Массовое аннулирование деклараций, Робин Гуд из налоговой, отмена дистанционки

Подоспел свеженький БухТуб. Гроза бухгалтерских сердец Артемий Васенко — коротко и задорно о главных бухгалтерских новостях. Топ выпуска:

где отменили требование об обязательной дистанционке;

Робин Гуд из налоговой оказался фейком;

налоговики массово аннулируют декларации;

будет новая форма бумажных трудовых книжек.

Галя, у нас отмена: в Москве снова ослабили ковидные ограничения и убрали обязательное требование об удаленке 30% сотрудников.

Свет в конце туннеля или скоро снова все вернут? Кстати, удаленка все же остается рекомендованным властями форматом работы.

Роструд на этой неделе выпустил пару новых разъяснений.

Работодатель не может просить ПЦР от сотрудника каждые 72 часа. И тем более, нельзя требовать тестирования за счет работника.

Есть хорошая новость для компаний. Власти подтвердили, что можно списывать затраты на тестирование работников на ковид в составе прочих расходов.

А вот судиться по ковидным штукам явно еще та затея. На прошлой неделе должен был пройти суд, где 18 сотрудников машиностроительного завода требовали признать незаконным отстранение от работы. Но... В общем, заседание перенесли.

История про Робин Гуда из налоговой оказалась сказкой. Ну, вы же слышали про инспектора из Московской области, который якобы оплачивал мелкие, до 100 рублей долги людей из своего кармана?

Налоговики сказали, что среди них таких не бывает. А вот тут, знаете, мы верим налоговой. Никакого гуманизма, даешь сборы!

С 1 июля появилось больше оснований считать вашу декларацию по НДС непредставленной. Казалось бы, хороший способ решить проблему с липовыми уточненками. В конце прошлого года их стали тысячами слать за компании мошенники.

Но попытка борьбы с ними вылилась в проблемы для обычных компаний. Налоговики бросились в бой с фальшивыми декларациями столь ретиво, что стали «расстреливать» всех подряд. И массово все аннулируют.

Предприниматели на упрощенке продолжают жаловаться на требования налоговой сдать декларацию по НДС.

Сами инспекторы говорят, что это, мол, сбой в программах. И похоже, ничего с ним делать не собираются, потому что жалобы продолжают сыпаться.

Ох уж эта цифровизация по-русски, конечно...

Кстати, про цифровизацию. Что скажете про надежность портала Госуслуг?

Тут в Минцифры заявили, что нельзя допускать кражи данных с портала. Потому что, дескать, это уже почти аналог паспорта, только в интернете.

На самом деле, важная новость, потому что летом уже были новости про то, что к людям стали залезать в профили на госуслугах.

Ну, а пока бухгалтеры и кадровики веселятся с электронными трудовыми, вводится новая форма бумажных книжек. Но работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми. Возьмите на заметку.

На предвыборных полях коммунисты решили вернуть старый пенсионный возраст.

Мда. Я тебе все лето обещал любить тебя вечно, особенно, перед выборами.

Есть вопросы (по новостям и не только), и гугл нормального ответа не дает? По бухгалтерским вопросам, если честно, гугл не очень. Не то, что «Клерк»