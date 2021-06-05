🔖 Забирайте инструкцию со всеми изменениями по зарплатным налогам-2021

Гайд по зарплате для бухгалтеров: все изменения, которые вы могли пропустить.

Продолжаем раздачу слонов в честь 20-летия «Клерка». Открыли для вас платную запись вебинара. Бесплатно.

2021 год принес крупные перемены в вопросах зарплаты и страховых взносов. Собрали их в один вебинар: там и про то, как заполнять новую отчетность, как исчислять НДФЛ и правильно рассчитывать зарплату.

Забирайте запись лекции «Зарплатные налоги: что важно для бухгалтера в 2021 году».

В обычное время запись стоит 2999 руб, но в течение пары суток держим бесплатно.

Переходе по ссылке и нажимайте «Получить запись».

Марина Снеговская, руководитель Центра обучения «Клерка», главред klerk.ru