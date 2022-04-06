Особенности применения ККТ: что делать, если аванс пробили в одном месте, а доплату в другом

На практике каждая конкретная ситуация обрастает деталями. Нужны разъяснения. Получить их быстро и профессионально позволяет сервис «Клерк.Консультации». Доступен бесплатно по подписке «Клерк.Премиум».

Вот одна из таких ситуаций. Ее описала подписчица «Клерк.Премиум».

Ситуация из жизни

Индивидуальный предприниматель применяет упрощенку.

В одной торговой точке он принимает предоплату за товар и выдает чек через фискальный кассовый аппарат, подключенный к 1С.

В другой торговой точке покупатели вносят остаток и забирают товар. Здесь работники используют переносной аппарат, который не подключен к 1С. Усматриваются ли в схеме какие-либо нарушения?

В жизни такие ситуации возникают часто. Например, предоплату берут в офисе, а товар выдают на складе.

Консультация эксперта

В тот же день на вопрос ответила эксперт по кассовому законодательству Контур.ОФД Оксана Кобзева.

ИП вправе использовать любую ККТ, зарегистрированную на него. Важно: в чеках должна быть указана система налогообложения (например, УСН).

Ключевое требование – выдавайте чек в момент проведения расчетов. Значит, в нашем случае предприниматель поступает верно, когда выдает первый чек, принимая предоплату, а второй – при окончательном расчете.

Чтобы налоговая смогла проконтронтролировать выручку, обе кассы должны быть зарегистрированы на УСН. В этом случае никаких противоречий закону нет.

И, наконец, допустимо применение разных кассовых аппаратов у одного предпринимателя (письмо ФНС от 23.03.2021 № АБ-4-20/3755@).

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