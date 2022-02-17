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Бухгалтер по зарплате. Код А. Квалификация 5. Получите новую профессию или прокачайте имеющиеся навыки

Для рубрики Зарплата
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Бухгалтеры по зарплате востребованы. Для этой работы даже не нужен офис, можно трудиться из дома. 

Но не достаточно только начислять зп. Нужно разбираться в сложных вопросах: суммированный учет, совместители, самозанятые, пособия и т.д.

Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» написана специально для того, чтобы вы стали экспертом по всем зарплатным вопросам и освоили 1С:ЗУП.

Зачем вам профпереподготовка 

Диплом о профессиональной переподготовке обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

Для бухгалтеров, которые не работали на участке зарплаты, профпереподготовка даст полный комплекс нужных навыков и блестящее резюме.

Главное о курсе

  • Старт – 1 апреля.
  • Обучение онлайн 2 месяца.
  • Диплом о профессиональной переподготовке (250 акад.часов).
  • Диплом внесут в государственный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
  • Соответствует профстандарту «Бухгалтер» (код А, уровень квалификации 5).

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Программа курса

В программу входят 20 полноценных модулей. Узнаете про виды выплат. Изучите все системы оплаты труда. Научитесь считать зарплату даже в сложных случаях. Пройдете отпускные, НДФЛ, страховые взносы, больничные.

Полную программу посмотрите здесь>>

В течение курса вы постоянно будете на связи с преподавателями.

Вы гарантированно получите эти навыки

  • Проводить расчет зарплаты и других выплат работникам в любых ситуациях.
  • Оформлять трудовые и ГПХ договоры.
  • Рассчитывать страховые взносы и удерживать НДФЛ.
  • Работать с электронными трудовыми книжками.
  • Составлять налоговую отчетность.
  • Оформлять документально и в учете премирование сотрудников.
  • Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3.
  • Оформлять прием и увольнение сотрудников.
  • Без ошибок начислять отпускные.
  • Предотвращать риски трудовых споров.
  • Безрисково работать с подотчетными средствами.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Проконсультироваться с куратором группы>>

 

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