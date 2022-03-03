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Что может сделать главбух на УСН для спасения компании: план «Антикризис»

Для рубрики УСН
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На главных бухгалтерах, особенно небольших компаний, сейчас ответственность за сохранение бизнеса и персонала. Нужно оторваться от тревожных новостей, успокоить переживания и ввести в компании план «Антикризис», чтобы спасти себя, коллег и бизнес. 

Шаг 1. Пересмотрите условия оплаты в договорах с контрагентами

Включите в договоры по новым сделкам условие о 100-процентной предоплате. Предложите контрагентам стимулирующие плюшки за своевременную или досрочную оплату: скидку, бесплатную доставку и т.д. Пересмотрите штрафы за задержку оплаты (введите если их не было раньше), введите прогрессивную ставку пеней в зависимости от периода просрочки: месяц – 0,5 процента, дальше 1 процент. 

Чтобы уверенно возглавлять бухгалтерию компании на спецрежиме во время кризиса, пройдите программу профессиональной переподготовки «Главбух на УСН. Код В, уровень квалификации 6». В ходе обучения вы побываете на онлайн-встречах с преподавателями, которые дадут алгоритмы спасения компании в кризис. Посмотрите полную программу>>

Шаг 2. Проинвентаризируйте дебиторскую задолженность

Составьте должникам письменное уведомление. Попросите их погасить задолженность в конкретный срок. В письме укажите, что вы предпримите, если оплата не поступит вовремя (прекратите последующие отгрузки, начислите пени и т.д.). Подпишите с должником акт сверки и получите гарантийное письмо. 

Шаг 3. Проверьте обязательства компании

Посмотрите предстоящие выплаты по договорам и поставки. Проанализируйте возможности. Если не сможете перечислить оплату или поставить товар, составьте письменное уведомление контрагенту. 

В письме попросите отсрочку, сошлитесь на долговременное партнерство, стабильные оплаты. Новые договоренности оформите дополнительным соглашением к договору. 

Не допустите срыва поставки без уведомления заранее покупателя. Если понимаете, что не уложитесь в срок, напишите покупателю и предложите альтернативные варианты: замену товарной позиции, перенос срока.

Шаг 4. Следите за мерами поддержки от государства

Предприниматели собрали 106 предложений о мерах господдержки бизнесу в условиях кризиса. Полный список здесь>>

Вряд ли все их примут, но с уверенностью можно сказать, что государство обеспечит бизнесу поддержку. Важно, вовремя узнать и подать документы на получение. 

Правительство поможет убрать административные барьеры, будет поддерживает проекты, которые уже стартовали, и облегчит процедуры госзакупок.

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