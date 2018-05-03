О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Как-то в «Красном уголке бухгалтера» развернулась живая дискуссия о том, какой профессия была лет десять-пятнадцать назад. Во что обходилась бухгалтеру его работа? Вспомним и улыбнемся вместе? А может и правда, раньше было проще?
Бухгалтерские программыМожно с уверенностью отдать первое место работе с программным обеспечением.
Кто-то из коллег начинал свою профессиональную деятельность с 1С Бухгалтерия 6.0. , одной из первой версии 1С, выпущенной в далёком 1995 году. В то время компании «1С» удалось произвести настоящий переворот в мире бухгалтерского программного обеспечения. Программа позволила вести полноценный учет в одной программе, печатать документы, составлять отчетность.
Некоторым бухгалтерам удалось поработать еще и с программой 1С версии 5.3.
Автоматизация учета существенно сэкономила время бухгалтера.
БанкиВторое место принадлежит работе с банками. Это сейчас деньги с одного расчетного счета на другой уходят нажатием нескольких кнопок. Не может не радовать и скорость перевода, которая между некоторыми банками занимает около минуты. А раньше бухгалтер должен был печатать платежное поручение на печатной машинке. Банки могли запрашивать до 4-5 экземпляров поручений.
А сколько еще времени уходило, чтобы лично доставить документы в банк? Желательно было платежными поручениями заниматься в первой половине дня, чтобы платеж ушел в этот же день. Платежные поручения, принесенные в банк после обеда, могли быть не исполнены текущим днем и отложены до следующего рабочего дня.
Сдача отчетностиСейчас у бухгалтера есть выбор, каким образом передать отчетность в контролирующий орган. Из чего выбрать, можно посмотреть здесь.
В недалеком прошлом вся отчетность заполнялась вручную на бланках, отпечатанных типографским способом. А кто помнит первые машиночитаемые бланки для отчетности? На каждой странице ручкой нужно было аккуратно и без помарок заполнить ИНН, наименование организации.
Особые правила существовали для сдачи отчетности в ПФР. Фонд назначал определенный день, когда надо было явиться для сдачи персонифицированной отчетности.
Отчетность необходимо было представлять как на бумажном носителе, так и в электронном виде. И здесь на помощь приходили дискеты.
Бухгалтеры - практичные люди: отчетность сбрасывали на одну дискету, а для надежности еще копировали на 1 или 2 дискеты, на случай – вдруг первая не будет читаться.
Флеш - накопители появились в бухгалтерии чуть позже.
Старые налогиНалоги – это трепетная тема для бухгалтера. Какие же налоги, сборы не так давно платили налогоплательщики, и которых сейчас нет?
- ЕСН (единый социальный налог);
- налог на пользователей автомобильных дорог;
- налог на рекламу;
- налог с продаж;
- налог на содержание объектов культурно-социальной сферы.
- сбор за уборку территорий;
- сбор на содержание милиции.
Источники информацииС постоянно меняющимся законодательством бухгалтеру сложно уследить за всеми новинками. Существуют платные справочно-правовые программы, а можно воспользоваться и более бюджетным вариантом. Более детально смотрите здесь.
Невозможно представить процесс работы бухгалтера без интернета. А когда-то не было в организациях интернета, и бухгалтеры ходили на семинары в налоговые инспекции, покупали справочную литературу в печатном виде.
Расчеты зарплатыИнтересно, а есть сейчас бухгалтеры, начисляющие заработную плату вручную? Представьте расчет заработной платы, когда сотрудников не 5-10, а несколько сотен.
Вот какими впечатлениями по этому вопросу делится наша коллега:
– Надежда Шигаева.
Общение с контрагентамиПередача информации контрагентам – тоже интересная и отдельная тема. У всех нас есть интернет, и мы без проблем в считанные минуты можем обмениваться друг с другом информацией. А совсем недавно было чуть иначе.
Участницы из «Красного уголка бухгалтера» с юмором вспомнили отправку документов с помощью факса:
– Вера Горлова.
Или вот еще: «Или вы первый в этот раз стартуйте. Или а давайте я первый попробую стартовать :-)»
– Nadine Stefanova.
Проводки и книги учетаСколько же времени уходило на заполнение главной книги, в которую обороты по счетам разносились вручную.
А кто помнит кассовую книгу? Кассовая книга заполнялась вручную через копирку.
Пустографки, самолетики, шахматки – какие родные и знакомые слова! А ведь это все было!
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А что вспомнилось вам? Без чего еще пару десятилетий назад бухгалтерский учет был немыслим? Прогресс в области бухгалтерского учета далеко шагнул вперед, но стала ли от этого жизнь бухгалтера легче?
Рассказывайте в комментариях.
Простите...но ЭТО НЕ КНИГА УЧЕТА ЗП----- Это ВЕДОМОСТЬ №5 по учету ЗП,которая составлялась на каждый цех, отдел - ежемесячно,а сведения в неё переписывали из ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ - сброшюрованных в книги также по цехам переплётчиками(по тр. договору каждый год нанимали).
А вот в конце года и ведомость №5 сшивалась в одну книгу. По крайней мере-КНИГИ УЧЕТА ЗП-с 70 по 97 не сущуствовало в природе.
Была ОДНА КНИГА-ГЛАВНАЯ КНИГА- и старшие бухи ежемесячно "записывались" или сверялись по своим отчетам с Главным бухгалтером.
В организации у меня было более 1000 сотрудников и практически все(даже кадровики и бухи...и секретарь) хотя бы раз в год были в командировках - для подотчетников сшивали свои книги из журналов те же переплётчики,аналогично для материалов и ОС-сальдовки сшивались в книги для удобства в работе...
Эт как одна "девица" лет 50 вспоминала что ей ещё когда она училась в школе мама купила мобильник....а у нас гендир, ездивший по всему миру смог позволить себе такую роскошь ...только в 1999г.)))
Без счетов с костяшками ,лежавшими в шкафу... в 80-е уже без калькуляторов не работали...только пенсионеры-наставники бухгалтерии считали на счетах.Но... надо срочно отправить людей в отпуск -поезд через 3-4 часа...а отпускные на бумажке считать приходилось-как то достаточно часто электроэнергии днём не было(цент Москвы-цокольный этаж)...но у меня в шкафчике всегда были счеты,ускоряющие работу счетовода...Сотрудники знали это и порой "просили" на временное пользование им ссудить так как сами дураки -всё сдали на склад...
ну это то и сейчас можно встретить...не все ещё с компами и программами)))
Аноним,скан был представлен одной действующей организацией. Копия снята из книги,купленной в бланк издате в 2000-х годах.Книга называется "Книга учета заработной платы"
Хм, вот кстати, да. Интересное наблюдение. В России не может быть прогресса ))))
Аноним, Вы писали:
А я мемориальные ордера и журналы-ордера Такие листочки специальные, на которых ведется, например 60 счет, а потом сшивается в конце месяца. )))
А еще платежки на машинках печатали, и ошибаться в реквизитах нельзя было. Перепечатывать приходилось по несколько раз. Хорошо, что не было КБК, и номера счетов были не из 20 знаков. Черновиков было бы еще больше.
точно )) А всех банков одинаковые длина счетов была?
Про длину счетов не помню, но банков на всю страну было - раз и два.
На самом деле прорывной стала версия 3.0 (для DOS, 1991 или 1992г.), с печатным руководством пользователя (чего у конкурентов не было).
Полноценный учет, простое конструирование типовых документов для ввода и произвольных отчетов.
Примерно так:
Mmmaximmm, Вы писали:
Угу.
"- Алло, это NNN? Примите факс.
- Говорите, я записываю"
Мне лет 15 наверно было. Звонят на домашний телефон и говорят:
- Примите факс, вам вагон мазута пришел.
Вы представляете мой ступор??
* а они просто номером ошиблись
А я начинала с 2 . Еще к расходнику привязывала формирование проводок, потому что сами они не делались.
Ага, у меня такая тоже была, даже дистрибутив на дискетах 5?? остался
А вот версией 2.0 проф сетевой для ДОС до сих пор некоторые пользуются и горя не знают
Константин_50, Вы писали:
Почему бы и нет?
Мы на ней работали в достаточно крупной конторе - входила в список ТОП500.
Принципы бухучета с тех пор не изменились. Новые отчеты пишутся несложно. Если программного "языка" не хватает - так программа написана на Clipper Summer’87, бери и переписывай/дописывай любой модуль.
ToT, Вы писали:
Это от количества клиентов в конкретном отделении зависило. Начиналось все с 6 знаков (типа 467001 для ТОО-шки) и далее по мере роста числа клиентов добавлялись цифры слева.
Я очень любила поспать с утра и несколько дней в отчетный период мне выпадала такая возможность, когда можно было все отчеты сдать разом, а делать вид, что ходишь много раз с утра и говорить начальству: "там была очередь", а сама спала
ToT, Вы писали:
в 80-х-90-х длина счета была 6 знаков.
1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия человек 100, 80% бабулек, все на счетах и с шалями на заднице, кто помоложе - с калькулятором. Через год (2000г) - 4 отдела не более 5 человек, все в компах,1С, кажется.
2) В банке стояла печатная машинка и к ней очередь. Прием платежек - строго до 12.00.
3) Налоговая жила лучше всех. Каждый день ели в ресторанах и за год могли купить квартиру (обычные работники).
Помню очереди в ПФР на Волгоградском проспекте. Очередь с раннего утра, в один кабинет. Оказывается платежи не легли, еще очередь в другой кабинет. День закончился. С утра опять в первый кабинет... Романтика...
Но не знаю, что лучше - те очереди и программа в нортон/волков коммандере или РСВ, которое сейчас...
Zarina2018, Вы писали:
Ну может в Уфе налоговая и шиковала.... Работала в отделе документальных проверок с 1992 по начало 2001, ушла работать бухгалтером, т. к. денег не хватало, пошла глав.бухом на зп в 2,5 раза выше, чем у начальника отдела.
Старый ворчун, Вы писали:
подтверждаю, это первая 1с-ка моя!
Да не было такого. Зарплата у налоговиков была маленькая, взятки им мешками никто не таскал (если только в отдел выездных проверок). Шампанское и конфеты по праздникам им носили да, но на квартиру этим не заработаешь. По возможности налоговики сбегали работать бухгалтерами, у нас так несколько наших инспекторов ушли. Правда, и знаний у них в те времена было поболее, чем у нынешних инспекторов. У большинства было бухгалтерское образование