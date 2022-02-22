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Четыре обязательных навыка главбуха на упрощенке. Как мы препарировали для вас профстандарт «Бухгалтер»

Для рубрики УСН
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По профессиональному стандарту «Бухгалтер» главный бухгалтер должен выполнять 4 трудовые функции: 

  • В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование.
  • В/04.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.

Протестируйте себя. Уверены, что вы их выполняете в полном объеме? По каким критериям можно оценить?

Вопрос не простой, но мы в нем разобрались и написали программу профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН. Код В, уровень квалификации 6».

Она подойдет начинающим, предпринимателям и опытным бухгалтерам. Это потому, что курс только про спецрежим – упрощенную систему налогообложения. Любой, кто пройдет курс, сможет самостоятельно без посторонней помощи вести бухгалтерию ИП или небольшой компании на УСН.

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Программа и профстандарт

В программе 26 модулей. На изучение отведено 2 месяца.

Пройдем по программе и покажем, как она соотносится с требованиями профстандарта.

Чтобы выполнять трудовые функции В/01.6, В/02.6 нужно изучить модули:

  • Модуль 2. Документооборот компаний на УСН.
  • Модуль 3. Бухгалтерский учет в компаниях на УСН: основы.
  • Модуль 4. Бухучет капитала в компаниях на УСН.
  • Модуль 5. Основные средства и НМА.
  • Модуль 6. Учет запасов по новым правилам.
  • Модуль 7. Особенности видов УСН.
  • Модуль 8. Признание доходов.
  • Модуль 9. Признание расходов.
  • Модуль 19. Бухгалтерская отчетность.  

С этого года бухгалтеры должны работать с документами бухучета по новому ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Вы пройдете этот стандарт во втором модуле.

А в третьем – остальные новые ФСБУ по аренде, учету основных средств, капвложениям, запасам.

К трудовой функции В/03.6 относится все, что связано с налогами и налоговым планированием.

В программе сразу несколько модулей об этом:

  • Модуль 1. Общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.
  • Модуль 10. Налоговый учет при УСН.
  • Модуль 11. Декларация по УСН.
  • Модуль 12. Налоговое планирование: как избежать обвинений в дроблении.
  • Модуль 13. Сотрудники: оформление и выплата зарплаты.
  • Модуль 14. Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые.
  • Модуль 15. Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов.
  • Модуль 21. Налоговые проверки.

Трудовая функция В/04.6 о том, как управлять деньгами. Поэтому в курс включили модули про управленческий учет и бюджетирование. Сюда относятся:

  • Модуль 16. Расчеты с дебиторами и кредиторами
  • Модуль 17. Онлайн-кассы
  • Модуль 18. Кассовые операции, расчеты наличными
  • Модуль 20. Основы управленческого учета
  • Модуль 22. Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ
  • Модуль 23. Бюджетирование

Еще дополнили программу договорной работой и практикумом по Excel, без которого никуда.

В итоге диплом и блестящее резюме 

По окончании курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Он обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

А в резюме вы сможете указать те навыки, которых особенно ждут работодатели.

Записаться на курс>>

Индивидуальная работа с каждым слушателем

В закрытом телеграмм-чате курса с каждым слушателем лисно будут работать преподаватели, куратор, администрация. Это самый эффективный способ быстро решить любые вопросы. Такой подход мотивирует слушателей к продвижению по курсу. В чате каждый день что-то происходит.

В чате:

  • подскажут ответ на сложный вопрос теста; 
  • предупреждают о скорой онлайн-встрече с преподавателем;
  • скажут, на каком этапе курса находится группа;
  • пришлют дополнительные материалы по курсу;
  • сообщают, получены ли ваши документы.

Обычно онлайн-курсы не подразумевают контакта слушателя с преподавателем. Но это снижает эффективность обучения.

Поэтому на данном курсе мы организуем встречи с двумя преподавателями. На них преподаватели каждому ответят на вопросы и помогут подготовиться к экзамену. 

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

Проконсультироваться с куратором группы>>

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