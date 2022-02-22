Четыре обязательных навыка главбуха на упрощенке. Как мы препарировали для вас профстандарт «Бухгалтер»

По профессиональному стандарту «Бухгалтер» главный бухгалтер должен выполнять 4 трудовые функции:

В/01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое планирование.

В/04.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.

Протестируйте себя. Уверены, что вы их выполняете в полном объеме? По каким критериям можно оценить?

Вопрос не простой, но мы в нем разобрались и написали программу профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН. Код В, уровень квалификации 6».

Она подойдет начинающим, предпринимателям и опытным бухгалтерам. Это потому, что курс только про спецрежим – упрощенную систему налогообложения. Любой, кто пройдет курс, сможет самостоятельно без посторонней помощи вести бухгалтерию ИП или небольшой компании на УСН.

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Программа и профстандарт

В программе 26 модулей. На изучение отведено 2 месяца.

Пройдем по программе и покажем, как она соотносится с требованиями профстандарта.

Чтобы выполнять трудовые функции В/01.6, В/02.6 нужно изучить модули:

Модуль 2. Документооборот компаний на УСН.

Модуль 3. Бухгалтерский учет в компаниях на УСН: основы.

Модуль 4. Бухучет капитала в компаниях на УСН.

Модуль 5. Основные средства и НМА.

Модуль 6. Учет запасов по новым правилам.

Модуль 7. Особенности видов УСН.

Модуль 8. Признание доходов.

Модуль 9. Признание расходов.

Модуль 19. Бухгалтерская отчетность.

С этого года бухгалтеры должны работать с документами бухучета по новому ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте». Вы пройдете этот стандарт во втором модуле.

А в третьем – остальные новые ФСБУ по аренде, учету основных средств, капвложениям, запасам.

К трудовой функции В/03.6 относится все, что связано с налогами и налоговым планированием.

В программе сразу несколько модулей об этом:

Модуль 1. Общее представление об УСН: налоги, ставки, отчетность.

Модуль 10. Налоговый учет при УСН.

Модуль 11. Декларация по УСН.

Модуль 12. Налоговое планирование: как избежать обвинений в дроблении.

Модуль 13. Сотрудники: оформление и выплата зарплаты.

Модуль 14. Работа с исполнителями по ГПХ: физлица, ИП и самозанятые.

Модуль 15. Налоговое агентство по НДФЛ и уплата страховых взносов.

Модуль 21. Налоговые проверки.

Трудовая функция В/04.6 о том, как управлять деньгами. Поэтому в курс включили модули про управленческий учет и бюджетирование. Сюда относятся:

Модуль 16. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Модуль 17. Онлайн-кассы

Модуль 18. Кассовые операции, расчеты наличными

Модуль 20. Основы управленческого учета

Модуль 22. Как избежать блокировки счета по 115-ФЗ

Модуль 23. Бюджетирование

Еще дополнили программу договорной работой и практикумом по Excel, без которого никуда.

В итоге диплом и блестящее резюме

По окончании курса вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Он обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

А в резюме вы сможете указать те навыки, которых особенно ждут работодатели.

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Индивидуальная работа с каждым слушателем

В закрытом телеграмм-чате курса с каждым слушателем лисно будут работать преподаватели, куратор, администрация. Это самый эффективный способ быстро решить любые вопросы. Такой подход мотивирует слушателей к продвижению по курсу. В чате каждый день что-то происходит.

В чате:

подскажут ответ на сложный вопрос теста;

предупреждают о скорой онлайн-встрече с преподавателем;

скажут, на каком этапе курса находится группа;

пришлют дополнительные материалы по курсу;

сообщают, получены ли ваши документы.

Обычно онлайн-курсы не подразумевают контакта слушателя с преподавателем. Но это снижает эффективность обучения.

Поэтому на данном курсе мы организуем встречи с двумя преподавателями. На них преподаватели каждому ответят на вопросы и помогут подготовиться к экзамену.

Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

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