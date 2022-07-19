Как оптимизировать налоги так, чтобы не попасть под АСК НДС-2

Что происходит

«Налоговая инспекция ищет там, где светлее, а не там, где потеряли».

НДС — очень важный системный налог. За его уплатой и возмещением налоговики следят особенно пристально, потому что “заработать” на оптимизации НДС можно миллионы и даже миллиарды. Нюанс в том, что эти заработки — незаконные. В вычислении цепочек “оптимизаторов” НДС налоговикам помогает АСК НДС-2 — автоматизированная система контроля за налогом на добавленную стоимость.

Информация из этой программы вкупе с другими данными позволяет инспекторам включить компанию в загадочный Федеральный реестр выгодоприобретателей. Это такое новшество, своеобразный “черный список” бизнеса.

Попасть в ФРВП — дело неприятное. Бывает так, что фирму отнесли к схематозникам не потому, что она виновата, а потому, что сомнительно ведут себя контрагенты компании и соблазняются, скажем, бумажным НДС.

Как быть, если в кабинет заходят налоговики и обвиняют вас в схематозничестве, а по факту вы ни при чем? Учимся доказывать свою правоту в рамках НК на нашем специальном курсе по оптимизации НДС.

Что за курс

Вместе с преподавателем развеете мифы про систему контроля налоговиков, узнаете законные методы оптимизации НДС и научитесь грамотному налоговому планированию. Курс ведет Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант, управляющий ООО "Уроки налоговой схемотехники" и предприниматель.

Занятия полезны как для бухгалтеров, потому что именно им отвечать на требования из ИФНС, так и для директоров — субсидиарка и уголовка чаще всего касается их.

Как будем учить

Выходить из дома не придется. Видеолекции и конспекты изучаете онлайн, дальше разбираетесь в примерах на практике. Никакой воды. После разбора материалов сдаете тесты и получаете главную награду — сертификат о прохождении курса.

Так как тема законной оптимизации НДС сложная и ответственная, работодатель обрадуется, когда увидит, что перед ним профи. И может быть повысит вам оклад.

Что будете уметь после курса

Знания, которые вы получите, помогут:

корректно отвечать на вопросы налоговиков про НДС на комиссиях и в требованиях;

понимать как именно ФНС работают с АСК НДС-2;

вести грамотное налоговое планирование по НДС.

Обезопасьте себя от проблем с оптимизацией и администрированием НДС — пройдите онлайн-курс.