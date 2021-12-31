Упрощенка: четыре полезных совета

Допустим, вы по какой-то причине заинтересовались упрощенной системой налогообложения. Часто для экономии на НДС и налоге на прибыль регистрируют еще одно ООО или ИП на упрощенке. Кажется, просто: плати с доходов или с «доход минус расход» небольшой налог, и привет. Но когда уже ввязался в бой, везде наступаешь на мины. Не учел неявные доходы — доначисления, не так рассчитал среднесписочную численность — слетел с УСН, неверно квалифицировал расходы в налоговом учете — доначисления.

Мы направили корреспондента «Клерка» Зою Тян на онлайн-курс «Упрощенная система налогообложения». Она оттуда принесла вот такие полезные советы (вредных не было).

Совет 1. Если приближаетесь к лимиту, не спешите прятаться

В этом году лимит по доходам — 150 млн рублей, а ограничение по средней численности сотрудников — 100 человек.

Если лимит превышен, не спешите сматывать удочки. С этого года введен переходный период. С момента превышения до конца года следите за доходами (менее 200 млн руб.) и средней численностью (менее 130 человек). Тогда упрощенка за вами сохраниться. Правда, налог увеличится:

доходы — 8%,

«доходы минус расходы» — 20%.

Подробнее про изменения 2021 года — смотрите в онлайн-курсе «Упрощенная система налогообложения».

Совет 2. Избегайте неявных доходов

Если в сделке не участвуют деньги, то это не значит, что дохода нет. Помните, о неявных доходах:

от безвозмездного пользования имуществом;

при взаимозачете;

от прощеного долга.

Налоговики точно о них не забудут.

Пример:

Владелец бизнеса открыл офис в своем помещении, зарегистрировал ООО на упрощенке. О договоре аренды между ним и ООО мысли не возникло. Налоговики доначислят налог за доходы от безвозмездного пользования помещением.

Еще пример:

Компания купила товар, а взамен оказала продавцу услуги. И не заплатила налог с реализации, ведь «живых» денег она не получала. Налоговая доначислит налог, ведь были зачтены денежные требования, а это является доходом.

Совет 3. Уменьшайте налог на взносы по факту оплаты, а не начисления

Те, кто платят налог с доходов, уменьшают его на сумму уплаченных страховых взносов и пособий по больничным, выплаченных из своего кармана (но не более 50% исчисленного налога). Но тут на границе кварталов бухгалтеры путают начисленные и уплаченные взносы.

Пример:

Бухгалтер посмотрел сумму за июнь и уменьшил авансовый платеж по единому налогу за первое полугодие. Однако перечисление платежей было проведено только 5 июля, то есть в следующем периоде. По мнению налоговиков, это нарушение. Нужно было уменьшать авансовый платеж за 9 месяцев.

Совет 4. Пройдите курс по упрощенке сейчас, пока скидки

Я бы посоветовала всем, кто сейчас задумывается о применении упрощенки или уже на нее перешел, онлайн-курс «Упрощенная система налогообложения». Хотя я не бухгалтер, но после курса я точно могу сама:

выбрать доходы или «доходы минус расходы»;

не растеряться в новый переходный период при потере права на упрощенку;

вести налоговый учет по УСН по всем правилам;

заполнить декларацию.

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