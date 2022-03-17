Главбух на УСН может реально помочь компании, если вовремя воспользуется помощью от государства

Главным бухгалтерам малого бизнеса сейчас важно внимательно отслеживать все меры государственной поддержки, чтобы вовремя применить их в своей компании. Это поможет минимум сохранить средства в обороте, максимум – избежать банкротства.

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Кредитные каникулы

Малые и средние компании вправе получить отсрочку по оплате кредитов, полученных до 1 марта, сроком на полгода.

Заявление на отсрочку нужно подать до 30 сентября в банк, который выдал кредит. Правовое основание – часть 1 пункта 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 № 106-ФЗ.

Единственное условие для отсрочки – ваша деятельность (код по ОКВЭД) поименована в постановлении Правительства от 10 марта 2022 № 337.

Не нужно думать, что там приведены какие-то экзотические виды деятельности. Скорее всего, ваша компания там есть. В перечень внесены оптовая и розничная торговля, станции ТО, производители одежды, продуктов, гостиницы, общепит и др.

Налоговые каникулы

До 1 июня инспекции не будут блокировать счета за просрочку с уплатой налогов и взносов. В этот период компании могут обратиться с заявлением об отсрочке или рассрочки платежей.

Механизм предоставления еще дополнительно разъяснят. Сейчас известно, что отсрочку дадут на год, а рассрочку на три.

Главбуху нужно будет подать заявление в инспекцию, приложив уведомление об исчисленных суммах аванса за предыдущий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если в нем будет снижение более чем на 10 процентов, то каникулы одобрят.