📱 ФНС объявила, что теперь все ваши покупки собираются у нее на сайте. Но мы выяснили, что пока только те, что делаете через интернет

Налоговики запустили онлайн-сервис, в котором по номеру телефона можно проверить все свои чеки. Ну, почти все. Пока видно то, что вы оплачивали картой через приложения или сайты. В основном, это такси, доставка продуктов и еды. Встает вопрос: это энтузиазм со стороны этих сервисов по передаче данных ФНС?

Как посмотреть свои чеки. По этой ссылке проходите, попадаете на такую вот страницу:

Далее вводите номер телефона, туда придет смс с кодом доступа, при желании привязываете электронную почту, и, видите вот такой перечень своих покупок:

Вот только обычные магазины, где все тоже оплачивалось с карты, сюда не попали. То есть, данные об оплате мобильного, такси, онлайн-кинотеатра IVI, и до кучи «М-Видео» были. А вот «Пятерочки», «Верного», и так далее — нет. Кстати, траты с кредитной карты тоже частично отображаются.

А вот что показало у главреда «Клерка» (она только куда-то ездит на такси и покупает все в «Самокате», судя по данным на сайте ФНС):

В Facebook пишут, что у кого-то отображает вообще все, а у кого-то только такси, оплата сотового оператора и еще пару мест. А у кого-то вообще цифры не бьются. Похоже, сервис пока в процессе доработки. На ЕГРЮЛ тоже вон жаловались, что некорректные данные отображаются.

Но вообще, задумка вполне понятная. Кроме того, что налоговикам интересно, кто сколько зарабатывает, им же интересно, кто и сколько тратит. А потом можно сопоставить. О этот дивный новый мир!

В новостях прошла информация, что этот сервис будет добровольным. Вот заявление пресс-службы ФНС: «Электронные чеки будут храниться в „облаке“ ФНС только по желанию граждан и не будут содержать информацию о банковских картах». Пока непонятно, о каком согласии идет речь. Его никто не давал, а данные на сайте ФНС все равно собираются.