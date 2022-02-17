Бухгалтер по зарплате. Код А. Квалификация 5. Получите новую профессию или прокачайте имеющиеся навыки

Бухгалтеры по зарплате востребованы. Для этой работы даже не нужен офис, можно трудиться из дома.

Но не достаточно только начислять зп. Нужно разбираться в сложных вопросах: суммированный учет, совместители, самозанятые, пособия и т.д.

Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате» написана специально для того, чтобы вы стали экспертом по всем зарплатным вопросам и освоили 1С:ЗУП.

Зачем вам профпереподготовка

Диплом о профессиональной переподготовке обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

Для бухгалтеров, которые не работали на участке зарплаты, профпереподготовка даст полный комплекс нужных навыков и блестящее резюме.

Главное о курсе Старт – 1 апреля.

Обучение онлайн 2 месяца.

Диплом о профессиональной переподготовке (250 акад.часов).

Диплом внесут в государственный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Соответствует профстандарту «Бухгалтер» (код А, уровень квалификации 5).

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Программа курса

В программу входят 20 полноценных модулей. Узнаете про виды выплат. Изучите все системы оплаты труда. Научитесь считать зарплату даже в сложных случаях. Пройдете отпускные, НДФЛ, страховые взносы, больничные.

Полную программу посмотрите здесь>>

В течение курса вы постоянно будете на связи с преподавателями.

Вы гарантированно получите эти навыки

Проводить расчет зарплаты и других выплат работникам в любых ситуациях.

Оформлять трудовые и ГПХ договоры.

Рассчитывать страховые взносы и удерживать НДФЛ.

Работать с электронными трудовыми книжками.

Составлять налоговую отчетность.

Оформлять документально и в учете премирование сотрудников.

Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3.

Оформлять прием и увольнение сотрудников.

Без ошибок начислять отпускные.

Предотвращать риски трудовых споров.

Безрисково работать с подотчетными средствами.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

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