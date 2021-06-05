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🔖 Забирайте инструкцию со всеми изменениями по зарплатным налогам-2021

Для рубрики Налоги, взносы, пошлины
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Гайд по зарплате для бухгалтеров: все изменения, которые вы могли пропустить.

Продолжаем раздачу слонов в честь 20-летия «Клерка». Открыли для вас платную запись вебинара. Бесплатно.  

2021 год принес крупные перемены в вопросах зарплаты и страховых взносов. Собрали их в один вебинар: там и про то, как заполнять новую отчетность, как исчислять НДФЛ и правильно рассчитывать зарплату. 

Забирайте запись лекции «Зарплатные налоги: что важно для бухгалтера в 2021 году».

 В обычное время запись стоит 2999 руб, но в течение пары суток держим бесплатно.  

 Переходе по ссылке и нажимайте «Получить запись».  

Марина Снеговская, руководитель Центра обучения «Клерка», главред klerk.ru

 

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