Особенности применения ККТ: что делать, если аванс пробили в одном месте, а доплату в другом

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Вот одна из таких ситуаций. Ее описала подписчица «Клерк.Премиум».
Ситуация из жизни
Индивидуальный предприниматель применяет упрощенку.
В одной торговой точке он принимает предоплату за товар и выдает чек через фискальный кассовый аппарат, подключенный к 1С.
В другой торговой точке покупатели вносят остаток и забирают товар. Здесь работники используют переносной аппарат, который не подключен к 1С. Усматриваются ли в схеме какие-либо нарушения?
В жизни такие ситуации возникают часто. Например, предоплату берут в офисе, а товар выдают на складе.
Консультация эксперта
В тот же день на вопрос ответила эксперт по кассовому законодательству Контур.ОФД Оксана Кобзева.
ИП вправе использовать любую ККТ, зарегистрированную на него. Важно: в чеках должна быть указана система налогообложения (например, УСН).
Ключевое требование – выдавайте чек в момент проведения расчетов. Значит, в нашем случае предприниматель поступает верно, когда выдает первый чек, принимая предоплату, а второй – при окончательном расчете.
Чтобы налоговая смогла проконтронтролировать выручку, обе кассы должны быть зарегистрированы на УСН. В этом случае никаких противоречий закону нет.
И, наконец, допустимо применение разных кассовых аппаратов у одного предпринимателя (письмо ФНС от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@).
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