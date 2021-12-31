НДС: декларация за 4 квартал и работа в 2022 году. Мануал от Эльвиры Митюковой

С нашим онлайн-практикумом самая неприятная отчетность года пройдет на «раз-два». Легендарный лектор Эльвира Митюкова по полочкам разберет работу с НДС в 2022 году и особенности сдачи отчета в январе. 14 января она проведет большую онлайн-встречу, на которой вам обязательно надо быть.

Всем просмотревшим встречу и ответившим на вопросы теста по НДС выдаем официальное удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Его увидит ваш работодатель в государственном реестре.

Почему надо записаться?

Да, мы знаем, что НДС — ваш нелюбимый налог. И мы знаем, как важен для вас январь, чтобы правильно отчитаться за 4 квартал.

Поэтому сделали онлайн-практикум по НДС с лектором, который точно не подведет. В течение большого вебинара Эльвира Митюкова по полочкам разложит ваш нелюбимый налог. Сможете задать ей любые вопросы про НДС.

На онлайн-практикуме пошагово разберем заполнение отчетности. Остановимся на придирках налоговиков к декларации, счетам-фактурам, книгам продаж и покупок.

Лектор годами учит правильно работать с НДС и точно знает типичные ошибки бухгалтеров.

Подготовим вас к правильным ответам на требования от ИФНС, которые посыпятся в рамках камералок. Расскажем, что изменится в работе с 2022 года. И научим без ошибок работать с прослеживаемостью.

Записывайтесь на практикум. Количество мест строго ограничено. Лектор будет напрямую отвечать на все вопросы слушателей. Набрать много людей не получится. Остается 11 мест из 40.

Подарок! Всем оплатившим практикум до 31 декабря дарим месяц доступа к нашему крутому сервису «Клерк.Консультации». Сможете задавать лучшим экспертам любые вопросы про налоги, учет, право, 1С. Количество вопросов не ограничиваем. Отвечаем за сутки.

Программа онлайн-практикума по НДС

Встреча с преподавателем пройдет 14 января в 11:00 по МСК.

На что обратить внимание при составлении декларации за 4 квартал 2021 года; Что проверить в счетах-фактурах, книгах продаж и покупок и УПД: к чему придерутся налоговики; Каких типичных ошибок надо избегать при сдаче отчетности по НДС; Как научиться понимать контрольные соотношения ФНС по проверке деклараций; Какие требования начнут слать налоговики в рамках камералки этой декларации и как отвечать на эти требования; Что нового в работе с НДС в 2022 году; На какую судебную практику ориентироваться; Обзор свежих писем ФНС про НДС; Как работать с прослеживаемостью; Тестирование (его надо сдать до 18 января 2022). Получение удостоверения о повышении квалификации по почте России.

Обучение не отвлечет вас от сдачи отчетности

Практикум не отвлечет от сдачи годовой отчетности. Фактически, вам надо будет в комфортном вам ритме изучить текстовые лекции, и 14 января присутствовать онлайн на 2-часовом вебинаре. Если вдруг не сможете — мы пришлем Вам запись и передадим Ваши вопросы лектору. И в конце пройти тест. После этого получите удостоверение о повышении квалификации.

Что такое онлайн-практикум? Это полноценный курс повышения квалификации по самым практически важным темам. Главное — вы сможете напрямую общаться с преподавателем и задавать ему вопросы. Цель — научить вас работать по новым правилам.

О лекторе

Эльвира Митюкова входит в ТОП—10 лекторов России, к.э.н., управляющий партнер аудиторской компании, аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям).