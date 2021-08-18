У налоговиков продолжает сбоить ПО: УСН-щикам приходят требования сдать декларации по НДС

Пришло требование о необходимости представления декларации по НДС, а вы на УСН? Направляйте ответное письмо с заявлением о переходе на упрощенку, если оно есть. Если нет — в свободной форме о применении УСН.

Жалобы бухгалтеров и бизнесменов на налоговиков все не прекращаются. Еще один пример — в группе ВК.

Кто-то ответил, что сами инспекторы в шоке. Программа сбоит:

«Видимо какой-то сбой у них, всем прилетело такое требование. Сами инспекторы в шоке».

Допросы в налоговой: что нового». Он пройдет 2 сентября в 11:00 по Мск. Требование — это еще не страшно. А если пригласят на допрос? Знаете, как себя вести? Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «». Он пройдет 2 сентября в 11:00 по Мск.

А один комментатор ответил, что ему такое требование приходят постоянно уже 6 лет:

«Мне с 2015 года шлют, что поясните применение УСН. Причем заявление принято, и с 15 года принимаются декларации.

Мой совет: написать ответ, что вместе с поставкой на учёт было подано заявление о переходе на УСН. Если есть с отметкой — приложите.

Если нет — отпишитесь, что заявление носит рекомендательный характер и хранить или брать второй экземпляр с отметкой Вы не обязаны».

Другой компании — на протяжении 1,5 лет, но ежеквартально:

«У меня организация с 2020 года на УСН. Ежеквартально (!!!) прилетают требования о непредставлении декларации по НДС. Каждый раз, отвечая, прикладываю Уведомление о переходе на УСН, звонила — просила сделать отметку об этом. Вчера опять — нет декларации за 2 кв 2021. Без комментариев выслала скан уведомления. Хватит с них».

Но были и те, кто высказал своеобразное мнение:

«И нам УСН-щикам прилетело, что НДС не сдали. Кто-то лоханется, сдаст с просрочкой. И все, вот вам и штраф. И счастье для налоговой. Сбой типа у них и все дела».

А кто-то рассказал, что им (упрощенцам) даже заблокировали счет из-за несдачи декларации по НДС:

«Нам по одному ИП счёт заблочили, что НДС за 2 квартал не сдали. Звонок в ИФНС решил вопрос».

И самое главное — до них очень тяжело дозвониться:

«Как они замучили все эти учреждения: то они ошибаются, то телефоны у них у всех перегружены — вот такое впечатление, как специально».

Ранее на «Клерке» уже писали, что компаниям и ИП на УСН начали поступать требования о необходимости сдачи декларации по НДС.