писали:

номера счетов были не из 20 знаков.

 точно :))) А всех банков одинаковые длина счетов была? 

 

Точно помню, что у Сбера р/с были в 6 знаков (1994 год).
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Аноним
, Москва

Это от количества клиентов в конкретном отделении зависило. Начиналось все с 6 знаков (типа 467001 для ТОО-шки) и  далее по мере роста числа клиентов добавлялись цифры слева.

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Аноним
Был налог  на научно исследовательские разработки, 1% с выручки и можно было тратить из них на собственные научно и околонаучные работы

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Аноним

Я очень любила поспать с утра и несколько дней в отчетный период мне выпадала такая возможность, когда можно было все отчеты сдать разом, а делать вид, что ходишь много раз с утра и говорить начальству: "там была очередь", а сама спала

Клерк
Kalita
, Хабаровск

ToT, Вы писали:

номера счетов были не из 20 знаков.

 точно :))) А всех банков одинаковые длина счетов была? 

  в 80-х-90-х длина счета была 6 знаков. 

Клерк
Zarina2018
, Уфа
вспомнилось:
1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия человек 100, 80% бабулек, все на счетах и с шалями на заднице, кто помоложе - с калькулятором.  Через год (2000г) - 4 отдела не более 5 человек, все в компах,1С, кажется. 
2) В банке стояла печатная машинка и к ней очередь. Прием платежек - строго до 12.00.
3) Налоговая жила лучше всех. Каждый день ели в ресторанах и за год могли купить квартиру (обычные работники). 
4) В институте бухучет преподавали по журнально-ордерной форме. Портянки раскладывались на целый стол.
5) денег было, как у дурака махорки.....а ответственности -0,00000.
Клерк
Kalita
, Хабаровск
Я начинала с программы  "Бухчет.Финансы,Бизнес" под dos,  потом, в 1998, пришлось перейти на 1С-6 уже под Win. Функционал у 1С перевесил, оперативное изменение форм отчетности, у других нужно было ждать долго обновления.
Клерк
Anka-1
, Москва
отчетность сбрасывали на одну дискету, а для надежности еще копировали
на 1 или 2 дискеты, на случай – вдруг первая не будет читаться.

Помню очереди в ПФР на Волгоградском проспекте. Очередь с раннего утра, в один кабинет. Оказывается платежи не легли, еще очередь в другой кабинет. День закончился. С утра опять в первый кабинет... Романтика...
Но не знаю, что лучше - те очереди и программа в нортон/волков коммандере или РСВ, которое сейчас...


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Аноним
, Москва
Меня когда-то на счетах учили умножать и делить... Первая моя программа была ПАРУС на dos... хорошо было, что не требуется отключил и лафа...
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Аноним
, Санкт-Петербург

Zarina2018, Вы писали:

спомнилось:
1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия человек 100, 80% бабулек, все на счетах и с шалями на заднице, кто помоложе - с калькулятором.  Через год (2000г) - 4 отдела не более 5 человек, все в компах,1С, кажется. 
2) В банке стояла печатная машинка и к ней очередь. Прием платежек - строго до 12.00.
3) Налоговая жила лучше всех. Каждый день ели в ресторанах и за год могли купить квартиру (обычные работники). 
4) В институте бухучет преподавали по журнально-ордерной форме. Портянки раскладывались на целый стол.
5) денег было, как у дурака махорки.....а ответственности -0,00000.

 Ну может в Уфе налоговая и шиковала.... Работала в отделе документальных проверок с 1992 по начало 2001, ушла работать бухгалтером, т. к. денег  не хватало, пошла глав.бухом на зп в 2,5 раза выше, чем у начальника отдела. 

Клерк
Оксана Караванова
, Чебоксары

Старый ворчун, Вы писали:

1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году. В то время компании «1С» удалось произвести настоящий переворот в мире бухгалтерского программного обеспечения. Программа позволила вести полноценный учет в одной программе, печатать документы, составлять отчетность.



Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и  с программой 1С версии 5.3.

 На самом деле прорывной стала версия 3.0 (для DOS, 1991 или 1992г.), с печатным руководством пользователя (чего у конкурентов не было).

Полноценный учет, простое конструирование типовых документов для ввода и произвольных отчетов.

Примерно так: 

 

Версии для Win появились позже.




 подтверждаю, это первая 1с-ка моя!

<b>Модератор</b>
Над.К

Налоговая жила лучше всех. Каждый день ели в ресторанах и за год могли купить квартиру (обычные работники).

 Да не было такого. Зарплата у налоговиков была маленькая, взятки им мешками никто не таскал (если только в отдел выездных проверок). Шампанское и конфеты по праздникам им носили да, но на квартиру этим не заработаешь. По возможности налоговики сбегали работать бухгалтерами, у нас так несколько наших инспекторов ушли. Правда, и знаний у них в те времена было поболее, чем у нынешних инспекторов. У большинства было бухгалтерское образование

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