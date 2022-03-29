Как выплатить зарплату тем, у кого выходной. Три способа

По общему правилу, если день выплаты зарплаты выпадает на выходной или праздник, то перечисление делают накануне. По ТК нельзя сделать выплату позже установленного дня. С теми, кто работает 5/2 все предельно ясно.

Но бывают индивидуальные или сменные графики. У таких сотрудников рабочие дни выпадают на субботу или воскресенье, а выходные – в будние.

Особые случаи по выплате зарплат подробно разбираются на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате. Код А. Уровень квалификации 5». Куратор курса, к.э.н., доцент Елена Ярушкина предлагает три способа выплат.

Допустим, правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным договором установлен аванс 20-го числа и зарплата 5-го.

Идеальный способ

Выплачивайте зарплату сотрудникам с особым графиком всегда накануне их выходного. Например, 20-е число это пятница, но у сотрудника выходной. Проведите ему выплату 19-го накануне. Этот способ полностью соответствует позиции Минтруда, отраженной в письме от 30.11.2021 № 14-3/ООГ-11472. Но для бухгалтера по зарплате это обременительно дополнительной работой.

Особый способ

Если индивидуальные графики сотрудников схожи, то можно для них установить особые сроки выдачи зарплаты, отразив в ЛНА.

Обычный способ

Не будет нарушением, если сотрудники с особым графиком будут получать выплаты также, как и все остальные 5-го и 20-го. Получится, что такой сотрудник получил деньги в выходной. Это не критично. Главное, чтобы не позднее установленного срока.

Где научиться

В программу курса профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате. Код А. Уровень квалификации 5» входят 20 полноценных модулей. Узнаете про виды выплат. Изучите все системы оплаты труда. Научитесь считать зарплату даже в сложных случаях. Пройдете отпускные, НДФЛ, страховые взносы, больничные.

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В течение курса вы постоянно будете на связи с преподавателями.

Главное о курсе Старт – 11 апреля.

Обучение онлайн 2 месяца.

Диплом о профессиональной переподготовке (250 акад.часов).

Диплом внесут в государственный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Соответствует профстандарту «Бухгалтер» (код А, уровень квалификации 5).

Вы гарантированно получите эти навыки

Проводить расчет зарплаты и других выплат работникам в любых ситуациях.

Оформлять трудовые и ГПХ договоры.

Рассчитывать страховые взносы и удерживать НДФЛ.

Работать с электронными трудовыми книжками.

Составлять налоговую отчетность.

Оформлять документально и в учете премирование сотрудников.

Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3.

Оформлять прием и увольнение сотрудников.

Без ошибок начислять отпускные.

Предотвращать риски трудовых споров.

Безрисково работать с подотчетными средствами.

Зачем вам профпереподготовка

Диплом о профессиональной переподготовке обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

Для бухгалтеров, которые не работали на участке зарплаты, профпереподготовка даст полный комплекс нужных навыков и блестящее резюме.

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Гарантия возврата денег

В договоре со слушателем прописана гарантия возврата денег в том случае, если после начала учебы что-то пошло не так.

Бывает, что жизненные обстоятельства не позволяют учится, а оплата уже произведена.

По договору мы гарантируем 100% возврат тем, кто изучил первый модуль, но не сдал первое тестирование. Мы не ограничиваем возврат временными рамками, например, в течение первых 7 дней. Бухгалтеры – народ занятой, поэтому не все могут приступить сразу же в течение недели.

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