Что произошло с авансами по налогу на прибыль за I квартал

Компаниям разрешили перейти на расчет авансов исходя из фактической прибыли.

Если вы хотите перейти на новый расчет авансов с отчетного периода январь — март, то нужно уведомить налоговиков до 15 апреля. Но можно перейти и позднее.

Для того, чтобы такой переход стал возможен, правительство перенесло срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за I квартал на 28 апреля (постановление от 25.03.2022 № 470).

В некоторых случаях эта мера позволит вообще не платить аванс. Все зависит от финансового результата по итогам I квартала.

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