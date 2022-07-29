Как анализировать финансовую отчетность и почему это важно для бухгалтера

Почему финотчеты так нужны в кризис

«Финансовая отчетность подобна хорошим духам — приятно пахнет, но не годится в пищу». — Авраам Бриллоф

В стабильной и развивающейся компании заинтересованы все: сотрудники, директора, инвесторы, кредиторы. Когда бизнес начинает «штормить», приходит куча проблем. За деньгами сложно уследить — расходы превышают доходы, на что уходят деньги непонятно. Катастрофа? Да. В первых рядах провинившихся будут стоять бухгалтера, финансисты.

Но если проблемы фирмы выявлять на раннем этапе, то можно скорректировать стратегию для повышения эффективности бизнеса. Компания, получающая прибыль, но которой не все равно не хватает денег, обращается к финансовому анализу. И может найти причину всех бед, получить управленческие решения.

На помощь, словно супергерой, приходит бухгалтер, всех спасает от экономического краха. В идеале да, но на практике он сталкивается с большими трудностями, заслуживает уважение начальства и прибавку к зарплате.

О трёх формах финансовой отчетности мы говорили здесь. Теперь расскажем про методы финансового анализа:

горизонтальный;

вертикальный;

коэффициентный.

Горизонтальный — сравнивает финотчетность за определенные периоды и выявляет числа, которые необычно высокие или низкие по отношению к предыдущим периодам.

Вертикальный — включает в себя числа из одного и того же отчетного периода. Каждый элемент делится на базу, которая составляет 100%. В бухгалтерском балансе этой базой обычно является стоимость совокупных активов.

Коэффициентный — анализирует четыре основных измерения:

ликвидность;

платежеспособность;

рентабельность;

рост.

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Что за курс

О том, как правильно применять и пользоваться финансовой отчетностью. Он подходит бухгалтерам, финансистам, директорам, предпринимателям — полезной информации целый клондайк.

Вместе с Юлией Богдан — экономистом, юристом и бизнес-консультантом научитесь вовремя определять и решать проблемы компании, выявлять её сильные стороны.

Разберем виды анализов, формы отчетности, опасности и нюансы финансовой отчетности.

Чему научитесь после курса «Клерка»

Знания помогут вам:

Читать и понимать главные финансовые отчеты и финансовую ситуацию в каждой компании. Определять ключевые статьи, отражающие финансовое положение компании. Анализировать соотношения статей внутри каждого отчета. Сопоставлять данные из 3 отчетов. Видеть красные флажки финансовой отчетности и определять план по их устранению.

Как обучаем

Видеоуроки и конспекты изучаете онлайн, разбираете практические примеры. Потом сдаете тесты и получаете сертификат о прохождении курса — покажете начальнику, что вам можно доверить сложную тему, и смело можете попросить прибавку к зарплате.

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